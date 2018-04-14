К игроку «Зенита» присматриваются три европейских топ-клуба. Об этом и другом – в обзоре событий дня.

Паредес нарасхват. Теперь им интересуется ещё и «МЮ»

Расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА утвердил расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов нынешнего сезона, сообщает пресс-служба организации.

В первой паре полуфиналистов друг с другом сыграют мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Первый матч команд пройдёт в Германии 25 апреля, ответный – 1 мая в Испании.

Во второй паре полуфинала жеребьёвка свела «Ливерпуль» и «Рому». Первый матч команд пройдёт в Англии 24 апреля. Ответная встреча состоится в Италии 2 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве, на стадионе «Олимпийский». Номинальными хозяевами будут победители пары «Бавария» – «Реал».

«Ахмат» победил «Тосно» в первом матче под руководством Ледяхова

«Ахмат» победил «Тосно» в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Магомед Митришев, отличившийся на 53-й минуте после передачи форварда Заура Садаева.

«Ахмат» с 30 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тосно» (24) — на 15-й строчке.

Стоит отметить, что этот матч стал дебютным для Игоря Ледяхова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата» после отставки Михаила Галактионова.

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УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогу матча с «Арсеналом» в ЛЕ

УЕФА проведёт расследование в отношении ЦСКА по итогу ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (2:2), сообщает пресс-служба организации.

Дело открыто по трём пунктам дисциплинарного регламента: использование пиротехники, бросание предметов на поле болельщиками и блокировка лестничных проходов на стадионе.

Результаты расследования, которое проведут контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА, станут известны 31 мая.

ЦСКА по итогам двухматчевого противостояния с «Арсеналом» покинул розыгрыш Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником «канониров» по полуфиналу турнира станет мадридский «Атлетико».

«Бавария» подтвердила назначение Ковача на пост главного тренера

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковач с 1 июля нынешнего года станет наставником мюнхенского клуба. Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, между сторонами достигнута договорённость о трёхлетнем контракте.

Ранее в СМИ стали известны финансовые подробности перехода Ковача в «Баварию». Сумма отступных, прописанная в соглашении Ковача, составляет € 2,2 млн. «Бавария» уже активировала опцию выкупа контракта хорватского специалиста. Также к мюнхенцам присоединится брат тренера Роберт Ковач, который будет выступать в роли ассистента хорвата.

Нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании сезона.

«Бавария» назначила правильного тренера. Удивляться не нужно Мюнхен пошел по пути Сергея Галицкого и тоже не хочет никаких Тухелей.

В Испании утверждают, что «Барселона» может уволить Вальверде в конце сезона

«Барселона» может прекратить сотрудничество с главным тренером команды Эрнесто Вальверде по окончании нынешнего сезона, сообщает Sport.es.

По информации издания от источника в каталонском клубе, после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов в противостоянии с «Ромой» теперь «Барселона» обязана выигрывать не только чемпионат, но и Кубок Испании. Руководство сине-гранатовых уверено, что, вылетев из Лиги чемпионов, «Барселона» не только упустила возможность завоевать трофей, но и освободила путь к очередному успеху в этом турнире для своего принципиальнейшего соперника – мадридского «Реала».

Отмечается, что на оценку руководством «Барселоны» нынешнего сезона и работы Вальверде может повлиять не только количество завоёванных трофеев, но и успешность выступления «Реала». Одно дело, если «Барселона» оформит золотой дубль, а «Реал» вылетит из полуфинала Лиги чемпионов, другое дело – если каталонцы выиграют только чемпионат, а мадридцы дойдут до финала ЛЧ.

Салах установил рекорд, в 3-й раз за сезон став лучшим игроком месяца в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду лучшему футболисту чемпионата Англии в марте месяце, сообщает пресс-служба английской Премьер-лиги.

В течение месяца Салах сумел отличиться шестью забитыми мячами, благодаря которым египтянин возглавляет список лучших бомбардиров Премьер-лиги с 29 голами. При этом футболист установил рекорд, завоевав награду в третий раз за сезон. Ранее Салах был признан лучшим игроком чемпионата Англии в ноябре и феврале.

В голосовании за награду Салах опередил Сон Хын Мина из «Тоттенхэм Хотспур», форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, хавбека «Манчестер Сити» Давида Сильву, нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна и игрока «Бёрнли» Криса Вуда.

Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за поведение в матче с «Реалом»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован в Серии А в связи со своим поведением в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, применение санкций в отношении футболиста будет зависеть от того, внёс ли главный арбитр встречи с «Реалом» Майкл Оливер факт неподобающего поведения Буффона в протокол матча. Также голкипера могут наказать, если контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА рассмотрят высказывания игрока после матча.

В концовке ответного матча с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов Буффон эмоционально отреагировал на решение главного арбитра встречи назначить пенальти в ворота «Ювентуса». Судья принял решение удалить футболиста.

Судья — космос. Пенальти был на 100%, а Буффона надо дисквалифицировать Если не видите нарушения, то вы либо фанат «Ювентуса», либо хейтер «Реала» с Роналду, либо ни черта не понимаете в футболе.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Паредесу

«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за полузащитника «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредеса, сообщает Calciomercato.com.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса».

Сам Паредес неоднократно заявлял, что сейчас сосредоточен на выступлении за «Зенит» и примет решение о своём будущем после предстоящего чемпионата мира в России.

Напомним, аргентинец перешёл в клуб из Санкт-Петербурга летом 2017 года из «Ромы». В нынешнем сезоне РФПЛ Леандро забил три гола и отдал две результативные передачи в 22 матчах.

Клубы АПЛ проголосовали против введения видеоповторов в следующем сезоне

Сегодня, 13 апреля, состоялось заседание представителей клубов английской Премьер-лиги, сообщает корреспондент AP Роб Харрис в своём «твиттере».

По решению клубов в следующем сезоне чемпионата Англии не будут введены видеоассистенты рефери. Система видеоповторов будет продолжать работать в тестовом режиме до конца сезона-2018/19. Таким образом, система будет усовершенствована.

В нынешнем сезоне в матче Кубка английской лиги между «Хаддерсфилдом» и «Манчестер Юнайтед», в котором использовалась система видеоповторов, бригада арбитров ошибочно не засчитала гол полузащитника манкунианцев Хуана Маты.

Судья, которого теперь ненавидит полмира: чем известен Майкл Оливер Несколько историй с участием английского рефери.

Сорокин: ни одна из футбольных федераций не собирается бойкотировать ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявил, что нет никаких сведений, что какая-то федерация футбола собирается бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

«Мы не слышали ни от одного государства, что есть сведения, что какая-либо федерация футбола хочет бойкотировать чемпионат мира. Мы сделаем всё возможное, чтобы подавить любую террористическую угрозу в самом зародыше», — цитирует Сорокина Bild.

Матчи чемпионата мира —2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.