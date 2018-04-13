Витиньо: не просил футболку у Озила – мы ещё в Лондоне обменялись

Нападающий ЦСКА подробно рассказал о матче против «Арсенала», в котором «армейцы» почти сотворили чудо.

– При счёте 2:0 у нас были шансы забить третий мяч, но не удалось. Хотя даже так мы показали, что сильны на фоне такого соперника, как «Арсенал». Сегодня ЦСКА заслужил похвалу.

– Невероятные полуфиналы Лиги чемпионов в исполнении «Ромы» и «Ювентуса» убедили, что три мяча всегда можно отыграть?

– Футбол так любят именно за непредсказуемость. Я смотрел встречу «Реал» – «Ювентус». Мы также искали шансы, чтобы перевернуть игру.



– О чём вас просил Гончаренко, выпуская на поле?

– Я вышел на поле в качестве третьего нападающего, заняв место справа. Старался помогать Чалову, держать фланг и иногда уходил в центр. Это важно, потому что именно там «Арсенал» опаснее всего.



– Когда Дзагоев получил травму, понимали, что выпустят именно вас?

– Видимо, вариантов было два: я или Миланов. Тренер выбрал меня и я делал всё, что мог ради команды. Что именно с Дзагоевым, я пока не знаю. Завтра пройдёт тесты – станет понятно.



– ЦСКА тяжело с такой короткой скамейкой?

– Мы верим друг в друга. Наша молодёжь уже давно с нами, знает требования и что нужно делать.

«Это большое дело – расстраиваться ничьей с «Арсеналом» Виктор Гончаренко опять искал англичан, Арсен Венгер опять комментировал игру Головина.

– На стадионе «ВЭБ Арене» был установлен рекорд – 29 284 зрителя.

– Спасибо фанатам, это была фантастическая поддержка. Они с первых минут гнали нас и мы, чувствуя их вибрацию, шли вперёд. С каждым опасным моментом у ворот «Арсенала» эмоции от трибун усиливались – это нам придавало сил. Мы действовали еще агрессивнее.



– Болельщики ЦСКА сделали мощный перфоманс перед матчем. Поняли, что было написано на трибунах?

– Я видел, но не всё понял. С одной стороны было название нашего клуба, а что было на центральной трибуне – не знаю.

– Это был матч уровня Лиги чемпионов?

– Мне кажется, что оба турнира – топ. Вы видите сами, какой и там, и там уровень конкуренции. Мы в какой-то момент были действительно близки к 3:0.

– Головин едва снова не забил со штрафного.

– Для меня он – один из лучших игроков в России. При такой игре его авторитет постоянно растет. Головин важный игрок для ЦСКА и всего чемпионата.

«В «Спартаке» сказали, что он не тянет». Самая трогательная статья о Головине Сегодня Головин – лучший молодой игрок России. Вот через что он прошёл в крохотном городке в Сибири.

– Есть мнение, что ему надо оставлять все штрафные. Как в ЦСКА это оговорено?

– У нас хватает футболистов, которые могут исполнить. Среди них: он, я, Натхо. Мы оставляем друг другу право пробить. У Головина сейчас отличный период – лучше, чем у нас. После гола в Лондоне, он ещё больше уверен в себе.

– Сегодня вы снова появились на поле не с первых минут. Насколько это вас напрягает?

– Кажется, в этом сезоне я не появлялся на поле только в одном кубковом матче. Во всех остальных встречах, я играл с самого начала, либо выходил со скамейки. Остаюсь лучшим бомбардиром команды в РФПЛ. Тренер решает когда и кому играть. Я чувствую себя отлично в ЦСКА во всех отношениях: физически, тактически, ментально. Моей семье тоже нравится в Москве. Всё под контролем. Не на что жаловаться. Горжусь клубом и партнёрами по команде.



– Насколько вы были скованы задачей на этот матч?

– Я адаптируюсь, у меня есть свобода действий. Это вопрос психологии. Я достаточно раскрепощён в ЦСКА.



– В этом сезоне «армейцы» дальше всех из россиян продвинулись в еврокубках.

– Никто не верил, что мы дойдём до 1/4 финала! Говорили, что от «Лиона» мы точно вылетим.



– Вы взяли майку Озила?

– Нет.

– Почему?

– Я с ним поменялся ещё в Лондоне.