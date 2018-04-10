«Не звезда». Чем Каррера лучше Манчини

Говорят, что Марко Трабукки так тесно общается с Массимо Каррерой и так прочно связан со «Спартаком», что без его участия сейчас невозможен ни один трансфер в команду. Хотя сам российско-итальянский агент это не только отрицает, но и в равной степени готов обсуждать и другие клубы.

— Вы выразили сожаление, что тренер «Зенита» Манчини может уехать в сборную Италии. Почему?

— Фабио Капелло сказал интересную фразу: «Манчини — хороший тренер только в том случае, если у него сильные футболисты». В «Интере» и в «Манчестер Сити», где были реально сильные составы, Роберто доказал, что может побеждать. Но сборная Италии обладает средним составом. Даже, я бы сказал, слабым, в котором нет звёзд. Поэтому не думаю, что у Манчини может там получиться.

— Хорошо, но «Зенит» потратил 80 миллионов на трансферы. Состав не самый слабый…

— По российским меркам! Сергей Фурсенко разрешил Манчини сделать ставку на аргентинцев. Роберто уже сам принял решение избавиться от некоторых россиян, прекрасно зная про лимит на легионеров. Поэтому он должен отвечать за результат.

— Вместо этого он пропускает тренировки и ведёт переговоры со сборной Италии.

— Он вообще мало делает, чтобы быть приятным для российского футбольного общества. Странно, когда человек публично летит в Рим, чтобы встретиться с руководством сборной. Видимо, клуб дал добро на переговоры, но по отношению к болельщикам и футболистам это некрасиво.

— Он ведь ещё пропустил встречу с фанатами. Как говорят футболисты, Манчини постоянно упрекает их за русский менталитет. Никто, правда, не понимает, что Роберто имеет в виду. Это ведь и Олег Шатов отметил.

— Иностранцы должны адаптироваться к русскому менталитету, а не наоборот. Это моё мнение.

Посадите Манчини в гоночный автомобиль и отправьте в Италию Избавьте «Зенит» от слёз.

Останется ли Каррера в «Спартаке»

— Почему к этому менталитету смог адаптироваться Каррера?

— Он не был таким же талантливым футболистом, как Манчини, поэтому сейчас у него более правильный подход. Например, на прошлогоднем сборе в Австрии Массимо прекрасно видел, что один из игроков по антропометрическим данным не может играть в основе «Спартака». Но он потратил достаточно времени, чтобы провести с ним индивидуальную работу. Обучал парня, у которого нет шанса в команде. Манчини – другой. У него есть помощники, которые помогают ему на поле. А сам Роберто не настолько глубоко задействован в тренировочном процессе. Он как Фергюсон: покупает, продаёт, занимается менеджерской деятельностью. Каррера – не звезда, и в этом его плюс. Он преподаватель, скромный и очень честный человек.

— В нём действительно могут быть заинтересованы сильные иностранные клубы?

— Думаю, да. Конечно, «Ювентус» вряд ли может пригласить его из РФПЛ. Но вариант с продолжением карьеры в среднем итальянском клубе возможен. Но зачем ему менять «Спартак» на середняка в Италии? В Европе не так часто можно встретить клуб со всегда полным стадионом и в таком городе, как Москва.

— Так вы сами сказали – зачем? Чтобы когда-нибудь тренировать «Ювентус». А в России какая у него мотивация?

— Ещё раз: в Европе не часто встретишь такой клуб, как «Спартак». И, между прочим, российский чемпионат – на 6-м месте в рейтинге УЕФА. Понятно, что в «Ювентус» из него не попадёшь, но не факт, что средний клуб из Италии станет для Массимо достаточной причиной покинуть Россию.

Работает ли Трабукки в «Спартаке» и как он подписал Адриано

— Вы сами работаете в «Спартаке»?

— Нет.

— Говорят, что сейчас без вашего участия невозможен ни один трансфер.

— Это не так, я не веду все дела в «Спартаке».

— Почему вы не хотите работать в каком-либо клубе? Это скучно?

— Не могу сказать, что работа в клубе – это скучно. Если кто-то сделает мне интересное предложение — готов рассматривать.

— Вы привели в «Спартак» Луиса Адриано и сейчас смеётесь над критиками. У вас не было сомнений по этому игроку?

