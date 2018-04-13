«ЦСКА едва не унизил Венгера по полной». Британская пресса — о матче в Москве

Венгер в очередной раз стал объектом для троллинга английских газет, а вот ЦСКА хвалят.

После ответного матча с ЦСКА в Москве британская пресса была не прочь поиронизировать над Арсеном Венгером – все критические стрелы полетели в наставника «канониров».

«Арсенал» — такой «Арсенал», с ним никогда не получается просто. Команда Арсена Венгера в этот прекрасный вечер сделала всё, чтобы повторить унизительный «подвиг» «Барселоны» в матче с «Ромой». ЦСКА едва не отыграл отставание в три гола и не унизил француза по полной программе. Чалов и Набабкин могли выбить «Арсенал» совершенно феноменальным образом, если бы нашли возможность для третьего гола, но лондонцы нашли спасение в лице Дэнни Уэлбека», — пишет английский репортёр The Guardian.

Guardian: «Уэлбек спасает Венгера»; Metro: «Всё хорошо, что хорошо кончается»

Болельщик в «Твиттере»: «ЦСКА уделывает «Арсенал» в стиле «Ромы»!»

«Пока Уэлбек не забил, «Арсенал» играл абсолютно беззубо, уступал в скорости в середине поля и просто напрашивался на голы в ворота Чеха. Разумеется, вратаря не оставили в одиночестве, но было странно наблюдать, как «армейцы», обладающие изначально ограниченными кадровыми ресурсами, доставляют так много проблем. А пропустили с первого же опасного момента у ЦСКА: Кучаев сделал качественный кросс на Набабкина, который прыгнул выше Начо Монреаля, – Чалов на подборе оказался быстрее Мустафи и отправил мяч в сетку с нескольких метров. Второй гол был забит после того, как влиятельный игрок «армейцев» Головин забросил снаряд на 30 метров в штрафную. Чех находился в выгодной позиции, но умудрился схалтурить, лишь отразив мяч, после чего Набабкин был уже немилостив», — упивается ошибками гостей журналист.

«Чалов и Набабкин чуть не привели россиян к героическому камбэку, — пишет корреспондент таблоида Daily Mail. – Впрочем, ЦСКА, как и в первом матче, был хорош только на определённом отрезке времени. В первой встрече россияне продержались 30 минут, в Москве – уже 75».

Ещё один материал Daily Mail посвящён приёму, оказанному болельщикам «канониров» в Москве. «Футбол в железном кулаке Путина – первый спортивный приём России после отравления в Солсбери», — гласит заголовок.

В статье рассказывается о том, как болельщиков «Арсенала», приехавших из Лондона, провели на стадион практически под конвоем. «Английские болельщики попробовали на вкус организацию безопасности в России – около 2000 полицейских дежурили на матче в этот день. «Арсенал» поддерживало около 500 фанатов, многие из которых приехали из Восточной Европы, включая большую группу из Белоруссии. На входе их обыскивали и разворачивали баннеры, чтобы проверить на наличие запрещённых надписей». Нагнетающий абзац, впрочем, сменяется рассказом о том, как тщательно Россия готовится к чемпионату мира в отношении безопасности. Упомянули и программы гостеприимства, и поездки по миру Виктории Лопырёвой.

Mirror: «Возвращение «пушкарей». Дэнни избавляет «Арсенал» от стыда после сильного испуга в России»

Другая британская газета, The Independent, также не стесняется в выражениях: «Вся опытная братия, состоящая из Петра Чеха, Лорана Косельни и других, потеряла нити игры и была на грани провала. Оба гола были на совести вратаря, упустившего момент, и защитников, не поддержавших его. Никто и предположить не мог, что после такой игры в Лондоне ЦСКА будет так яростно атаковать обидчиков, а подопечные Венгера встанут, как замороженные. С момента, когда Бистрович припечатал Уилшира и Рэмси на первых минутах, ЦСКА завладел физическим и техническим преимуществом. Оба игрока «Арсенала» выглядели так, будто им нужен долгий и основательный отпуск, а не два ещё более сложных полуфинальных матча».

Некоторые болельщики молились перед игрой: «Боже всевышний, пусть «Арсенал» избежит проклятие камбэков на этой неделе. Мы столько трудились не ради того, чтобы одна неделя срежиссированной мыльной оперы перечеркнула все наши старания. С твоей помощью мы пройдём дальше в полуфинал. Аминь».

«Плохая работа Чеха, у «Арсенала» проблемы».

«У «Арсенала» есть два стиля игры: стиль «Арсенала» и валидольный (тоже стиль «Арсенала»)».

«Арсенал» остаётся худшим выбором, который я когда-либо делал в жизни. ЦСКА должен был побеждать в этом матче. Этот фарс уже затянулся».