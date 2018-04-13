5 главных итогов евросезона ЦСКА

ЦСКА покидает Лигу Европы. Но уходит не под осуждающий свист собственных болельщиков или злорадные смешки чужих, потупив взор и втянув голову в плечи, – под ободрительные аплодисменты и тех, и других. «Римский» фокус ему не удался, но за бешеный настрой и 25 минут веры в чудо, думаю, красно-синий народ великодушно простил любимцам и финальные промашки, и два пропущенных мяча. Они смазали впечатления от конкретно взятого матча, но не снизили суммарной оценки «армейцам» за евросезон. Он красно-синим безоговорочно удался. И чувство досады от ничьей с соперником в пять раз дороже это ощущение только подтверждает.

Красивое прощание. ЦСКА больше часа трепал «Арсенал» Московские «армейцы» были максимально близки к камбэку.

Команда растёт, прогрессирует – вот, пожалуй, главный итог континентальной кампании ЦСКА. Но не единственный. Пройдёмся по пунктам.

Вспомнили вкус побед в Лиге чемпионов

Лига чемпионов никогда не была «нашим» турниром, а последние сезоны только усугубили комплекс неполноценности у её российских участников. ЦСКА несколько лет строго дозировал победы на групповом этапе – не больше одной за год – пока не перестал выигрывать вовсе. Осенью 2016-го «армейцы» чередовали в Европе ничьи с поражениями – притом, что гигантов масштаба «Реала» или «Баварии» среди соперников не было. Новому тренеру удалось повысить самооценку команды и значительно улучшить результаты. За один сезон с Гончаренко ЦСКА одержал столько же побед в основной сетке турнира, сколько за четыре предыдущих со Слуцким – три. То, что москвичи до последнего тура сохраняли шансы на выход в плей-офф, в первую очередь заслуга нового тренера.

Избавились от выездного синдрома

ЦСКА часто и в большинстве случаев справедливо упрекали в излишней почтительности к западным коллегам, граничившей с банальной робостью. На полях больших соперников в действиях «армейцев» нередко сквозила безысходность. Любая ничья в гостях воспринималась как победа. В минувшем розыгрыше москвичи зацепили в гостях всего очко – на старте в Леверкузене. Обновлённая команда и в этом отношении значительно дальше продвинулась.



Отчасти выездную успешность ЦСКА можно объяснить спецификой тактики: москвичам сподручнее действовать вторым номером, играя на слабостях противника. Но и позитивные сдвиги в мышлении футболистов налицо. Они больше не комплексуют перед лицом именитого неприятеля, кто бы им ни был. Гончаренко не понадобилось много времени, чтобы, грубо говоря, вправить коллективу мозги, и это не замедлило сказаться на результатах. Один-два успеха на чужих полях ещё можно было бы объяснить стечением обстоятельств – но не пять. ЦСКА окреп ментально – это факт.

Продвинулись дальше всех россиян

Белорусский тренер поставил под сомнение распространённый миф о прямой взаимосвязи между экономическими и спортивными возможностями команды. Обладатель самого скромного бюджета среди всех российских «европейцев» дольше всех задержался в Европе, набрав за сезон 21 рейтинговый балл. «Зенит» добавил в российскую копилку 16 очков, «Локомотив» — 12, «Спартак» — 11, «Краснодар» — 3.

Поправили материальное положение

Хорошо поработали – хорошо получили. На одних только премиальных от УЕФА ЦСКА заработал без малого 20 миллионов евро – 19,45, если быть точным. Не бог весть какой куш в глазах какого-нибудь «Манчестер Сити», а для «армейцев» — серьёзное подспорье.

«Обкатали» молодёжь

Параллельно с локальными турнирными целями Гончаренко успешно решал задачи стратегические – на будущее. Предвижу саркастичные ремарки: дескать, тренеру ничего другого не оставалось, кроме как впускать доморощенную молодёжь в основу. Так-то оно так, но делать это можно по-разному. Кто-то равнодушно бросит молодого в водоворот взрослого футбола: выплывет – хорошо, нет – не страшно. Гончаренко не стал подвергать пацанов стрессу, к которому они в полной мере были не готовы. Он деликатно внедрял дублёров в состав, постепенно увеличивая психологическую и физическую нагрузку на них.



Самый яркий пример – Чалов. Фёдор долго ждал своего шанса после прошлогоднего всплеска, но когда его получил – использовал. За пять дней нападающий отметился голами в трёх турнирах – молодёжном первенстве, РФПЛ и Лиге Европы, а значит, был поднят со скамейки вовремя. Не обманул ожиданий тренера универсал Кучаев. Внёс лепту в осенние успехи команды Жамалетдинов – победным мячом в Лиссабоне. На подходе к основе Гордюшенко, Хосонов. С точки зрения долгосрочной перспективы это даже важнее сиюминутного результата.