Джеко уничтожил обоих защитников «Барселоны». 17 мыслей по матчу в Риме

– Основная камера трансляции в Риме из 1998. Она расположена так низко, что первые 10 минут матча хотелось зайти в настройки и поменять камеру – только это не FIFA.



– Самуэль Юмтити должен как можно скорее определиться со своим будущим. У парня отступные всего 60 миллионов и огромный интерес от «Манчестер Юнайтед». В последних матчах француз регулярно допускает ошибки – из-за его инфантильности «Барселона» пропустила первый гол.

– Сэр Алекс приехал на футбол в Рим, хотя в Манчестере тоже был матч. Чувствовал, где больше шансов на камбэк?



– Эрнесто Вальверде выпустил на правый фланг Сержи Роберто и Нельсона Семеду – сразу двух защитников. Это не помогло, Александар Коларов стал самым ярким игроком первого тайма.



– В итоге третьим игроком справа играл Лионель Месси. Это был единственный способ получить мяч в первом тайме.

10 самых глупых празднований голов. Видео В чемпионате Украины игрок получил красную карточку за провокационное празднование гола. Вспоминаем другие подобные случаи.

– В неудачных играх Вальверде делает замены либо сразу в перерыве, либо после 60-й минуты. Против «Ромы» замен не было больше часа. Не знал, что делать?



– Получив шанс на очередной штрафной, Месси крутил мяч в руках секунд 10. Потом столько же устанавливал его на газоне.

– Арбитр Клеман Тюрпен – красавчик. Когда Фасио пытался протестовать получение желтой карточки, французский судья увел его в сторону и с диким взглядом наорал. Даже ошибаться с такой уверенностью – талант.



– За первый тайм «Барселона» нанесла 1 удар из пределов штрафной. Провал.



– За первый тайм Жорди Альба ни разу не подключился в атаку в чужую штрафную. Лучшая связка «Барселоны» – Месси и Альба – была разрушена.

– Флоренци умудрился выглядеть клоуном на фоне Жорди Альбы. Потерять мяч и рухнуть на газон он легкого прикосновения – вообще-то фишка защитника каталонцев.

В Германии голкипер чаще играет в поле, чем в воротах. И это не Нойер Очередной тактический шок-контент из Бундеслиги.

– Суарес после борьбы с Жесусом симулировал еще смешнее Флоренци.

– Эдин Джеко за час успел уничтожить обоих центральных защитников соперника. В эпизоде с пенальти Пике просто не понимал, как вообще сдвинуть это тело с места. Танк



– «Роме» хватило сил прессинговать «Барселону» невероятное количество времени – 75 минут. К этому моменту свежесть поддерживалась только заменами.



– Решение продать Браво ради карьеры Тер Стегена – лучшее трансферное в «Барселоне» за годы. Важнейшие матчи немец проводит на фантастическом уровне.



– Дженгиз Ундер. Кто это вообще?



– Лучшие пары в Лиге чемпионов – с участием «Барселоны»