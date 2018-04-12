«В «Спартаке» сказали, что он не тянет». Самая трогательная статья о Головине

Сегодня Головин – лучший молодой игрок России. Вот через что он прошёл в крохотном городке в Сибири.

Александр Головин родом из Калтана (Кемеровская область). Население – около 21 тыс. человек. Это в 10 раз меньше, чем в микрорайоне Марьино в Москве. Несмотря на это, парню удалось пробиться в сборную России, и теперь на него претендуют европейские топ-клубы. А они редко претендуют на кого-то из россиян.

Мы нашли тренеров Головина, которые до сих пор живут и работают в Калтане. Первым наставником «армейца» был Александр Плясунов. У него Александр занимался с 6 до 8 лет.

– Сашу в школу привёл отец – мой старый друг. Вместе детьми играли футбол. И вот он попросил посмотреть сына. Я сказал, чтобы пришёл заниматься, а дальше будет видно. Помню, Саша был маленьким, худеньким, но уже с задатками. Хорошая координация и, главное, бил с обеих ног!

– Такое не часто встретишь?

– Очень большая редкость. Обычно вторую ногу только к 10 годам начинают развивать. А ещё Саша вообще не уходил со стадиона. Всё отрабатывал удары, поэтому стандарты хорошо исполняет.

– Теперь об этом и в Лондоне знают.

– У Хомухи в «молодёжке» все стандарты выполнял. Удивительно, что в ЦСКА он так редко к штрафным подходит.

– В каких условиях занимался Головин в Калтане?

– Поляну лучше видеть своими глазами. Она уже никакая. Дренажа нет, травяной покров ниже среднего. Снег сходит только к июню. Делаем упор на футбол в зале. Он у нас небольшой – 26 на 15 метров. Занимаемся с сентября до июня.

Фото: из личного архива Александра Головина

– Поэтому у Головина минифутбольная техника? Обрабатывая мяч, на него наступает.

– Это в нём есть, хотя в меньшей степени, чем у других моих ребят. Саша ведь ещё постоянно ездил в Новокузнецк. Выступал на большом поле, участвовал в турнирах. Он вообще готов был каждый день играть за любую команду. Неважно — Калтан, Осинники или Новокузнецк.

– Какой у Головина был характер в детстве?

– Уже тогда проявлялись лидерские качества. Пацаны вокруг него формировались. Они тоже в нём что-то видели. До сих пор дружат, на лыжах катаются. Головин всегда был спокойным. Все парни стараются чем-то выделиться, а ему это было не нужно. Он игрой выделялся. Саша к этому стремился с самого детства. Даже отца напугал.

– Как?

– Будучи маленьким, сидел у окна, смотрел в окошко. Папа спросил, о чём он думает. Ответил: «Когда вырасту, буду играть за сборную России». Отцу аж плохо стало. Забеспокоился, всё ли в порядке с ребёнком. Саша, когда приезжает в Калтан, говорит парням, что в жизни нужно ставить себе цель и идти к ней.

«В Калтане даже дворники в форме ЦСКА подметают»

– У отца были сомнения отпускать ли сына в ЦСКА?

– Да, мы созванивались. Он советовался: «Ну вот уедет он в Москву, и что дальше?». Я убеждал: «Дай ему время, ещё действительно в сборную попадет». Отец: «Да ну...».

– В сборной Головин дебютировал ещё при Капелло летом 2015 года.

– Я сразу написал его папе: «А тебе не верилось...». Хотя отец, конечно, хотел, чтобы всё сложилось с футболом. А вот маме пришлось тяжелее.

– Ещё бы, более 3000 километров до Москвы.

– Ужасно плакала: «Он же маленький! Как он будет жить без меня?» Отец успокаивал, просил потерпеть. Ну и Саня постоянно маме звонил, рассказывал, что его в ЦСКА хорошо приняли. В «молодёжке» было сложнее, он же там конкуренцию создал! В коллективе было непросто. Приходилось обтёсываться, сдружиться. Уже мама его успокаивала.

– Почему Головин был таким худым?

– Питался нерегулярно. Сейчас он уже вытянулся и окреп.

– У Головина простая семья?

– Абсолютно. Мама – бухгалтер, папа – шахтёр, но уже на пенсии. Худоба – это не из-за того, что дома нечего было есть. Просто у него такая конституция. У него родной брат Ваня – полная противоположность. 18 лет, а в два раза здоровее!

Фото: из личного архива Александра Головина

– Правда, что Сашу возили на просмотр в «Спартак»?

– Да. Удивительно, что его посчитали неперспективным.

– Головин тогда даже болел за красно-белых?

– Было такое. У него даже одна из детских команд называлась «Спартак».

– Тяжело было отпускать Головина к следующему тренеру?

– Нет. Понимал, что это нужно для его развития. А кто получит бонусы за его воспитание, мне всё равно.

– Вы что-то получили за то, что воспитали игрока сборной России?

