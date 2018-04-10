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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Рома» обыграла «Барселону»

Павел Пучков
Фото: Michael Regan/Getty Images
Джеко уничтожил обоих защитников «Барселоны». 17 мыслей по матчу в Риме
Коротко и важно.
Футбол / Лига чемпионов

– Основная камера трансляции в Риме из 1998. Она расположена так низко, что первые 10 минут матча хотелось зайти в настройки и поменять камеру – только это не FIFA.

Самуэль Юмтити должен как можно скорее определиться со своим будущим. У парня отступные всего 60 миллионов и огромный интерес от «Манчестер Юнайтед». В последних матчах француз регулярно допускает ошибки – из-за его инфантильности «Барселона» пропустила первый гол.

– Сэр Алекс приехал на футбол в Рим, хотя в Манчестере тоже был матч. Чувствовал, где больше шансов на камбэк?

Эрнесто Вальверде выпустил на правый фланг Сержи Роберто и Нельсона Семеду – сразу двух защитников. Это не помогло, Александар Коларов стал самым ярким игроком первого тайма.

– В итоге третьим игроком справа играл Лионель Месси. Это был единственный способ получить мяч в первом тайме.

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– В неудачных играх Вальверде делает замены либо сразу в перерыве, либо после 60-й минуты. Против «Ромы» замен не было больше часа. Не знал, что делать?

– Получив шанс на очередной штрафной, Месси крутил мяч в руках секунд 10. Потом столько же устанавливал его на газоне.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
10 апреля 2018, вторник. 21:45 МСК
Рома
Рим, Италия
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 – Джеко – 6, 2:0 – Де Росси – 58 (пен), 3:0 – Манолас – 82

– Арбитр Клеман Тюрпен – красавчик. Когда Фасио пытался протестовать получение желтой карточки, французский судья увел его в сторону и с диким взглядом наорал. Даже ошибаться с такой уверенностью – талант.

– За первый тайм «Барселона» нанесла 1 удар из пределов штрафной. Провал.

– За первый тайм Жорди Альба ни разу не подключился в атаку в чужую штрафную. Лучшая связка «Барселоны» – Месси и Альба – была разрушена.

– Флоренци умудрился выглядеть клоуном на фоне Жорди Альбы. Потерять мяч и рухнуть на газон он легкого прикосновения – вообще-то фишка защитника каталонцев.

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Эдин Джеко за час успел уничтожить обоих центральных защитников соперника. В эпизоде с пенальти Пике просто не понимал, как вообще сдвинуть это тело с места. Танк

– «Роме» хватило сил прессинговать «Барселону» невероятное количество времени – 75 минут. К этому моменту свежесть поддерживалась только заменами.

– Решение продать Браво ради карьеры Тер Стегена – лучшее трансферное в «Барселоне» за годы. Важнейшие матчи немец проводит на фантастическом уровне.

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