Жеребьёвка полуфиналов Лиги чемпионов. LIVE

Не проходите мимо!

Указанное в трансляции время – московское

14:11. А тут тянуть шары будет Андрей Николаевич Шевченко. Легендарная личность.

14:08. Идёт представление великолепной четвёрки.

14:07. Но ближе к делу.

14:06. Кличко обещает радушный приём всем гостям украинской столицы.

14:05. На сцену выходит Виталий Кличко, мэр Киева.

14:03. Чемпионат Европы в Киеве уже был. Финал Лиги чемпионов там пройдет впервые. Кстати, кто-то планирует прокатиться в столицу Украины в конце мая?

14:02. Мы снова в Ньоне. Не телом, но душой.

13:57. Узнаете мужчин?

13:15. Не расходимся. Ждём жеребьёвки Лиги чемпионов. Она уже через 45 минут. Есть предпочтения по парам? Кого хотели бы увидеть в киевском финале?

13:13. Финал состоится 16 мая на хорошо знакомом ЦСКА стадионе в Лионе. Какие будут прогнозы?

13:12. Хозяином финала будет победитель первой пары. Впрочем, так ли это важно?

13:11. «Арсенал» — «Атлетико». Вот это будет бой! Досрочный финал, не иначе!

13:10. «Марсель» — «Зальцбург»!

13:10. Абидаль достал «Марсель».

13:07. Компанию чиновнику составит Эрик Абидаль.

13:03. Джорджо Маркетти уже на позиции — готов тянуть шары.

13:00. Ну что, погнали!

12:53. Все хотят «Рому»… Ну-ну. «Барса» тоже, небось, радовалась, получив её в соперницы…

12:40. Поиграем в угадай-ку?:) Оставляйте свои варианты пар в комментариях. Проверим, какие из вас провидцы.

12:30. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвок полуфинальных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первой в Ньоне в 13:00 мск начнётся жеребьёвка Лиги Европы. Никакого посева не будет, любая команда может сыграть с любой другой. В число участников вошли английский «Арсенал», испанский «Атлетико», французский «Марсель» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Матчи этой стадии турнира пройдут 26 апреля и 3 мая. Финал примет Лион 16 мая.

Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал» Московские «армейцы» были максимально близки к камбэку.

В 14:00 мск начнётся жеребьёвка полуфиналов Лиги чемпионов. Здесь тоже обойдутся без посева, а участвовать в церемонии будут испанский «Реал», английский «Ливерпуль», итальянская «Рома» и немецкая «Бавария». Первые полуфинальные матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные — неделю спустя. Команда, чьё название вытянут первым в каждой паре, первый матч проводит дома. Финал примет киевский стадион «Олимпийский». Игра пройдёт 26 мая.