На пресс-конференции после матча ЦСКА и «Арсенала» эмоции у всех были смешанные. С одной стороны – классный результат с сильнейшей командой. Но упущенное преимущество в два мяча портило настроение. Об этом в первом же комментарии заговорил и Виктор Гончаренко.

– На протяжение 75 минут смотрелись хорошо и выигрывали по делу, пока были силы. Чуть-чуть на неделе не хватило «Ювентусу», нам не хватило больше, чем чуть-чуть. Хотели заменами поддержать темп, но только сильнее он упал. При таком графике и с таким соперником такое развитие событий естественно. Я не критикую игроков, мы провели много игр в этом сезоне. Стадион сегодня был великолепный, такую поддержку не помню даже. Спасибо всем фанатам. Этим сезоном еврокубков мы не разочарованы.

Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал» Московские «армейцы» были максимально близки к камбэку.

А вообще это большое дело – расстраиваться ничьей с «Арсеналом». Запоминается последнее, если бы выиграли, настроение было другим.



В этот момент в зале заиграл чей-то телефон. «Можете послушать музыку – не проблема. Не совсем уместно, правда, но ничего», – Гончаренко.



– Фёдор Чалов вышел и забил – будет ли теперь играть в основе?

– Он молодец, забил во второй игре подряд, здорово сыграл. Особенно в отсутствие Понтуса.



– Рано поменяли Дзагоева – что с ним?

– Ничего серьёзного, думаю. Будет готов к следующей игре.



– Как оцените этот сезон в еврокубках конкретно для молодёжи команды?

– Есть вещи, которые на виду: скорость игры, обращение с мячом. А есть нюансы, которые футболисты чувствуют изнутри. Как соперник вступает в отбор, как компактно действует. Это все и масса других нюансов должны оставаться в их памяти, потому что будет большим плюсом для дальнейшей карьеры.



– Как оцените игру Головина – показалось, что он играл довольно нервно в первом тайме?

– Нет, мне не показалось, что он нервничал. Он опять проделал большой объём работы в обороне и атаке. Ему и всем нам, и соперникам, не хватало, наверное, качества газона, как на «Эмирейтс». Игрокам с техникой Озила и Головина проще играть на таком поле, как в Англии.

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– Оцените игру Бистровича?

– Он хорошо смотрелся. Может, иногда рисковал в передачах, которые соперник перехватывал. Мы бросили его в пекло, он справился. Возможно, стоит использовать его более часто. То, что мы пропустили после его ухода – скорее, совпадение. Но повторюсь, что замены нашу игру сильнее не сделали.



– Когда ждать возвращения на поле Понтуса Вернблума и почему слева играл Кучаев, а не Щенников?

– Состояние Понтуса пока до конца неизвестно. Думаю, только завтра определим. Состав сегодня, на мой взгляд был оптимальный – выбрали Кучаева.



– Вылет из еврокубков делает борьбу в РФПЛ проще?

– Сейчас нам от этого точно не легче – всё равно играть матчи через два дня на третий из-за переноса тура, который был в марте.



– Мустафи в первом тайме не играл рукой в своей штрафной?

– Не вижу смысла об этом говорить, ничего не изменим. Судейство оно такое, какое есть. Конечно, есть топ-клубы, которым помогают чуть больше. Это если «Реал» и «Ювентус» играют, судье сложнее. Но даже тогда он подсознательно может совершить ошибку в пользу домашней команды.



Когда микрофон перешел в руки корреспондента армянского телевидения, директор ЦСКА по связям с общественностью, Сергей Аксёнов уточнил: «Про Мхитаряна будете спрашивать?». Но этот вопрос армянские коллеги оставили для Арсена Венгера.

– Вы не выглядите довольным, хотя добились хорошего результата – почему?

– Мы все любим футбол за эмоции. Сегодня были эмоции полярные. Был шанс вернуться в борьбу за выход дальше. Отличное настроение. Потом пропустили первый, дальше упустили победу. Это испортило настроение.



Под конец пресс-конференции Виктор Гончаренко вновь попытался найти в зале британских журналистов: «Кроме переводчика ЦСКА кто-то на английском будет вопросы задавать?». Англичане в зале были, но предпочли промолчать.

Пресс-конференция Арсена Венгера получилась намного короче.



– Вы выглядели достаточно нервным сегодня, почему?

– Мы ещё в первом матче поняли, что ЦСКА – хорошая команда. Мы ждали сложностей, и действительно было непросто. Вы видели, что между двумя матчами была большая разница в сюжетах. Сегодня нам было сложно вернуться в игру, но мы это сделали.

Наконец, вы должны были заметить, что сейчас в Европе все команды на одном уровне, играют в открытый футбол – побеждать тяжело.

– Что вы сказали Гончаренко после игры?

– Поздравил с неплохой игрой, его команда играла здорово в обеих встречах, действовала в быстром темпе. Ещё я пожелал ему удачи в сезоне.



– Все армяне мира переживают за Генриха Мхитаряна – он сможет сыграть в финале Лиги Европы, если вы туда попадете?

– Не переживайте, уже через две недели он будет в отличных кондициях.



– С кем бы вы не хотели играть в полуфинале Лиги Европы?

– Все назовут «Атлетико», и я тоже. Это очень сложный соперник. А ещё я француз, и для меня много значит «Марсель». Против них я бы играть не хотел.



– Проведя против ЦСКА два матча, что вы скажете о Головине?

– Это интересный игрок, очень хороший. Сегодня он выдал отличный матч. В ЦСКА нет плохих футболистов, они все хороши. Но мы не ищем игроков в настоящий момент.