7 самых способных учеников Сёмина

Игорь Черевченко, главный тренер «Балтики»

Играл в команде Сёмина: 1996-2001



Начав карьеру тренера, Сёмин рулил таджикистанским «Памиром»: с Черевченко он познакомился ещё там. Правда, то был не Игорь, а Геннадий – его отец. Черевченко-младший тоже заиграл за этот клуб, и уже в 18 лет стал чемпионом страны. Потом была поездка во второй дивизион России, оттуда и привёз футболиста в «Локо» Юрий Палыч. По окончании карьеры Черевченко помогал Сёмину в тренерском штабе, а позднее и сам стал и.о. главного тренера. В этом качестве он выиграл Кубок России, утвердился в должности главного, но спустя год подал в отставку при никому непонятных обстоятельствах. Теперь Черевченко в «Балтике»: его клуб очень близок к выходу в Премьер-Лигу.

Фото: РИА Новости

Дмитрий Хохлов, главный тренер «Динамо»

Играл в команде Сёмина: 2003-2006



Хохлов поиграл в России сразу в нескольких московских клубах, но главные титулы в своей карьере – чемпионство и Суперкубок России – взял именно с «Локо». В этот клуб он пришёл из испанского «Реал Сосьедад». Фактор тренера тогда имел огромное значение: Дмитрий знал тренера по сборной. Тот факт, что Хохлов сработался с Сёминым подтверждает и то, что он последовал за тренером в «Динамо». В этом клубе Хохлов и является главным прямо сейчас. Но частичка «Локо» в нём всё ещё осталась, признался бывший футболист.

Фото: РИА Новости

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

Сергей Овчинников, старший тренер ЦСКА

Играл в команде Сёмина: 1992-1997, 2002-2006



«Босс» не один раз расставался с Сёминым и всё равно возвращался к тренеру. Отъезд в Португалию? Возвращение в «Локо». Уход из «Локомотива»? Тогда уж в «Динамо» к Сёмину. Палыч едет в Киев? И я к нему помощником. Очевидно, между этими людьми существует какая-то тонкая связь. Ну, или как минимум существовала… После позиции ассистента Овчинников решил переходить к роли главного. Сначала была «Кубань», потом «Динамо» Брянск, затем «Динамо» Минск. Забавно, что в последнем в его штаб входил сын Сёмина – Андрей. Отсутствие особых успехов, а также отличная работа в штабе сборной России, видимо, повлияли на планы о будущем. Сергей вернулся в штаб и больше не претендует на место главного. Пока. Сейчас он в ЦСКА – исполняет роль старшего тренера.

Фото: РИА Новости

Владимир Маминов, главный тренер «Тюмени»

Играл в команде Сёмина: 1992-2005



Второй игрок «Локомотива» после Лоськова по количеству игр за клуб: их набралось ровно 400! Большинство из них Маминов провёл как раз в команде Сёмина. Окончив карьеру в 2009-м, Маминов помогал Палычу в тренерском штабе и остался в нём даже после прихода Красножана. Но с появлением в клубе Коусейру ему пришлось всё же покинуть клуб. Затем был казанский «Рубин», где он рулил на пару с другим «локомотивцем» Ринатом Билялетдиновым. В итоге тренеры не поладили, и Маминов ушёл в свободное плавание. Сначала в «Химки», потом в «Солярис», а теперь и в «Тюмень». Там он пытается спасти клуб от вылета из ФНЛ. Шансы есть.

Фото: РИА Новости

Сергей Гуренко, главный тренер «Динамо» Минск

Играл в команде Сёмина: 1995-1999, 2003-2005



После зарубежных странствий Гуренко снова вернулся в «Локо», чтобы навсегда оставить своё имя в истории клуба. За те несколько лет Сергей провёл в клубе более 100 матчей и помог ему выиграть несколько титулов. Но после ухода Сёмина он, как и многие другие, не задержался в клубе. Закончив играть, он тренировал в Беларуси, а спустя пару лет вернулся в Россию, выступая помощником Муслина в «Краснодаре» и «Амкаре». Кстати, за этим же тренером Сергей поехал в «Стандард» и даже сборную Сербии. Так что Сёмин – явно не единственная значимая фигура в жизни Гуренко-тренера. Сейчас Сергей снова вернулся в «Динамо» Минск: борется с местным беспределом вместе с бывшими партнёрами по «Локо».

«Муслином собирались руководить из кабинета, поэтому он ушёл» Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко вспомнил чемпионские годы «Локо» и рассказал, что случилось с Муслином в сборной Сербии.

Вадим Евсеев, главный тренер «Амкара»

Играл в команде Сёмина: 2000-2005

Во времена игровой карьеры Вадим был парнем с очень непростым характером. К счастью, Сёмин таких обожает. И самое главное, он умеет их понимать. Евсеев набрасывался на окружающих с потоком отборного мата и получал ненужные карточки, но Сёмин ясно понимал: значит, он небезразличен. После ухода из «Локо» Вадим так и не пересёкся с Палычем в роли тренера. Здесь в его карьере пока было всего два клуба: «Текстильщик» из Иваново и пермский «Амкар». В последнем он недавно стал главным тренером и обыграл бывшего наставника в том самом скандальном матче РФПЛ. А спустя неделю выиграл снова. С ним пермяки уже сейчас покинули зону вылета.

Фото: РИА Новости

Олег Пашинин, тренер «Локомотива»

Играл в команде Сёмина: 1992-2005



Россиянин с узбекским паспортом прошёл через все периоды «Локомотива»: в нём он уже более 20 лет. Да, был небольшой перерыв в «Тереке» (нынешний «Ахмат) и «Химике», но это скорее воспринимается как краткосрочная стажировка. Как и неожиданный отъезд в Японию в 2001-м. Пашинин в восприятии болельщиков «Локо» — человек, который был с клубом во все времена: хорошие и плохие. Кстати, перед последним назначением Сёмина у него были все шансы стать главным тренером «Локо», об этом говорил и Илья Геркус. Во время исполнения обязанностей Олег на бровке выглядел сверхуверенно. Возможно, именно его и подтягивает Юрий Палыч на место своего сменщика в будущем.

Фото: РИА Новости