«Пускай ИГИЛ пугает. Что, нас во время Олимпиады в Сочи не пугали?»

Исламистская террористическая группировка ИГИЛ (запрещённая на территории России) пригрозила президенту Российской Федерации Владимиру Путину атаками во время предстоящего ЧМ-2018.



В Сети появилось несколько плакатов, на которых террористы выражают свои угрозы за действия России на территории Сирии и поддержку сирийского президента Башара Аль-Асада. На одном из них написано: «Россия 2018. Путин, вы неверующий. Вы заплатите за убийство мусульман».

ИГИЛ пригрозил Путину атаками во время чемпионата мира — 2018 в России

Стоит ли болельщикам воспринимать эти угрозы всерьёз и менять свои планы на лето, объясняет руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин.

— Никто и ничто не помешает проведению нашего чемпионата, — убеждён чиновник. – Кто бы ни придумывал эти пугалки, ИГИЛ или другие, кому не спится без постоянного бардака, шума и гама. Есть люди, которые не могут жить в тишине. Это как раз попытки сорвать чемпионат. Ну как сорвать, сделать так, чтобы на трибуны пришло меньше болельщиков, в Россию приехало меньше туристов. В конце концов, чтобы бюджет страны, Москвы и других городов недополучил полагающиеся ему средства от прибыли.

Любой чемпионат зарабатывает от продажи сувениров, пользования транспортом. Хотя у нас в этом отношении уникальный турнир. Транспорт для болельщиков будет фактически бесплатным. Особенно для тех, кто прибывает в города чемпионата мира. Будут курсировать бесплатные автобусы, поезда.

С российской стороны будет сделано всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность во время проведения чемпионата мира. Могу ещё раз посоветовать болельщикам в России и за рубежом не обращать внимания на эти запугивания. Ретрансляция их через СМИ — вот что самое страшное. К этой теме обратилась пресса, и тем самым она подталкивает, подогревает к ней интерес.

Что тут сказать — пускай пугают. А когда нас не пугали? Во время Сочи не пугали? Разве не пытались дискредитировать тогда Россию, всячески очернить? Вы же помните эти фейковые фотки, неправдивые новости. При этом мы с вами не знаем, как на самом деле обеспечивалась безопасность. Как именно наши правоохранительные органы предотвращали попытки злоумышленников совершить что-то плохое.

Помню, когда был в Сочи, ощущал себя совершенно спокойно. Видно было, насколько высококлассно люди подготовились, они присутствовали везде и неустанно охраняли покой болельщиков и спортсменов. Не было страха, наоборот, присутствовала уверенность, что всё под контролем. Хотя политическая обстановка тогда была ничуть не лучше, чем сейчас.



Ещё раз призываю не обращать внимания на эти пугалки, их будет ещё очень много – накануне открытия, по ходу чемпионата. Купил человек билет, прочитал газетку, по радио или по телевидению услышал что-то про терроризм и всё, не пошёл на футбол — отказался. Для того эти вещи и делаются. Нужно не помогать игиловцам, а наоборот, разбивать их планы. Тогда чемпионат пройдёт в полном спокойствии и в соответствии с духом спортивной борьбы.