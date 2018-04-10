«В игре «Зенита» нет тренерской идеи. Но Манчини надо дать доработать»

1. «Локомотив» уже не догнать?
— Впереди у «Локо» два ключевых матча – с «Зенитом» и «Краснодаром». Остальной календарь попроще. Но нужно быть готовыми к тому, что на финише чемпионата ответственность будет давить особенно сильно. У «Локомотива» есть право на осечку. «Железнодорожники» могут позволить себе сыграть вничью, и не раз.
2. «Спартак» способен выиграть во всех оставшихся матчах?
— Козырь красно-белых – Квинси Промес – начал забивать. В команде также есть Луис Адриано и Зе Луиш. С этими игроками «Спартак» может попытаться выиграть все оставшиеся матчи. Следующий будет с «Уралом» на выезде. Это непростой соперник, плюс игра пройдёт на новом стадионе при мощной поддержке болельщиков. Но «Спартак» в гостях играет не хуже, чем дома.
3. Должен ли Промес летом уехать в Европу?
— Он давно мог это сделать, если бы ставил такую задачу. На мой взгляд, он мог уехать ещё прошлым летом. «Спартак» тогда только выиграл РФПЛ, и Промес мог уехать чемпионом. Теперь, скорее всего, он уедет из второй команды. Зато напоследок может стать лучшим бомбардиром чемпионата и попробовать выиграть Кубок России. Правда, сначала «Спартаку» надо пройти «Тосно», а там сейчас Погребняк забивает.
4. Нужно ли «Зениту» увольнять Манчини?
— Нужно дать ему довести сезон до конца. Для «Зенита» ещё не всё потеряно, хотя я согласен с мнением, что в действиях команды не видно тренерской идеи. «Зенит» по-прежнему невнятно действует в позиционной атаке. Но команда Манчини хорошо прессингует и может поймать неготового соперника на контратаке. В первом тайме матча с «Краснодаром» «Зенит» выглядел прилично, создал достаточно моментов, попадал в перекладину. Но в решающий момент футболисты принимали неправильные решения, потому забить не получалось.
5. Шатов нужен сборной?
— C «Зенитом» Шатов, на мой взгляд, сыграл не очень ярко, хоть и на приличном уровне. В первом тайме Олег нередко ошибался, как и весь «Краснодар». Возможно, волновался из-за психологического давления. Но после забитого гола Шатов активизировался и заиграл лучше. Классно отработал момент с Заболотным после неудачного паса Мамаева и не дал форварду «Зенита» забить гол.
Все прекрасно знают, что Шатов – отличный игрок. Футболиста такого типа сейчас не хватает «Зениту»: быстрый, индивидуально сильный, способный отдать острую и неожиданную передачу. Сейчас он набирает форму. Думаю, Станислав Саламович обращает на это внимание. У Шатова ещё есть время, чтобы вернуться в сборную до чемпионата мира. Лишь бы со здоровьем всё было хорошо.
6. Достоин ли Ари вызова в сборную?
— Его можно рассматривать как одного из кандидатов в сборную. Насколько он подходит коллективу и игровой схеме – решать тренеру. Ари – классический центрфорвард, он не является прямой заменой Кокорину. Скорее это конкурент Смолову, Дзюбе и Заболотному.
7. ЦСКА лишился шансов на золото?
— Однозначно. Теперь «армейцам» нужно цепляться за вторую строчку. Говорят, Гончаренко совершил ошибку, дав отдохнуть Александру Головину в матче с «Динамо». Но я не думаю, что это решение повлияло на игру. ЦСКА неплохо начал, были опасные подходы. Но забить не удалось. «Динамо» своими возможностями воспользовалось, грамотно сыграв на контратаках.
8. Почему Муса не такой, как прежде?
— Все ждут от него большего – голов или хотя бы результативных передач. Не сказал бы, что Муса провалил игру с «Динамо». У него были возможности убежать, но он не сумел переиграть соперников на скорости и убежать. Обычно Муса «выезжает» именно на этих качествах, но с «Динамо» не вышло.