— Трансфером Луиса Адриано в «Спартак» действительно занимался я. Однако вся заслуга в переходе принадлежит Каррере. Это первый футболист, которого попросил Массимо, хотя Луис уже полгода не играл в «Милане».

— Зачем брать парня, которого итальянская пресса прозвала «сосиской»? Каррера объяснил?

— Сейчас можно раскрыть детали. Массимо вспоминал: когда он тренировал «Юве», единственной командой, которая их возила, был «Шахтёр». Каррера восторгался его бразильцами, включая не только Адриано, но и Фернандо.

С трансфером «Спартаку» в какой-то мере подфартило. В «Милане» был тренер Монтелла, который держал Адриано в запасе и выпускал Лападулу. Хотя там по одной фамилии всё понятно. Адриано оказался не нужен, хотя сейчас играл бы в «Милане». Нынешний тренер Гаттузо был бы рад видеть Луиса в составе.

О Головине, «Арсенале» и Ерёменко

— Среди российских футболистов вы выделяете Головина. Только он способен заиграть в Европе?

— Там могут быть все футболисты сборной – вопрос только в том, будет ли это топ-клуб.

— Головин – для топ-клуба?

— Да, он готов к нему уже сейчас.

— То есть «Арсенал» — это реально?

— Головин мог бы стать лидером «Арсенала» уже через год. Таких полузащитников его возраста на рынке немного. Но в контексте этого клуба не всё понятно. Мне кажется, что у Венгера есть дом в прекрасной французской провинции, где вполне можно взять паузу, отдохнуть.

— Венгер – out?

— Сейчас много разговоров об уходе Арсена, и, возможно, «Арсеналу» после стольких лет и вправду пора сменить главного тренера. Но независимо от того, произойдёт это или нет, Головин может стать игроком «канониров». Впрочем, он может найти клуб даже сильнее.

— Он, часом, не стал вашим клиентом?

— К сожалению, нет.

Как менялся Головин: от Калтана до «Эмирейтс» Таким вы его вряд ли видели.

— Как дела у Романа Ерёменко?

— С ним всё хорошо, готовится к возобновлению карьеры. Уже летом сможет тренироваться с профессиональной командой. Я видел, как он играет с любителями: Роман показывает хороший уровень.

— Есть ли какие-то договорённости с ЦСКА, где Ерёменко выступал?

— Сейчас он абсолютно свободный игрок, так что может оказаться в любом клубе.

— То есть реален и переход в «Спартак»?

— В нынешней ситуации я не стал бы исключать переход в любой клуб, даже в «Барселону».

О работе с Месси

— Вы ведь контактировали с «Барселоной» и подписывали Месси для проекта с российским банком. Какой Лео в жизни?

— Считаю, Месси уже доказал, что сильнее Марадоны. Он делает вещи, которых даже Диего не делал. В определённом смысле Месси — человек с другой планеты. Я долгое время вёл переговоры, прежде чем согласовать рекламу с банком с его участием. Больше всего меня поразило то, что даже руководство «Барселоны» общается с ним не напрямую, а через специального секретаря. Конечно, президент клуба может ему позвонить, но другие – только через третье лицо.

— Люди, которые с ним общались, вспоминают, что это человек почти без эмоций.

— Да, он инопланетянин, в каком-то смысле скучный. Он живёт только футболом и семьёй. Но, повторюсь, все эти месяцы я вёл переговоры не с ним: у него есть компания, которая работает только на него. Пять дней в неделю в этой фирме работают люди, которые ведут его дела. Зная это, понимаешь, что это особенный человек.

— Никаких личных впечатлений не осталось?

— Личное впечатление — что в Испании я несколько раз дарил Месси чёрную икру. Его семья была довольна. Вот и всё. Но вы должны понимать: Месси – самый известный человек на планете Земля. В начале года я был в пустыне Ботсваны, где живут племена. Не уверен, что они знают Трампа или Путина. Но Месси знают даже там.

— Учитывая климат и особенности развития игры, мы ведь не можем рассчитывать, что Россия когда-либо получит своего Месси?

— Вряд ли кто-то из российских игроков достигнет его уровня. Только если родится в России, а через год уедет в бедные районы Аргентины или Бразилии. Футбол там – смысл жизни, единственный шанс выбраться. В России всё-таки другой климат и совсем другая культура.