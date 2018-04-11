«Высказали с Мусой всё, что накипело». ЦСКА готовится повторить подвиг «Ромы»

Шансы московского ЦСКА пройти лондонский «Арсенал» после 1:4 в Лондоне кажутся минимальными. Чуть больше оптимизма появилось после подвига «Ромы» в противостоянии с «Барселоной». Римляне тоже сыграли в первом матче 1:4, но дома забили каталонцам необходимые три гола.



С вопроса о Лиге чемпионов началась и пресс-конференция «армейцев», в которой участвовали Алексей Березуцкий и Виктор Гончаренко. Сначала на вопросы отвечал защитник ЦСКА.



– Что скажете о вчерашней победе «Ромы» после поражения 1:4 в первом матче?

– Она провела прекрасный матч, сотворила чудо. У нас шансов повторить не много, но чудеса в футболе случаются.

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– Оцените своё физическое состояние?

– Действительно, календарь непростой. Мы к этому готовы, команда в хорошей форме. Другой вопрос, что у нас не такая большая обойма игроков. Хотя и это в ЦСКА было всегда. В принципе, к такому графику мы готовы.

– В первой игре с «Арсеналом» показалось, что ЦСКА допустил много ошибок – что нужно изменить завтра?

– Я, наверное, не соглашусь. «Арсенал» прекрасно атакует, и это они заставляли нас ошибаться. Что нужно поменять? Это вопрос главному тренеру. Он нам сегодня расскажет о наших ошибках.



– Против «Динамо» вы играли в четыре защитника – насколько тяжело было возвращаться к такой схеме?

– В принципе, мы и в этом году раньше по ней играли, на сборах отрабатывали, когда счёт неудачный – тоже переходим на неё. Как сыграем завтра – тренер решит.



– «Арсенал» – фаворит матча и турнира, это как-то влияет?

– Не знаю, как это может быть преимуществом. «Арсеналу» нужно попадать в Лигу чемпионов, он может сделать это через победу в Лиге Европы. Как это может помочь нам, мне непонятно.



Виктору Гончаренко уже практически традиционно пришлось выступать в роли врача и рассказывать о здоровье своих футболистов.



– Как состояние Щенникова?

– Пока оцениваем.



– Марио Фернандес может выйти завтра?

– Он, скажем так, тренируется в общей группе. Пока полной уверенности нет. Если будет вероятность риска его здоровьем, мы его не выпустим.

– Смотрели вчера матч «Рома» – «Барселона»?

– Игра в Манчестере держала в напряжении до счёта 1:1, поэтому я тут же переключил на «Рома» – «Барселона». Как и все.



– Чалов забил «Динамо» – он выйдет в старте завтра?

– У нас вчера был восстановительный день, мы оцениваем состояние всех игроков сегодня. И тогда уже будем принимать решение по составу. Пока окончательного варианта состава нет, но шансы Феди выйти с первых минут после гола оцениваю как достаточно высокие.

ЦСКА разгромлен по делу, но, вообще-то, «Арсенал» не супер За такую игру «Арсенал» в Лиге Европы ещё накажут. Из Лондона можно было увозить другой результат.

– Тот факт, что в прошлой игре Генрих Мхитарян получил травму и не сыграет, поможет ЦСКА?

– У «Арсенала» большая «скамейка», они могут ротировать состав. Вместо Мхитаряна выйдет качественный игрок, хотя Генрих отличный футболист. Но нам точно легче не будет.



– Кто сейчас фаворит Лиги Европы?

– «Атлетико» и «Арсенал».

– С «Динамо» не играл Василий Березуцкий, только на замену вышел Александр Головин – сейчас не жалеете, что приняли эти решения?

– Они готовы сыграть завтра без всяких ограничений. Думаю, что жалеть о решениях неуместно. Можно блестяще выглядеть в чемпионате, но вылететь из турнира плей-офф, как это случилось с «Манчестер Сити» и «Барселоной».



– Урегулирован ли конфликт с Мусой и насколько его поведение скажется на шансах играть в основе клуба?

– Никак не скажется. Футбол – это эмоции, если их убрать, останутся роботы. Мы с Мусой вчера нормально пообщались. И если он будет завтра готов, то сыграет. Мои какие-то амбиции здесь не будут влиять на решение.



– Не оштрафовали его?

– Тогда и меня штрафовать надо, получается. Это была нормальная ситуация. Высказали всё, что накипело, – пошли вместе дальше.



– Что вам нужно сделать, чтобы вдруг пройти «Арсенал»?

– Если играть без веры, то ничего не получится. Нам нужно выйти на поле с верой, что можно ситуацию изменить. Тактические составляющие или в целом план на игру, конечно, попробуем изменить. Но это не гарантирует, что игра станет лучше или хуже.

«Английские фанаты беспокоят куда больше, чем русские». Англичане – о ЧМ «Чемпионат» пообщался с английскими болельщиками о чемпионате мира в России – их ответы удивили адекватностью.

– Вы говорили о возможных изменениях в тактике – чего ждать?

– У меня есть определённый план, но надо пообщаться с врачами, с игроками. Мы ещё не до конца восстановлены к завтрашней игре. Окончательные решения будем принимать позже.



– Рэмзи провёл хороший матч в Лондоне, часто забегая за спины игроков ЦСКА – как его сдержать в ответной игре?

– Леха уже говорил, что «Арсенал» очень разнообразно атакует, у них игроки, которые многое умеют. Нам нужно действовать сообща. И открывания Рэмзи, которые достаточно опасны, нужно нивелировать командной работой.



– Вы много говорите об атаке «Арсенала», но что думаете об их обороне – она не так надёжна в чемпионате Англии? Плюс они постоянно пропускают на выезде.

– Команда с философией «Арсенала» играет в свой стиль вне зависимости от результата – Арсен Венгер всегда стремится играть для болельщиков. Когда ты действуешь таким образом, у тебя могут возникать проблемы в обороне. Стратегия завтрашнего матча такова, что «Арсенал» может действовать по-разному, но, конечно, они в первую очередь будут атаковать.