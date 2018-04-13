10 вещей с матча ЦСКА – «Арсенал», которые не показали по ТВ

1. ЦСКА пригласил известных музыкантов-анархистов

Перед матчем у стадиона выступила группа «Монгол Шуудан», которая была основана ещё 30 лет назад. Около 150 болельщиков ЦСКА танцевали и пели вместе с вокалистом. Фанаты не хотели отпускать группу и кричали: «Давай ещё, футбол подождёт». Сами музыканты называют свой стиль «анархо-рок».

2. Магазин ЦСКА закупил всего 400 матчевых шарфов

Если с выступлением музыкантов ЦСКА угадал на сто процентов, то с матчевыми шарфами просчитался. В официальном магазине при стадионе их оказалось всего 400 штук, и, по словам сотрудницы, их разобрали ещё в первой половине дня. Несмотря на это, прямо перед игрой в магазине выстроилась огромная очередь за продукцией ЦСКА.

Фото: «Чемпионат»

3. Фанаты не приходят вовремя даже к 22:05

Удивительное дело, но на момент стартового свистка хватало людей, которые ещё толпились на входах. Это при том, что матч начался в 22:05 – позже не бывает!

4. Болельщики сделали классный перформанс, но Витиньо не всё понял

Фанаты ЦСКА с помощью плашек создали несколько надписей размером с трибуну. На одном секторе значилось «Только ЦСКА», на другом – «Верим в команду». Нападающий Витиньо признался, что разобрал лишь одно слово. Интервью с бразильцем можно прочитать на «Чемпионате».

Фото: «Чемпионат»

5. На матче ЦСКА – «Арсенал» был установлен рекорд

На «ВЭБ Арене» собралось 29 284 зрителя – это рекорд посещаемости стадиона. Прежний высший показатель – 29 072 человек. Могло бы собраться и 30 000, если бы раскупили все VIP-места и не было бы «выреза» рядом с фан-сектором англичан.

6. Английские журналисты запугали сами себя

Британские СМИ любят писать о том, какой ужас творится в России. Кажется, британские журналисты запугали сами себя. На входе в пресс-центр можно было наткнуться на частного охранника по имени Поль. Его нанял телеканал BBC. На вопрос, возникли ли хоть какие-то проблемы у англичан, охранник ухмыльнулся и ответил отрицательно.

Фото: «Чемпионат»

7. Фанаты ЦСКА снова разделись догола

Уже по традиции фанаты ЦСКА показали свои тела – крепкие и не очень. Нескольких иностранцев это впечатлило, хотя зимой такое удивляет куда больше. Кстати, среди болельщиков к этой акции неоднозначное отношение. Иной раз не очень полезно «светить» татуировки, по которым тебя потом вычислит полиция.

Фото: «Чемпионат»

8. К журналистам пробрались фанаты

По регламенту микст-зона предназначена именно для СМИ, однако на этот раз там оказалось несколько эмоциональных болельщиц. Появление игроков «Арсенала» сопровождалось странными звуками. В какой-то момент две девушки даже поругались за лучшее место у оградительной ленты. «Arsenal» till I die!» («Арсенал», пока я не умру!» – с английского) – прокричала одна из дам, останавливая Аарона Рэмси. Мертезакер тоже не отказал в фото, хоть и смачно жевал бутерброд.

9. Фанаты просили Озила выйти из автобуса, но немец увлёкся едой

Матч закончился в полночь. Ещё через 30 минут начали выходить футболисты со стадиона. Болельщики пожертвовали возможностью уехать на метро, чтобы ещё раз увидеть кумиров. Долго призывали выйти Озила, однако тот, как и Мертезакер, усердно уплетал что-то вроде булки.

10. Василий Березуцкий шутил, несмотря на упущенную победу

Куда более сознательным оказался Василий Березуцкий. Он раздал автографы и сфотографировался с поклонниками. Хотя при этом и просил в шутку 1000 евро за один кадр.