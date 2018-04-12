«Реал» сейчас будут ненавидеть. Но он справедливо идёт дальше

Как человек, который вырос на итальянском футболе, я любой матч итальянской команды с неитальянской командой воспринимаю немного… ну, субъективно. И довольно долго считал, что «футбол» и «итальянский футбол» — это синонимы. Поэтому искушение написать что-то про арбитра Майкла Оливера, про трагедию Буффона и про Роналду, который очень, очень хотел пробить пенальти все 90 минут, было серьёзным. Но в игре «Реала» есть кое-что настолько особенное, что судья Оливер может подождать. Это нужно было сказать на случай, если вы всё-таки решили прочитать текст, а не сразу поскроллили в конец, чтобы поставить кол за заголовок. А теперь к делу.

Джанлуиджи Буффону надо заканчивать Он точно не должен никому ничего доказывать.

«Ювентус» нужно поблагодарить за три вещи.



1. Команда подарила незабываемый вечер в Лиге чемпионов.



2. «Ювентус» провёл идеальный матч. Это важно: команду действительно не в чем упрекнуть. Если после первого матча Массимилиано Аллегри говорил это в порядке психотерапии и оправданий, то сейчас так и есть. «Ювентус» использовал всё, чтобы было у Аллегри в арсенале. Сделал неожиданный тактический ход – смещения Манджукича в штрафную под навесы. Нашёл баланс – замена суперактивного (больше всех в команде вступал в игру к моменту замены) Де Шильо на Лихтштайнера была вызвана тем, что итальянец давал проходить себя на фланге. Самоотверженно сражался в защите: вспомним безумный подкат Кьеллини в собственной вратарской на 10-й минуте. Всё могло закончиться уже тогда. «Ювентус» блестяще действовал командно: в подстраховке и в позиционной игре. Лучшее доказательство этого — жёлтые карточки, которые ровным слоем размазаны по всему составу. В общем, «Ювентус» 91 минуту делал всё идеально. И именно благодаря этому мы все…

3. Узнали кое-что новое о «Реале». Что-то очень важное. Что «Реал» — это не одна команда, а две. Причём одна другой не уступит. Именно это отличает почти-камбэк «Ювентуса» от камбэка «Ромы». И, кстати, именно это делает «Реал» особенным по сравнению и с «Ливерпулем», и с «Манчестер Сити» и «Барселоной. Потому что…

Даже лучшие зависят от стиля

В недавней статье о победах «Ромы» и «Ливерпуля» я сравнил эти команды: они добились успеха с помощью одного и того же приёма. Этого бы не случилось, если бы «Рома» и «Ливерпуль» не обладали некоторым сходством, но ещё важнее другое. Этого бы не случилось, если бы «Барселона» и «Ман Сити» не были настолько зависимы от своего стиля, уязвимого к высокому продольному прессингу.

«Рома» и «Ливерпуль» сломали систему одинаковым приёмом. Это редкость У вчерашних побед много общего.

Но «Реал» лишён этого недостатка. «Реал» проиграл первый тайм с такой же тактикой, с какой выиграл игру в Турине. С атаками низом через центр и планом «Б» в виде Марсело. Кстати, даже первый тайм не был провальным по качеству игры. По моментам хозяева не уступили гостям. Но это не имело значения при счёте 0:2. Тут Зидан и сделал то, что отличает мадридцев от «Барсы», «Сити», да и «Ливерпуля»: выпустил на второй тайм другую команду.

«Реал» — это две команды

Замен было всего две, но изменений намного больше. Васкес и Асенсио в некотором роде возвращают «Реал» во времена Анчелотти: размашистая игра со сдвоенными флангами и большим количеством навесов. У Анчелотти тогда не было другой тактики, и на второй сезон этого не хватило. А для Зидана такая тактика является запасным вариантом.

Ровно такой же ход Зидан сделал в домашней игре с «ПСЖ»: тогда 10 минут хватило, чтобы забить два гола. Сейчас «Реал» боролся против сильной команды, а не набора игроков, поэтому так легко не было. Но характер игры изменился, в том числе в защите.



«Реал» стал лучше сопротивляться на флангах, и количество опасных ударов по воротам Наваса резко снизилось: четыре из вратарской в первом тайме, и два из штрафной – во втором. Усиление флангов помогло снять давление с проблемной зоны: центра защиты, где играл Вальехо. Фактически туринцы не имели во втором тайме голевых моментов: был удар Игуаина из-за штрафной и абсурдный гол из ничего.

Судьба вратаря. Великая трагедия Кейлора Наваса и Джанлуиджи Буффона в Мадриде Нынешняя Лига чемпионов оставит вас без нервных клеток.

Атака тоже изменилась. Во втором тайме прессинг «Ювентуса» в центральной зоне не прекратился, но ушёл в пустоту. На ворота Буффона пошли немного однообразные кроссы с флангов. Однообразные, да, но зато неплохие моменты стали возникать на системе. После прорыва и прострела Асенсио Буффон на сантиметры опередил Васкеса. После прорыва и прострела Васкеса бил Роналду и попал в Буффона. После прорыва и прострела Марсело бил Иско и это было очень опасно из-за рикошета. После прострела Асенсио бил Варан и чуть-чуть не попал. Наконец, на левом фланге Марсело и Асенсио разыграли комбинацию, после которой «Реал» заработал пенальти: с подачей на дальнюю штангу на Криштиану и скидкой на Васкеса.

Эта команда абсолютно отличалась от «Реала» в первом тайме даже не по качеству игры, а по стилю. И это не разовое решение: Зидан чередует две модели в том числе, с первых минут. Например, в Париже «Реал» с самого начала играл в тот футбол, который принёс победу над «ПСЖ» в концовке первого раунда.



Каждая из моделей обладает определёнными слабостями. Одна уязвима перед прессингом, другая слишком завязана на кроссы. Сочетание обеих делает команду практически неуязвимой. Можно придумать и реализовать идеальный план против «Манчестер Сити», против «Барселоны», да и против «Ливерпуля» (доказано любой командой, которая плевать хотела на контроль мяча, вроде «Суонси»). Но как придумать и реализовать идеальный план против «Реала», который может в перерыве изменить игру до неузнаваемости? Аллегри был очень близок, был в 30 секундах от экстра-таймов. Но ведь пенальти чистый. Удаление абсурдное, но пенальти чистый, посмотрите. Всё справедливо: «Реал» своими навесами наиграл на гол во втором тайме. Не забил с игры, так заработал пенальти.

Удивительная команда. Зидану до сих пор не удалось решить проблему нехватки концентрации в матчах с аутсайдерами. Когда никакая смена игровой модели не помогает проснуться и заиграть с каким-то «Леванте» в свою силу. Отсюда и минус 15 от «Барсы» в Примере. Просто этот «Реал» больше подходит для больших матчей. Вот он и прошёл «Ювентус» — чемпиона по играм с маленькими командами, если перефразировать Франческо Тотти. А «Ювентус» идёт к седьмому скудетто подряд. Каждому свои трофеи.