– Ни копейки.

– Головину всего 21 год, но он как-то помогает спортивной школе в Калтане?

– Даёт деньги на турнир. Детишки играют на призы Головина. Сейчас 23 команды участвовали, 4 возрастные группы. Саша выделял средства, а мы покупали медали, кубки, призы. Он самых потом вручал. Ребята были счастливы до безумия.

– Головин в Калтан часто приезжает?

– Он проводит отпуск не в Куршевеле, а здесь – с середины декабря и по середину января. Приходит к нам на тренировки. С ребятишками поигрывает, фотографируется. На стадионе и в спортивной школе висит его фото в рамке. Хороший ориентир для детей. Хотя они и без этого прекрасно знают, кто такой Головин.

ЦСКА разгромлен по делу, но, вообще-то, «Арсенал» не супер За такую игру «Арсенал» в Лиге Европы ещё накажут. Из Лондона можно было увозить другой результат.

– Мячи привозит?

– И мячи, и форму несколько раз дарил.

– Половина Калтана уже в форме ЦСКА?

– Люди из соседних городов прикалываются: «У вас даже дворники в форме ЦСКА подметают».

– Это ведь шутка?

– Нет.

Другим тренером Головина в Калтане был Виталий Ожигов. Когда он ответил на телефонный звонок, то первым дело прозвучал не его голос, а крики детей, играющих в зале. Эти звуки сопровождали весь наш разговор.

– Когда вы тренировали Головина?

– В 2006 и 2007 годах. Когда ему 10-11 лет было.

– Первое впечатление, когда он к вам пришёл?

– Так я ещё до этого видел Саню. У нас городок небольшой – один стадион. Помню: маленький, щупленький, возился с мячом, но выделялся.

– Чем?

– Техникой и настырностью. Физические кондиции были не очень, зато с мячом умел обращаться. Такое ощущение, что спал с ним. Он каждый день был на стадионе. В чем преимущество нашего стадиона?

– В чём?

– В том, что везде их закрывают, а у нас – нет. Приходи – играй, когда хочешь. Никто даже сетку не снимал. А что нужно парню? Мяч и ворота. А тут даже с сеточкой.

– Он в детстве дрался?

– Нет. Был самым низким в команде. Его защищали другие ребята.

– Знакомы с его родителями?

– Дружим с его отцом и мамой. Брат Саши Головина тренируется в моей команде 2000 года рождения. Родители до сих пор живут там же – у стадиона, на котором зависал нынешний игрок ЦСКА.

– Где «армейцы» присмотрели Головина?

– Когда он выступал за сборную Сибири. А до этого родители возили Головина на просмотр в «Спартак». Там сказали, что физически не тянет. Видимо, всем нужны гренадёры. Санька был сильно расстроен. Я в своё время играл вместе со Смертиным. Позвонил ему и предложил взять парня на просмотр в «Локомотив».

Как менялся Головин: от Калтана до «Эмирейтс» Таким вы его вряд ли видели.

«Где парень родился, там его и воспитали»

– Смертин был вице-президентом «Локомотива» в 2011-2012 годах.

– Именно. Я скинул все параметры и достижения. Ответили, что щупловат, маловат. Я им сказал: «Вы возьмите! У человека есть будущее!» Им теперь обидно вспоминать, кого упустили. Сейчас снова говорю: «Есть другой парень – Саид Акбаралиев». Вроде всё-таки получил приглашение от академии ЦСКА и поедет в Москву в конце апреля.

– С Головиным поддерживаете контакт?

– Он периодически приезжает в Калтан – общаемся. Я сам играл в футбол и рассказывал ему, с чем сталкиваются футболисты. А теперь уже он мне всякие вещи объясняет.

– В Калтане ещё не назвали улицу в честь Головина?

– Когда он у Хомухи выиграл молодёжное Евро, у нас вывесили баннер. Прям на улице вдоль дороги стоял – 6 на 3 метра. Кажется, баннер из департамента прислали. Головин тогда был на приёме у Амана Гумирыча (Тулеева, до недавних пор губернатора Кемеровской области. — Прим. ред.). Много журналистов приезжало. Мне звонили. Сейчас это ушло. Теперь говорят, что его другие воспитали.

– Многие почему-то называют Головина воспитанником ЦСКА.

– Я считаю, где парень родился, там его и воспитали.

– Головину только 21 год, но он уже вам помогает.

– Да, приезжает на турниры, награждает ребят, делает подарки. Просто он это не афишируют, пока другие делают пиар-ходы.

– Часто в городе народ собирается смотреть матчи Головина?

– Увы, у нас нет спортивного бара. Мы списываемся и у кого-нибудь дома смотрим. А бывает вдвоём с сыном сядем. Наберём печенья и чая. Мама с дочерью спят. Всё-таки Лига чемпионов по местному времени в 1:45 ночи начинается. Мы стараемся сдерживаться, хотя иногда всё-таки кричим.