Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал»

«Повторить чудо, совершенное «Ромой», будет невероятно сложно», – повторял утром в среду Алексей Березуцкий. Уверенность должна была укрепиться после игры «Ювентуса». Как минимум, в реальность забить три даже топовой команде. Даже после разгрома в первой встрече.

По стартовому составу ЦСКА, было трудно угадать планы Виктора Гончаренко. Из-за травмы ребра даже в заявку не попал Понтус Вернблум. На скамейке остался Бибрас Натхо. Впервые с первых минут играл Кристиан Бистрович. На позиции опорника он выглядел неплохо, став лидером команды по числу выигранных единоборств уже к середине первого тайма. Во втором тайме, когда «Арсенал» стал больше давить в центре, Бистрович несколько раз обрезал. Виктор Гончаренко точно это увидел и вернул в опорную зону более опытного Натхо.

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Уже за сутки до матча стало понятно – ЦСКА обновит рекорд посещаемости. На «Арсенал» собралось 29284 зрителей. Перед стартовым свистком 3/4 стадиона участвовали в перфомансе с плашками. Правда, с буквами «В в раскладке получилось не очень четко.

По первым минутам «Арсенал» не выглядел командой, смотревшей Лигу чемпионов. Венгер вообще вышел на поле без верхней одежды, но довольно быстро вспомнил о существовании пуховика. Гости довольно спокойно держали игру далеко от своих ворот и не претендовали на большее. Даже Рэмзи, в Лондоне разрывавший оборону забеганиями, действовал больше на защиту. Виктора Гончаренко перед игрой спрашивали о том, как он планирует нейтрализовывать валлийца. Перед самым перерывом показалось, что выбраны наиболее жесткие меры: Рэмзи унесли с поля на носилках. Но через 5-7 минут он все-таки вернулся на газон. Интересно, но никто из запасных «Арсенала» даже не начал разминаться. Не смог доиграть матч Алан Дзагоев – после одного из стыков его пришлось поменять на Витиньо. При этом бразилец провёл один из лучших матчей сезона – и точно лучший этой весной. Играя на позиции атакующего полузащитника, он постоянно боролся за мяч, прессинговал соперников. И не страдал своей обычной болезнью – постоянными дальними ударами.

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То, как Виктор Гончаренко изменил игру всех крайних защитников ЦСКА, вообще тяжело объяснить логикой. Бомбардир Георгий Щенников – это уже норма. Против «Арсенала» великий атакующий матч провел Кирилл Набабкин. Он бил головой в моменте с первым голом. А после перерыва добил мяч в сетку и устроил на стадионе ураган. Жаль, что в одном из эпизодов Уэлбек ушел как будто пешком именно от Набабкина. И так же легко обыграл его через 10 минут. отыгрался в стенку с партнером и открылся за спину Игнашевичу. Эйфория длилась целых 75 минут. И это удивительно много, учитывая статус соперника, кадровый проблемы и календарь ЦСКА.



После первого мяча фанаты ЦСКА запели: «Давай 3:0». Уже к перерыву аплодировали команде всем стадионом, будто она уже прошла дальше. Матч начали очень поздно, завтра всем на работу, но практически все зрители остались на трибунах до финального свистка. Это круто и непривычно для России. К выходу толпа ломанулась только после второго гола гостей. Но огромное количество людей остались благодарить игроков за матч.



Эта неделя в еврокубках изначально была итальянской. ЦСКА сделал все, чтобы соответствовать. Российские клубы по-разному выступали в Европе, но таких смелых перфомансов против клуба уровня «Арсенала» в двух матчах плей-офф не было давно.