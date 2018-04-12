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Лига Европы. ЦСКА — «Арсенал». 12 апреля 2018 года. Онлайн-трансляция

Лига Европы. ЦСКА — «Арсенал». LIVE!
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Лига Европы. ЦСКА — «Арсенал». «Рома»! «Ювентус»! ЦСКА? LIVE!
«Рома» и «Ювентус» показали всему миру, что никогда нельзя сдаваться. Теперь дело за ЦСКА, который попробует отыграться со счёта 1:4.
Футбол / Лига Европы
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
12 апреля 2018, четверг. 22:05 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Арсенал
Лондон, Англия

ЦСКА — «Арсенал». Текстовая трансляция

20.00. Добро пожаловать на нашу лайв-трансляцию ответного четвертьфинального матча Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал». В первом матче российский клуб проиграл 1:4, и, казалось бы, шансов теперь у «армейцев» ровно ноль. Но два игровых дня Лиги чемпионов показали, что невозможное вполне может стать возможным. Если не сдаваться и верить в себя. «Рома» после поражения 1:4 в первом матче отыгралась и выбила «Барселону». «Ювентус» отыграл три мяча у «Реала» и был близок к чуду. Вперёд, ЦСКА!

Начинаем по традиции с опроса.

Если опрос не открывается, проголосовать можно, перейдя по ссылке.

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