«Рома» и «Ливерпуль» сломали систему одинаковым приёмом. Это редкость

Понадобилось какое-то время, чтобы эмоции улеглись и можно было подумать о вчерашних матчах спокойно. И тут же бросилось в глаза, что у этих неожиданно закончившихся противостояний есть много общего.

«Барселона» и «Ман Сити» как близкие родственники

Оба победителя играли против похожих соперников. Это банальность, но её надо на всякий случай проговорить: потом пригодится. Да, «Манчестер Сити» и «Барселона» немного по-разному контролируют мяч. «Сити» более интенсивно играет в пас (на 15% больше пасов), «Барселона» чаще продвигает мяч на дриблинге (на 20% больше обводок). Одни строятся на оси Бускетс — Месси, а у других организация атаки более равномерно распределена по всей полузащите. Но эти команды всё равно близкие родственники.

Что в «Барсе», что в «Сити» под словом «система» понимают способ качественного контроля мяча. Принципиальный отказ от игры забросами может выглядеть глупо: ну, подай пару раз в штрафную! – но этот отказ обусловлен множеством причин. От неподходящего набора игроков до непредсказуемого результата.

Слова «клубная философия» тоже имеют значение, особенно если перевести их на нормальный язык. Это привычка. «Барселона» играет в одном стиле десятилетиями, и эффективность этого стиля не вызывала глобальных вопросов. Так зачем менять то, что и так работает? Это и Гвардиолы касается, который тоже всю жизнь играл в рамках одной системы, а потом, тренером, стал её развивать. Так что «Барселона» и «Ман Сити» похожи не только по стилю игры, но и по отношению к этому стилю: пожалуй, его можно назвать формой зависимости.

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Почему сходство «Барселоны и «Ман Сити» так важно?

Победу «Роме» и «Ливерпулю» принесла одинаковая тактика. Они защищались высоко, атакуя игроков с мячом. «Рома» и «Ливерпуль», не смогли забрать у соперников мяч (хотя римляне неплохо подвинули каталонцев по цифрам). Но использовали очень, очень высокий прессинг, включавший персональные ориентировки. Разыгрывать мяч было трудно уже центральным защитникам. «Сити» и «Барса» не играли в свой футбол, хотя и пытались преодолеть эту трудность по-разному.

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«Барса» в ответном матче вынужденно перешла на нелюбимые забросы, но проиграла верх и в итоге проиграла всё. «Сити» в первом матче свалился на фланг Лероя Зане, но не извлёк из его дуэли с Робертсоном никакой выгоды и да, проиграл всё. Именно тогда. Всё-таки основная причина вылета – не Матео Лаос, а 0:3 на выезде.



«Ливерпуль» и «Рома» добились этого постоянным давлением на разыгрывающих игроков. Даже у Отаменди не было свободы, а попытки коснуться мяча Давидом Сильвой и Кевином Де Брёйне больше напоминали боевые действия. «Барселоне» пришлось так же трудно: прессинг начинался с тер Штегена. Если мы раньше назвали «Сити» и «Барселону» похожими из-за общей системы, то теперь можем сказать, что эту систему сломали дважды одним приёмом.

Если высокий прессинг так полезен, почему его редко используют другие?

Хороший план – это здорово, но этого мало. Важно мастерство исполнения. Все знают, что «Ливерпуль» образцово прессингует. Это фирменный стиль Клоппа. Про «Рому» этого нельзя сказать, но Ди Франческо – далеко не типичный итальянский тренер. И это касается не только атакующего стиля, но и обороны.

Мы привыкли, что типичная сильная итальянская команда обороняется за линией мяча. Делай, что хочешь, но в штрафную ты не войдёшь. К «Роме» это не имеет отношения. «Рома» в Италии применяет прессинг по ситуации, но никогда не исключает полностью. Играть за линией мяча – это слишком не в стиле Ди Франческо, его команда всегда полезет вперёд и начнёт если не прессинговать, то хотя бы перекрывать линии паса. То есть необходимые навыки для выполнения плана у «Ромы» присутствуют.



А теперь главное. Высокий прессинг – мощное оружие, но оно с разной эффективностью поражает разные типы команд. «Ювентусу» высокий прессинг не страшен. Длинные закидушки за спину защитников на Дибалу (с другой схемой — на Куадрадо) никто не отменял. «Реал» тоже переживёт. Зидан чередует схему с Иско, Модричем и Кроосом в центре с размашистыми фланговыми атаками через Васкеса и Асенсио. Это абсолютно разные модели игры, «Реал» использует обе.

Мешать разыгрывать мяч – идеально против тех команды, которые зависят от розыгрыша мяча. Мы уже говорили, что у «Барсы» и «Сити» есть зависимость от стиля. Таких команд не так много, даже если считать с дальними родственниками. Ещё «Наполи», «Севилья», «Сельта», «ПСЖ», «Бавария», «Лас-Пальмас», «Арсенал»… Более гибких команд намного больше.

Идеальное оружие против идеальной системы

Можно назвать «Барселону» и «Ман Сити» наиболее совершенными системами (если принять тезис, что футбол – это командная игра с мячом. В этом отношении этим двум командам нет равных). Тогда можно назвать высокий прессинг наиболее совершенным оружием против совершенной системы. Сложнейшая система Гвардиола – идеальная мишень для Клоппа. Проблема «Ливерпуля» (да и «Ромы» тоже) в том, что совершенные системы редко встречаются, а на остальных это оружие хуже действует.

«Ливерпуль» показал, как будет играть без Коутиньо. Гвардиола впечатлён По игре команды не скажешь, что с поля убрали 160 млн евро. Но кое-что изменилось.

Вспомните, как Клопп впервые побил Гвардиолу в этом сезоне. 4:3 на «Энфилде», причём всё могло кончиться для «Сити» даже хуже. А в следующем туре «Ливерпуль» проиграл «Суонси». Почему? Потому что «Суонси» плевать хотел на розыгрыш мяча. Играл верхом и собирал отскоки. Самый интенсивный прессинг против против такого соперника будет не более полезным, чем золотая банковская карта на базаре.

В игре с такими командами «Ливерпулю» стоило бы отказаться от своего главного оружия, отойти чуть назад… но Клопп помешан на своей системы не меньше, чем Гвардиола – на своей. Это тоже форма зависимости.



Бессмысленно тратить силы на обучение сложной системе, которая идеально сработает только несколько раз в сезоне, а пару раз вообще окажется бесполезной. Юрген Клопп, конечно, с этим не согласится, но таких, как он, не больше, чем таких, как Гвардиола. Поэтому совершенное владение высоким прессингом – такое же редкое явление, как совершенная система контроля мяча.



Ну а «Рома» тоже была редким соперником для «Барселоны». «Рома» не мастер прессинга, но он в арсенале средств первой необходимости. Ну и добавим, что вся полузащита вчера провела лучший матч жизни (пусть явным героем и стал Джеко), а Ди Франческо мастерски использовал работоспособность Найнгголана, закрыв им сразу несколько зон. В сумме этого хватило.

Параллельный проход «Ливерпуля» наслоился и увеличил ощущение чуда. В некотором смысле это действительно чудо: что пары распределились именно так, а дополнительные обстоятельства (судейские ошибки, неудачные решения Вальверде, просто фарт) сыграли не в пользу изначальных фаворитов пар. Но без идеального оружия против идеальной системы всего этого бы не хватило.