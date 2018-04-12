Способен ли ЦСКА повторить подвиг «Ромы»? Не спешите крутить пальцем у виска

Тысяча благодарностей «Роме» и «Ювентусу». За что? За воскрешённую веру в чудеса, которым, казалось, не осталось места в современном циничном футболе. Мы-то всё по старинке итальянцев неисправимыми прагматиками считали, а они возьми да и устрой две кряду восхитительные ночи в Лиге чемпионов, заставив планету взреветь, одну половину от восторга, другую – от досады. Эти двое доказали: нет ничего невозможного – и тем самым оказали неоценимую услугу остальному миру. Теперь все знают: ни 1:4 в гостях, ни даже 0:3 дома – это ещё не приговор. По крайней мере не окончательный и бесповоротный приговор, обжалованию не подлежащий.

Московский ЦСКА после аналогичного римскому – в цифровом эквиваленте – поражения в Лондоне остро нуждался в таком вот жизнеутверждающем примере. И лучшие люди «кальчо», сами того не подозревая, его русскому вице-чемпиону показали. Двухсерийная драма итальянско-испанского производства должна была и наверняка приумножит силы «армейцев». На них ведь тоже после первого матча махнули рукой: всё понятно. И у них тоже под впечатлением от увиденного вчера-позавчера взыграло самолюбие: а нам слабо?! Если не отыграть всё пропущенное на «Эмирейтс», то хотя бы просто выиграть, с каким получится счётом?

По крайней мере к локальному успеху красно-синих предпосылки есть, и я их сейчас коротенько изложу. Соглашаться или нет – ваше право. Но вера в этом деле – условие обязательное. Без неё точно ничего не получится.

1. Уязвлённое самолюбие Гончаренко

Виктор Гончаренко крайне щепетильно относится к тактической составляющей футбола и чрезвычайно болезненно воспринимает так называемые тренерские поражения. А в дерби с «Динамо» он потерпел именно такое, допустив не только кадровые, но и структурные просчёты, что постфактум честно признал. Он, разумеется, руководствовался исключительно благими намерениями, дав отдохнуть Василию Березуцкому и Головину, но тем самым невольно облегчил задачу противнику. Человек скрупулёзный и самокритичный, Гончаренко, конечно, проанализировал допущенные ошибки и постарается представить на суд месье Венгера лучшую из модификаций своей команды. Для него это дело принципа – не каждый день с такими светилами футбольной мысли встречается.

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2. Лебединая песня ветеранов

Как ни грустно осознавать, но в своём нынешнем составе столичная команда, по-видимому, доживает последние месяцы. С высокой степенью вероятности уйдёт на покой по окончании сезона Игнашевич, с чуть меньшей – Березуцкие. Истекают контракты у Вернблума, Натхо. Растёт спрос на Головина. Для всех их это, возможно, последняя возможность добиться чего-то значимого, памятного сообща. Например, грохнуть «Арсенал». Хотя бы попробовать.

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3. ЦСКА нечего терять

ЦСКА изначально считался аутсайдером пары, и в этом нет ничего постыдного: стоимость составов, расходы на трансферы и, как результат, человеческие ресурсы у соперников несопоставимы. 4:1 на «Эмирейтс» эту разницу в потенциалах более или менее точно отразили. Но эти же самые 4:1 способны – в теории – сыграть злую шутку с победителем и оказать добрую услугу проигравшему. ЦСКА реально нечего терять – за ещё одно поражение никто его анафеме не предаст. Зато приобрести он может многое – это и почёт, и рейтинговые очки, и призовые деньги, в которых нуждается куда больше соперника. Гость априори будет испытывать значительно более серьёзное давление, нежели хозяин. Призраки «Ромы» и «Юве» не дадут «канонирам» расслабиться.

4. Фактор Головина

Александр уже показал «товар лицом» в северном Лондоне, забив классный, «породистый» гол со штрафного. Но если он в самом деле рассчитывает на достойное предложение из той же Англии, ему нужно ударно провести концовку сезона. До чемпионата мира лучшей «витрины», чем Лига Европы, ему не найти. Неплохо бы закрепить благоприятное впечатление, произведённое им на Венгера неделю назад. Лишь бы не перегорел.

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5. Пробуждение Чалова

При всей ограниченности и измождённости состава у Гончаренко есть относительно свежий и максимально мотивированный боец под рукой. Почти год – 323 дня, если быть точным – Чалов не забивал за первую команду. А тут выстрелил и в молодёжном, и во взрослом дерби с «Динамо». Понятно, что опыта у Мусы несоизмеримо больше, и мастерство ощутимо выше, но здесь и сейчас настрой Фёдора может быть полезнее для команды. Если парень реально поймал кураж, уловил ритм – на этом надо играть. Да и Мусе присесть на скамейку полезно будет – поразмыслить над своим поведением… ну и отдохнуть заодно.

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6. «Армейцы» любят и умеют атаковать

У главного тренера ЦСКА за годы практики в России сложилась репутация апологета оборонительных схем. Распространённое заблуждение. Судить о стиле игры команды по количеству номинальных защитников в составе – по меньшей мере непрофессионально. Функционал исполнителей напрямую зависит от их качества. Поэтому при внешней схожести схем «Уфа» Гончаренко придерживалась одних игровых ценностей, а ЦСКА – совершенно других. Новый тренер повысил комбинационность коллективного стиля, добавил динамики и агрессии в игру. У модернизированного ЦСКА по статистике каждая пятая победа – крупная (6 из 31). Если даже в Англии москвичи не стали рыть траншеи и устанавливать противотанковые ежи на пути противника, то дома тем более не станут этого делать. Голов сегодня должно быть много, а в какой пропорции они разделятся – узнаем к полуночи.

7. Статистика против «канониров»

«Арсенал» никогда не выигрывал в России – одна ничья при трёх поражениях. Аргумент? Нет? О'кей, тогда просто пожелание — сохранить традицию.

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