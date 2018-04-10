Даже слёз и дубля в дерби мало. Промес – снова MVP тура

Экспертам и читателям «Чемпионата» пришлось как следует подумать, прежде чем решить, чьё достижение больше заслуживает награды лучшему игроку 25-го тура РФПЛ – автора хет-трика в ворота аутсайдера лиги или автора дубля в ворота одного из лидеров турнира. А ведь ещё и в других матчах было зафиксировано аж четыре дубля.

И всё-таки народная любовь сделала своё дело. Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес не один матч мучился из-за голевой засухи и демонстрировал не лучшую игру. Наконец у него появилась возможность вновь заявить о себе – в матче с «Анжи». Два гола с игры и один реализованный пенальти – и публика снова хвалит своего любимца.

Эксперты наградили автора хет-трика 11 голосами – лишь обозреватель «Чемпионата» не включил Промеса в свою тройку, назвав других достойных кандидатов. Читатели портала в обоих голосованиях (во «ВКонтакте» и на странице проекта) определили спартаковца на первое место, добавив ему ещё 6 очков. В итоге – 17 баллов в сумме и звание самого ценного игрока тура.

Хет-трик Промеса за 27 минут. «Спартак» не отстаёт от «Локомотива» Команда Массимо Карреры эффективно использовала слабости «Анжи» и продолжает преследовать «Локомотив» в чемпионской гонке.

Второе место в нашем рейтинге занял Александр Ташаев, чьи два гола принесли «Динамо» победу в важнейшем дерби с ЦСКА. В итоге бело-голубые ещё немного дистанцировались от зоны вылета и заодно подпортили жизнь «армейцам», чьи шансы на чемпионство постепенно улетучиваются. На счету Ташаева после опроса экспертов и журналистов – 10 очков, ещё три добавились в голосованиях читателей.

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Ещё один ключевой эпизод тура случился в матче «Краснодара» и «Зенита» — Олег Шатов забил гол своей бывшей команде и поучаствовал в победе над петербуржцами. Слёзы хавбека, пролитые после замены в игре, запомнились многим болельщикам. Эмоции и вклад в игру Шатова упомянули 8 членов жюри и три балла добавили суммарно читатели в голосованиях.

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Специалисты

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Промес, Ташаев, Шатов.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Погребняк, Промес, Шатов.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России: Промес, Фарфан, Ташаев.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Ташаев, Шатов.

РФПЛ

Ташаев, Шатов, Погребняк.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Шатов, Азмун.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Промес, Ташаев, Шатов.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Промес, Ташаев, Шатов.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Промес, Ташаев, Шатов.

Олег Лысенко, «Чемпионат»: Ташаев, Шатов, Попов.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Ташаев, Попов.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Ташаев, Погребняк.

Читатели

Квинси Промес («Спартак») – 1146 – 3 дополнительных балла.

Александр Ташаев («Динамо М») – 227 – 2.

Олег Шатов («Краснодар») – 70 – 1.

«ВКонтакте»

Квинси Промес («Спартак») – 5602 голоса (55,2 %) – 3 дополнительных балла.

Олег Шатов («Краснодар») – 1466 (14,4 %) – 2.

Александр Ташаев («Динамо М») – 1031 (10,2 %) – 1.

Итоги голосования:

Квинси Промес («Спартак») – 17;

Александр Ташаев («Динамо») – 13;

Олег Шатов («Краснодар») – 11;

Павел Погребняк («Тосно») – 3;

Ивелин Попов («Рубин») – 2;

Сердар Азмун («Рубин») – 1;

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 1.