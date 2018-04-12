Только «Бавария» исключила камбэк соперника. Это было слишком легко

1. Этот розыгрыш Лиги чемпионов заразил всех безнадёжно проигрывающих верой в камбэк после сложнейших турнирных ситуаций, так что главной для «Баварии» снова стала психология – взять нити игры в свои руки и минимизировать вероятность камбэка на стартовом отрезке матча. «Баварии» это удалось лучше, чем любому другому фавориту по итогам первых четвертьфиналов. Мало того, что «Бавария» не пропустила к 6-й минуте (уникальное достижение для ответных матчей) – она спокойно контролировала игру. Отдала мяч, но перекрывала всё пространство. Сама едва не устроила свидание с вратарём для Роберта Левандовского: если бы Меркадо не сбил поляка, интрига могла протухнуть уже к концу второй минуты.

Психология – главное отличие «Баварии» от соперника в двухматчевом противостоянии. Едва стоя на ногах в Севилье, команде Юппа Хайнкеса хватило одного корявого удара, чтобы вернуться в стойку и перевернуть бой. Дома «Бавария» допускала опасность у своих ворот – Корреа принимал мяч в центре штрафной, а потом бил в перекладину – но уже сохраняла стойку. Сомнений в том, кто контролирует игру, не возникло вообще.

Последнее чемпионство пенсионеров. «Бавария» снова лучшая! Мюнхенский клуб победил в Бундеслиге в шестой раз подряд.

2. Одна из причин, почему план «Севильи» был безнадёжен – игра защитников без мяча. Серхио Эскудеро и Хесус Навас оборонялись очень узко, а Эскудеро застревал в центре, как будто на его фланге не играет Арьен Роббен – да, он в возрасте, но его всё ещё обязательно опекать персонально. Как результат, «Бавария» выбрала фланги главной зоной давления – спокойно разыгрывала «двоечки», где Роббен ловил диагонали и либо смещался в центр, либо пасовал под лицевую линию Киммиху. Реже, но в похожем ключе работали Рибери и Рафинья слева.



Удивительно, что центр «Баварии», по сути, был разбитым. Хамес сконцентрировался на перемещениях по всему полю, но очень много принимал мяч на левом фланге. Мюллер помогал Роббену и Киммиху, открываясь под диагонали вместе с ними справа. Диагонали из глубины на края лепили Хуммельс и Боатенг, а центр использовался в атаках редко – «Бавария» не ломала пространство между линиями и искала шансы только на флангах. В полуфинале Лиги чемпионов это может помешать, против «Севильи» – нет.

3. «Севилья» вышла играть в Мюнхене, как в Манчестере – как будто счёт 0:0, а не 1:2. Вот главное отличие от «Ромы», сделавшей риск своим единственным оружием: Винченцо Монтелла не стал оголтело прессинговать и выбрал более осторожный стиль. Это уже привычная «выездная модель» андалусийцев при Монтелле – если дома «Севилья» разбивала соперников активным прессингом 1v1, то в гостях садилась значительно ниже. Прессинг редко долетал до Ульрайха, а центральным защитникам «Баварии» перекрывали только линии передач, а не весь кислород, как Джеко и Шик вторничным вечером.

Более осторожный футбол тоже облегчил задачу «Баварии». Мюнхенцам некомфортно под слаженным прессингом, где все разобраны 1v1, и весь сезон Бундеслиги это доказывает (да, в турнирной таблице это не отражается). «Севилья» сама доказывала это в домашнем матче. Даже на «Альянц-Арене» нашлось доказательство, что Монтелла зря сыграл «в откат»: свой лучший момент «Севилья» создала, когда Франко Васкес накрыл Хави Мартинеса, через Бен Йеддера отправил к воротам Сарабию, и спас ситуацию только отчаянный подкат Рафиньи.

«Бавария» настолько цинична, что переворачивает игру даже без удара по воротам В этой паре, похоже, тоже всё ясно.

4. Хоакин Корреа – главный лесоруб матча. Он не первый аргентинец, выходящий на поле с перезарядкой в важных матчах, но сегодня его излишняя мотивация сыграла команде во вред. Дважды Корреа влетал в Свена Ульрайха в лучших традициях компьютерных игр или двора, где аргентинец завязал бы на себе лютые разборки. С таким зарядом Корреа ожидаемо досматривал матч в раздевалке – перед финальным свистком едва не оторвал ноги Хави Мартинесу. Такой заряд нужен был «Севилье», но в прессинге, а не в грязи, когда соперник владеет мячом.



5. Кажется, «Бавария» становится главным фаворитом Лиги чемпионов, даже не показывая выдающейся игры и тактических откровений. Хватает тренерской харизмы, опыта состава, класса игроков и вылета всех главных конкурентов. Абсолютно неубиваемая команда, рождающая парадокс: при Хосепе Гвардиоле «Бавария» была значительно сильнее, чем сейчас, но сейчас явно ближе к победе в Лиге чемпионов, чем с Пепом.