«Бавария» назначила правильного тренера. Удивляться не нужно

Достаточно странно, что новость о назначении Нико Ковача главным тренером мюнхенской «Баварии» вызвала столько недоумения. Вернее, с одной стороны это недоумение объяснимо. Люди привыкли мыслить стереотипами (это не хорошо и не плохо — это просто так есть), и стереотип, сложившийся в футболе, говорит: большим клубом может руководить только тренер, заработавший себе большое имя. Любой другой выбор воспринимается с удивлением: то есть, как это Ковач? Это вообще кто?

Между тем, стоимость имени в футболе — а) весьма эфемерная штука; б) точно не главный и не единственный критерий выбора. И если обратить внимание на другие критерии, то станет понятно, что «Бавария» сделала подошла к решению тренерского вопроса разумно.

Самое простое в обосновательном паззле — опыт работы в «Баварии». Клуб с Зебенер-штрассе в известной степени вещь в себе: люди совсем уж стороны крайне редко втираются в эту систему. В Мюнхене есть шутка, что попадание портрета игрока в галерею славы клуба автоматически гарантирует ему место в совете директоров, и это лишь отчасти шутка. Ковач не играл за Мюнхен всю карьеру, но знаком с тем, как устроены клубные процессы — безусловно, это было фактором за него.

Нико Ковач Фото: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

Но не самым важным. Дело в том, что в «Айнтрахте» хорват прошел сложный курс подготовки к работе в «Баварии». Во Франкфурте, весьма ограниченном по средствам, приходилось наскребать команду со всех уголков земли — в итоге в команде собрался бешеный микс из представителей полутора десятков наций. «Айнтрахт» говорил на семи или восьми разных языках, был самым интернациональным клубом в Европе, но блистательно владеющему коммуникативными навыками Ковачу удалось в этих неблагодарных условиях сделать команду. Команду, где каждый бьется за всех.

И вот почему это важно. «Бавария» никогда не выбирала тренера, исходя из его тактических умений — именно поэтому в Мюнхене нет ни Тухеля, ни Хазенхютля. «Бавария» — специфическое место работы еще и потому что здесь гораздо важнее проявлять навыки управления людьми. Как только контроль чуть потерян — тренер будет моментально обглодан игроками, что и произошло с Карло Анчелотти, в тактической силе которого нет сомнений. Главная работа тренера в Мюнхене — не делать игроков лучше (здесь и так всегда собраны лучшие), а заставлять каждого из них ежедневно помнить о том, как они хороши, и гасить конфликты еще до их появления. Неловко заниматься ссылками на самого себя, но если не читали мой текст о том, какой человек Нико Ковач, — почитайте. Примерно к середине вы поймете, что это именно тот, кто нужен «Баварии» с точки зрения man-management.

Важна и организационная составляющая. Теперь окончательно понятно, что именно при Коваче будет происходить глобальная перестройка атаки «Баварии» — отказ от ставки на пару Роббери и поиск новых вариантов. В такой ситуации, когда много лет в нападении командовали одни и те же люди, Мюнхен рискует оказаться с проблемами в наступлении (они частично есть уже сейчас, что признавал Юпп Хайнкес). Соответственно, начинать строить новую команду нужно с обороны, где у рекордмайстера все в порядке и по именам, и по количественно-возрастному составу. Ковач же специализируется как раз на построении внятных оборонительных действий — если установить их удастся, мюнхенская машина будет плохо поддаваться внешним повреждениям.

Этих трех моментов уже достаточно, чтобы объяснить, как странный на первый взгляд выбор становится разумным. Есть, впрочем, и неочевидная вещь, о которой интересно сказать. Нико Ковач работал в зальцбургском «Ред Булле» и после нескольких лет укрепления клуба в Европе претендовал на место главного тренера основной команды. Тем не менее, спортивный директор РБЗ и один из главных футбольных мыслителей современности Ральф Рангник заявил, что Ковач не подходит клубу по философии, что крайне обидело хорвата. Теперь же, когда в Бундеслиге едва ли не половина тренеров или напрямую соприкасалась с Рангником, или переняла часть его идей от его последователей, а главным конкурентом Мюнхена потихоньку становится лейпцигский проект Рангника, противопоставить себя этой философии будет очень по-мюнхенски. Повторюсь, теория неочевидная, но весьма красивая.

В клубе, где гордая любовь к собственной идентичности и отличии от всех остальных выведена на уровень девиза («Mia san mia» — «Мы — это мы»), такое вполне допустимо. И новый главный тренер Нико Ковач знает это.