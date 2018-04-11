Судьба вратаря. Великая трагедия Кейлора Наваса и Джанлуиджи Буффона в Мадриде

Как понять важность того, что случилось в Риме 10 апреля? С этой игрой теперь будут сравнивать примерно всё, что произойдет как минимум в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ее последствия могут оставить без работы Эрнесто Вальверде и без «Золотого мяча» Лионеля Месси. А все остальные пары и шансы будут равнять по «Роме», по ее героизму.

Так вот, у «Ювентуса» перед ответкой с «Мадридом» было где-то 11/10 по шкале сложности «Ромы». Во-первых, потому что матч гостевой. Во-вторых, потому что просто забить три и не пропустить для попадания в полуфинал было бы недостаточно. Да, судя по таблице серии А «Юве» в пару раз сильнее римлян. Но если бы таблицы внутренних чемпионатов что-то решали, фанаты «Барселоны» и «Манчестер Сити» не провели последние сутки в бесполезных боях на ветках комментариев.

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Частично задачу «Ювентуса» делало легче отсутствие в обороне «Мадрида» Серхио Рамоса. Но защитник так часто пропускает матчи из-за дисквалификации, что и без него давно научились справляться. Было тяжелое дерби с «Атлетико» в выходные, хотя и это спорно: обе команды забили по голу и успокоились. Как и для «Ромы», после первого матча главным преимуществом «Ювентуса» должно было стать осознание: они могут играть намного лучше, они не заслужили этот результат. Римляне не заслуживали пропустить четыре на «Камп Ноу». «Старая синьора» вообще сама привезла себе два гола из трех в Турине. Сегодняшний «Мадрид» – это не идеальная в обороне команда. Манджукич доказал это уже на второй минуте ответной встречи.

Чем игра на «Сантьяго Бернабеу» была круче происходящего в Риме – на поле присутствовали две команды. «Рома» своей тактикой и прессингом уничтожала «Барселону». «Реал» после гола никуда с поле не ушел. Бэйл мог забивать чудесный гол пяткой. Иско трижды оказывался в ударной позиции – спасали защитники или Буффон. Роналду тоже был на поле.

Возможно, самое неожиданное, что было в первом тайме: замена у «Ювентуса». Вместо крайнего защитника Де Шильо вышел такой же крайний защитник Лихштайнер. Это случилось уже на 16-й минуте, и явно было следствием раннего гола. Но почему швейцарца нельзя было выпустить в основе – загадка. Хотя какая разница, если именно он сделал вторую голевую передачу в игре, отправив мяч на голову Манджукичу. Кстати, Лихштайнера за последние годы несколько раз слухи отправляли в московский «Локомотив». Мог бы сейчас бороться с Владом Игнатьевым за место в основе, а не пыхтеть в Мадриде.

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Все же наверняка помнят, что последние несколько лет Флорентино Перес ищет для «Мадрида» звездного и популярного голкипера. На 61-й минуте Кейлор Навас, кажется, сделал окончательно подтолкнул президента к переговорам по Тибо Куртуа, Джанлуиджи Доннарумме или Алисону Бекеру. Выронить в своей вратарской мяч после стандартной подачи с фланга – это даже хуже той прически, которую Навас себе позволяет последние полгода. И да, в этот момент по шкале «Ромы» задача прохода снизилась минимум в два раза. Каждый новый гол «Юве» заставлял «Мадрид» забивать дважды. А игра хозяев впереди не сильно изменилась даже после выхода Васкеса и Асенсио вместо Бэйла и Каземиро. Более того – «бланкос» стали слабее. Бэйл давал необходимое движение впереди, а без бразильского опорника «Мадрид» вообще регулярно проваливается. В какой-то момент повеяло каталонской безнадегой, когда все опасные моменты создаются только после штрафных ударов. Упорно пытался затащить команду Иско, но Буффон был против. Роналду тоже был на поле.



Главная претензия к «Ювентусу» (простите!) в том, что они слишком спокойно ждали овертайма. У Аллегри оставалось еще две замены, быстрый Куардадо на скамейке. Но он вместе со своими футболистами как-то успокоился, забив третий. Это вообще не очень правильно, когда против тебя «Реал» – они таких спокойных при Зидане регулярно закапывали, в том числе в плей-офф и финалах. Закопали и сегодня.

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Майкл Оливер назначил очень смелый пенальти. За минуту до конца добавленного времени… А потом добавил себе уверенности красной карточкой для Буффона, который не фолил, но громко орал. Про карьеру Джанлуиджи пора снимать безумно трагическое кино: проигранные финалы, пролет мимо своего последнего ЧМ, удаление в исторической для своей команды игре.



А потом все просто. Ведь Роналду тоже был на поле.