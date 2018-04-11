Лига чемпионов лишилась «Барселоны» и «Ман Сити», а РФС разрешил «Амкару» играть в Перми. Главное — в обзоре дня.

Погребняк отсудил у «Динамо» € 750 тыс. И это ещё не всё…

Увольнение Погребняка признано незаконным

Стали известны итоги заседания палаты по решению споров РФС, на котором разрешался конфликт между московским «Динамо» и нападающим «Тосно» Павлом Погребняком. Сторона футболиста, которую представлял спортивный юрист Михаил Прокопец, выиграла дело.

«Игрок приезжает обсуждать контракт, а ему вручают повестку на допрос» Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказывает о главных правовых спорах российского футбола.

«Увольнение игрока признано заседанием незаконным, «Динамо» должно выплатить неустойку в размере полугодовой зарплаты по остатку контракта с января по июнь. Наши некоторые незначительные требования не были удовлетворены, мы будем рассматривать возможное обжалования в CAS после получение полного текста решения палаты. Но в целом, наши требования удовлетворены. «Динамо» безусловно может обжаловать это решение в Лозаннском суде. Мы готовы продолжать дело, если понадобится.

Хохлов выступил достойно, не принимая ничьей стороны. Рассказал всё честно и как было», — передаёт слова Прокопца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Погребняк: решение РФС меня устраивает, но дело против «Динамо» ещё не закончено

«Рома» разгромила «Барселону» в Риме и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Рома» разгромила «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на шестой минуте Эдин Джеко выскочил на заброс Даниэле Де Росси и подправил мяч мимо Марка-Андре тер Штегена в ворота. На 58-й минуте удвоил преимущество римлян, реализовав пенальти. За восемь минут до конца основного времени Костас Манолас сыграл на опережение при навесе с углового и головой подправил мяч в дальний нижний угол гостей.

В первом матче «Барселона» дома победила со счётом 4:1. Таким образом, благодаря гостевому голу «Рома» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Рома» уничтожила «Барселону». 17 мыслей о позоре Месси и Ко в Риме Коротко и важно.

«Манчестер Сити» вновь проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на второй минуте Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд. В концовке первого тайма Лерой Зане забил второй гол, но судья не засчитал его из-за офсайда. Во втором тайме красным удалось перевернуть ход встречи и выйти вперёд — отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. «Сити» не сумел уйти от поражения.

В первом матче «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, красные вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» покидает турнир.

Клопп и Салах выкидывают Гвардиолу из ЛЧ. «Ман Сити» опять проиграл Гвардиолу с его стилем спасёт в ЛЧ только один трансфер – покупка Лионеля Месси. Иначе он продолжит вылетать так, как сегодня.

Промес признан MVP 25-го тура РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан MVP 25-го тура российской Премьер-Лиги. Второе место занял хавбек «Динамо» Александр Ташаев, третье — игрок «Краснодара» Олег Шатов.



По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Промес набрал 11 баллов. Читатели портала в обоих голосованиях («ВКонтакте» и на странице проекта) определили голландца на первое место, добавив ему ещё 6 очков. В сумме он набрал 17 баллов, Ташаев — 13, Шатов — 11.



На звание MVP 25-го тура РФПЛ также претендовали: Павел Погребняк («Тосно»), Ивелин Попов («Рубин»), Сердар Азмун («Рубин») и Джефферсон Фарфан («Локомотив»).

Даже слёз и дубля в дерби мало. Промес – снова MVP тура Участникам жюри пришлось поразмыслить, выбирая между авторами хет-трика и дублей.

СМИ: ФИФА может ввести запрет на аренду футболистов

ФИФА рассматривает возможность реформирования системы аренды игроков или её полной отмены, утверждает France Football.



По мнению ФИФА, сейчас аренды не используются, как это задумывалось, для профессионального роста футболистов. Организация считает, что в настоящее время клубы подписывают контракты с большим количеством молодых футболистов для того, чтобы в дальнейшем выгодно их продать.



К примеру, в этом сезоне «Ювентус» отдал в аренду 41 футболиста, «Удинезе» — 27, «Челси» — 22, а «Манчестер Сити» — 18. При этом многие из этих игроков так и не проводят ни одного матча в футболке того клуба, которому принадлежат.



Окончательное решение может быть утверждено на октябрьском заседании совета ФИФА.

Гендиректор ОПСФ Зотов: ФИФА стоит опасаться реакции на запрет на аренды игроков

РФС вернул лицензию «Амкару» на проведение домашних матчей в Перми

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что «Амкару» была возвращена лицензия на проведение своих домашних матчей в Перми на стадионе «Звезда».



«Пермскому клубу возвращена лицензия на проведение матчей на своём стадионе. Приехала комиссия, были устранены все замечания, которые нужно было устранить. Все домашние игры по календарю «Амкар» будет проводить на своём поле. То есть сейчас у клубов нет шансов перенести игру к себе на поле. Поле приведено ко всем стандартам, которые требуются для проведения матчей в рамках РФПЛ», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Таким образом, «Амкар» проведёт встречи с «Рубином», «Спартаком» и «Ахматом» в Перми.