«В игре «Зенита» нет тренерской идеи. Но Манчини надо дать доработать»

Роман Широков – о «Зените» и «золотой» гонке. Он уверен, что ЦСКА из неё выпал.

1. «Локомотив» уже не догнать?

— Впереди у «Локо» два ключевых матча – с «Зенитом» и «Краснодаром». Остальной календарь попроще. Но нужно быть готовыми к тому, что на финише чемпионата ответственность будет давить особенно сильно. У «Локомотива» есть право на осечку. «Железнодорожники» могут позволить себе сыграть вничью, и не раз.

2. «Спартак» способен выиграть во всех оставшихся матчах?

— Козырь красно-белых – Квинси Промес – начал забивать. В команде также есть Луис Адриано и Зе Луиш. С этими игроками «Спартак» может попытаться выиграть все оставшиеся матчи. Следующий будет с «Уралом» на выезде. Это непростой соперник, плюс игра пройдёт на новом стадионе при мощной поддержке болельщиков. Но «Спартак» в гостях играет не хуже, чем дома.

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3. Должен ли Промес летом уехать в Европу?

— Он давно мог это сделать, если бы ставил такую задачу. На мой взгляд, он мог уехать ещё прошлым летом. «Спартак» тогда только выиграл РФПЛ, и Промес мог уехать чемпионом. Теперь, скорее всего, он уедет из второй команды. Зато напоследок может стать лучшим бомбардиром чемпионата и попробовать выиграть Кубок России. Правда, сначала «Спартаку» надо пройти «Тосно», а там сейчас Погребняк забивает.

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4. Нужно ли «Зениту» увольнять Манчини?

— Нужно дать ему довести сезон до конца. Для «Зенита» ещё не всё потеряно, хотя я согласен с мнением, что в действиях команды не видно тренерской идеи. «Зенит» по-прежнему невнятно действует в позиционной атаке. Но команда Манчини хорошо прессингует и может поймать неготового соперника на контратаке. В первом тайме матча с «Краснодаром» «Зенит» выглядел прилично, создал достаточно моментов, попадал в перекладину. Но в решающий момент футболисты принимали неправильные решения, потому забить не получалось.

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5. Шатов нужен сборной?

— C «Зенитом» Шатов, на мой взгляд, сыграл не очень ярко, хоть и на приличном уровне. В первом тайме Олег нередко ошибался, как и весь «Краснодар». Возможно, волновался из-за психологического давления. Но после забитого гола Шатов активизировался и заиграл лучше. Классно отработал момент с Заболотным после неудачного паса Мамаева и не дал форварду «Зенита» забить гол.

Все прекрасно знают, что Шатов – отличный игрок. Футболиста такого типа сейчас не хватает «Зениту»: быстрый, индивидуально сильный, способный отдать острую и неожиданную передачу. Сейчас он набирает форму. Думаю, Станислав Саламович обращает на это внимание. У Шатова ещё есть время, чтобы вернуться в сборную до чемпионата мира. Лишь бы со здоровьем всё было хорошо.

6. Достоин ли Ари вызова в сборную?

— Его можно рассматривать как одного из кандидатов в сборную. Насколько он подходит коллективу и игровой схеме – решать тренеру. Ари – классический центрфорвард, он не является прямой заменой Кокорину. Скорее это конкурент Смолову, Дзюбе и Заболотному.

7. ЦСКА лишился шансов на золото?

— Однозначно. Теперь «армейцам» нужно цепляться за вторую строчку. Говорят, Гончаренко совершил ошибку, дав отдохнуть Александру Головину в матче с «Динамо». Но я не думаю, что это решение повлияло на игру. ЦСКА неплохо начал, были опасные подходы. Но забить не удалось. «Динамо» своими возможностями воспользовалось, грамотно сыграв на контратаках.

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8. Почему Муса не такой, как прежде?

— Все ждут от него большего – голов или хотя бы результативных передач. Не сказал бы, что Муса провалил игру с «Динамо». У него были возможности убежать, но он не сумел переиграть соперников на скорости и убежать. Обычно Муса «выезжает» именно на этих качествах, но с «Динамо» не вышло.