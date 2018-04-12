Судья — космос. Пенальти был на 100%, а Буффона надо дисквалифицировать

Если не видите нарушения, то вы либо фанат «Ювентуса», либо хейтер «Реала» с Роналду, либо ни черта не понимаете в футболе.

«Ювентус» проиграл «Реалу» не из-за судьи Майкла Оливера, а потому что развалился и потерял концентрацию в решающий момент матча. Именно поэтому поцеловавшиеся перед журналистами после матча Буффон и Криштиану расходятся в разном направлении. Один – в бан, жаловаться на несправедливость, другой – к шестому «Золотому мячу».

К своей большой радости, вчерашний вечер я провёл на матче ФНЛ в Калининграде – и получил там не меньшую порцию наслаждения, чем на прошлогоднем финале Лиги чемпионов, где тоже играли «Реал» и «Ювентус». Напишу про это отдельно, но антураж на матче «Балтики» с «Крыльями Советов» подарил не только веру в российский футбол, но и обиду – ведь мы так упорно выводили наших болельщиков на орбиту ужаса, грязи и неуважения, что сделали их интерес к игре инопланетно низким. И, кстати, сейчас упорно продолжаем этот процесс кастрации, бесплатно показывая на вроде бы государственном канале именно АПЛ, Ла Лигу, Бундеслигу, Серию А, но только не свою РФПЛ.

«Кража века». Что пишут в прессе и соцсетях о победе «Реала» Италия в истерике из-за «украденной победы», а Испания смеётся. Изучаем, что пишут в прессе и соцсетях о матче «Реал» — «Ювентус».

Мероприятия на новом стадионе «Калининград» закончились ровно к 90-й минуте матча в Мадриде. Мы настроили телефоны на ЛЧ, увидели падение Васкеса, и я закричал: «Пенальти». Никогда не болел за «Реал», но фол казался откровенным как в прямом эфире, так и после повторов.

Во-первых, сейчас игроки «Ювентуса» уничтожают судью, и это очень удобно – ведь и мне приходится говорить о себе. Ведь когда на 93-й минуте ты пытаешься слепить искусственный офсайд, делаешь шаг из штрафной, оставляя внутри одного игрока «Реала», то это и есть главная причина поражения. Пересмотрите эпизод ещё раз: Васкес после скидки Роналду мог закатывать бы мяч любой частью тела, если бы не очнулся человек, находившийся дальше всех от эпизода, – Бенатиа.

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Во-вторых, футболист «Ювентуса» уже не мог вести борьбу. Расстояние между объектами «А» и «Б» оказалось достаточным, чтобы Васкес притормозил и настроился сыграть головой, а Бенатиа влетел в него, как водитель жёлтого такси. Обратите внимание: в начальной фазе марокканец выставляет руки вперёд, сбивая Васкеса с осознанного движения. Эта атака и есть пенальти.

В-третьих, игрок «Реала» обрабатывает мяч грудью не из-за желания закурить бамбук перед ударом, а только потому что он случайно падает в эту сторону. И в концовке абсолютно не важно, коснулся ли мяча судорожно выбросивший ногу Бенатиа (скорее всего, нет) – ведь он уже лишил Васкеса явной возможности забить гол. И это не ошибка пытавшегося спасти всех Мехди — просто в конкретном эпизоде он не выдержал психологически, развалился и сыграл отвратительно весь, прекрасный в этот вечер, «Ювентус».

Ну а теперь вообразите, что утром в субботу зашли на коробку во дворе и судите команды местных, отгулявших пятницу, мужиков. После такого эпизода вы в любом случае останетесь свиньёй и, возможно, будете биты — не одними, так вторыми. Только в случае с Майклом Оливером ненавидеть и ломать вас будет не 10 человек, от которых ещё и можно убежать, а половина мира.

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Ну и какое решение вы примете? То, что будет скидкой на старания «Ювентуса» в Мадриде? То, что порадуют огромное количество хейтеров «Реала», дважды подряд бравшего ЛЧ? То, что даст Буффону шанс выиграть первую Лигу чемпионов? Или то, что будет продиктовано правилами? И взявший на себя ответственность и проявивший принципиальность английский реф – просто космос.

Вчера, на эмоциях, я тоже написал много гадостей про Оливера из-за того, что он удалил Буффона. Но на холодную голову эмоции изменилась. Если хотите, называйте это модным словом «переобулся».

Во-первых, мы, оправдывающие Зидана за удар Матерацци, должны были дождаться информации о том, что же услышал арбитр в свой адрес. Судя по расшифровке, там была длинная тирада – от подкупа до обращения к родителям. Во-вторых, нас же вроде бесит, что судьи не способны ставить на место звёзд, поддаются их давлению и в страхе принимают избирательные решения. Ну так Оливер в конкретном эпизоде выступил за всех своих коллег. И они обязаны его поддержать – ведь любое решение УЕФА, кроме хорошей дисквалификации для Буффона, теперь будет предательством.