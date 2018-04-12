Джанлуиджи Буффону надо заканчивать

Вы все видели этот безумный взгляд? Взгляд Буффона, летящего убивать Майкла Оливера. На пару секунд показалось, что он реально даст ему своим огромным кулаком в лоб. Такой страсти в глазах вратаря я не видел со времен Сергея Овчинникова. Буффон понимал, что жизнь в лице этого англичанина опять отвесила пинок. «Ювентус» был обречен после этого пенальти. Роналду – машина (все еще не гений), и в такой ситуации не может ошибиться. Он пробил идеально. И Буффон бы не спас, конечно, тоже. Никто не спас.

В последние годы Джанлуиджи Буффон превратился чуть ли не в главного мученика мирового футбола. Всё как-то забыли о том, что у него есть титул чемпиона мира, 10 побед в чемпионате Италии. Нет Лиги чемпионов при трёх финалах – это трагедия. Но конкретного турнира, не карьеры. Никто же не считает карьеру Райана Гиггза провальной из-за отсутствия достижений со сборной. И 23 года Буффона в профессиональном футболе точно не прошли зря. Он все равно великий, даже без этой здоровенной вазы с ручками. И не должен никому ничего доказывать.

Буффон сам по себе, своей карьерой, поведением и игрой не заслужил проиграть три финала Лиги чемпионов. Не заслужил пролететь мимо последнего для себя чемпионата мира. Но это случилось.

Буффон и ещё 6 футболистов, для которых эта весна может стать последней в ЛЧ Вы будете рыдать, как школьницы, если это произойдёт.

Мы с рёвом провожаем каждого из парней, с которыми начался Наш Футбол (не путать с ТВ-каналом). Если вам хотя бы 20+, таких легенд остались единицы. Тех, которые из времен мужского футбола шипами в кость. Поднятых воротников. Борьбы за планету против дьявольской команды в футбольном матче. Лонгшотов из FIFA-2003. Реальной интриги в борьбе за «Золотой мяч». Продолжать можно бесконечно. Вот тот Наш Футбол на самом деле давно закончился, и мы просто пытаемся цепляться за ностальгию. Джиджи Буффон – он парень из того времени безразмерных футболок и одинаковых бутс чёрного цвета. Мы не хотим, чтобы он уходил. Но это неизбежно и необходимо.

Судьба вратаря. Великая трагедия Кейлора Наваса и Джанлуиджи Буффона в Мадриде Нынешняя Лига чемпионов оставит вас без нервных клеток.

Буффон обещал завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018. Не попал туда, но вернулся в национальную команду в память о трагическим умершем Давиде Астори. Никто не уверен, что дальше не появится новой причины вернуться. И никто не сможет его остановить – невозможно сказать «нет» Буффону.

Вылететь от «Реала» из Лиги чемпионов без шансов вряд ли менее обидно, чем вот так. Когда ты за 75 минут всей командой пробегаешь на 10 км больше соперника. Когда отыгрываешь невероятный отрыв. Появляется надежда на чудо, которую коленом в спину соперника ломает марокканский псих. В четвертьфинале на последних минутах просто нельзя так лететь на мяч. Буффону, конечно, надо было орать на Бенатиа. Но досталось арбитру. Самым страшным теперь будет, если великий Джиджи решит, что его карьера не может закончиться без Кубка чемпионов.

Великого вратаря хочется запомнить по гениальным сейвам. По его идеально вежливым формулировкам в адрес соперников даже после поражений. Чёрт возьми, по слезам после проигранного финала в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Не хочется видеть отчаявшегося итальянца в возрасте, который от бессилия летит править челюсть судье. В студии BT Sport этот матч разбирали Рио Фердинанд, Стивен Джеррард и Майкл Оуэн. Они назвали это удаление – «стрельбой по Бэмби». Буффон своей карьерой точно заслужил такие проявления жалости от тех, кого пережил на футбольном поле?



Грустно, когда детство и юность уходят, но ещё хуже в них разочаровываться. У Буффона всё ещё есть шанс закончить вовремя – важно просто не передумать.