«Марсель» вышвырнул «Лейпциг» из Европы

Параллельно с противоборством ЦСКА и «Арсенала» в Москве страсти кипели ещё в трёх четвертьфиналах Лиги Европы. После безумных матчей «Юве» и «Ромы» в ЛЧ три матча из чётырёх во второй континентальной лиге закончились победой команд, проигравших первую встречу. И в большинстве случаев это помогло им выйти в следующий этап! О матче «Зальцбурга» вы можете прочитать здесь, поэтому обратимся к двум оставшимся.

«Марсель» — «РБ Лейпциг» — 5:2

Матч в Марселе стартовал с нелепого розыгрыша мяча. Хозяева зачем-то запулили его с центра поля в аут у ворот соперника. Похоже, кто-то сильно нервничал.

По непонятным причинам всю игру на скамейке провёл Тимо Вернер, главная звезда «РБ» и его лучший бомбардир в Лиге Европы. Вместо того чтобы забивать голы, немец наблюдал неприличные жесты французских фанов.

После победы немцев в первом матче (1:0) «быки» и во Франции забили первыми. «Марселю» теперь нужно было забивать три, и в таких случаях не самый страстный болельщик обычно уходит спать. Но в сон на «Велодроме» погрузился «Ред Булл»: уже к 38-й минуте гости умудрились пропустить три мяча и растерять всё своё преимущество.

Роскошный матч проводил Пайет. Длинными переводами он аккуратно вкладывал мяч в ноги партнёров. Прямо как на Евро-2016, своём лучшем турнире в карьере (наряду с АПЛ в том же сезоне). В этой игре на счету Пайета гол+пас. Даже удивительно, почему француз до сих пор не в топ-клубе.

Митроглу в первом тайме вздумал забить в стиле Роналду. Получилось забавно: форвард пробил через себя, даже не пытаясь максимально подстроиться под мяч и оставшись на ногах. Но попытка всё равно вышла неплохой, и мяч пролетел рядом с воротами.

В начале второго тайма немцы попытались вернуться в игру и забили гол, но в оставшееся время пропустили ещё два и вылетели из турнира.

Забавным получился последний гол — он был похож на сценку из симулятора FIFA. Проигрывая 2:4, «Лейпциг» подавал угловой, и к чужим воротам прибежал голкипер. Игроки «Марселя» при подаче перехватили мяч и полетели вперёд, а японец Хироки Сакаи вкатил его в пустые ворота.

«Марсель» в полуфинале, а «Лейпциг» прощается с Европой. Скорее всего, временно. Это был классный дебют, парни!

«Спортинг» — «Атлетико» — 1:0

В спортивном плане эта игра мало кого будоражила. Ну да, неделя камбэков и всё такое… Но сегодняшний «Спортинг» — не та команда, которая способна выбить «Атлетико» из еврокубков. Хотя маленький подвиг она всё же осилила.

Вообще-то, главные события перед матчем разворачивались вокруг президента «Спортинга». После поражения в Мадриде со счётом 0:2 Бруну де Карвалью жёстко прошёлся по своим футболистам в соцсетях. Понять его можно: защитники «Спортинга» в первом матче чудили так, что порой становилось не по себе. Игроки молчать не стали и ответили боссу. И тут понеслось.

«Эти избалованные дети думают, что им ничего не будет, но на этот раз моё терпение лопнуло», — пригрозил президент. Дальше — больше: в СМИ появилась новость о том, что 19 игроков «Спортинга» отстранили от работы с командой. Ровно столько ответили на критику де Карвалью. Всё это было похоже на какой-то сюр, любопытно было лишь то, чем всё закончится. Закончилось неимоверно скучно: президент пошёл на попятную, и футболисты спокойно продолжили играть за клуб.

Президент «Спортинга» отстранил 19 игроков, не согласившихся с его критикой

Хозяева понеслись вперёд с первых же минут матча и начали активно грузить в чужую штрафную. На 28-й минуте один такой навес закончился голом в исполнении Фредди Монтеро. Этот гол и остался единственным в матче.

«Атлетико» обошёлся без ротации и был не так уж плох: моменты у ворот «Спортинга» создавались регулярно. Самый очевидный был у Гризманна, но новая стрижка француза не стала для него фартовой, и он запорол явный выход один на один.

«Спортинг» победил, но всё же вылетел из турнира: в этом противостоянии обошлось без сенсаций. Ну хоть где-то. Мадрид терпит первое поражение в Лиге Европы в этом сезоне, но всё ещё остаётся главным фаворитом турнира.