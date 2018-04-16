«Коррупция и насилие на трибунах – главные проблемы российского футбола»

Хавьер Тебас – президент испанской Ла Лиги, который заехал в Москву ради участия в конференции MarSpo. В России у менеджера был невероятно плотный график, корреспондентов «Чемпионата» сразу предупредили, что больше 30 минут на интервью Тебас просто не выделит. В итоге общались даже больше часа – сеньор президент в какой-то момент забыл про время, сбрасывал телефонные звонки и не реагировал на многозначительные взгляды помощников. Для него было важно рассказать, как сделать российский футбол хоть немного похожим на Ла Лигу.



– У Ла Лиги офисы по всему миру. Чем отличается российский рынок?

– Тем, как здесь любят и смотрят футбол. Российские болельщики более страстные, чем любые другие в мире. Второй аспект – как футбол в России показывают. Спортивная отрасль здесь представлена не так, как в других странах. В России больший вес в трансляции спортивных событий имеют социальные сети.



У нас был плохой период в России, когда испанский футбол здесь не показывали. Теперь мы работаем над восстановлением позиций.



– Какие шаги вы предпринимаете для выхода на российский рынок и насколько он для вас важен?

– Уже год, как в Москве живёт и работает представитель Ла Лиги. Первое, чего мы достигли за этот период, – заключили соглашение с «ВКонтакте». Это положительно сказалось на росте болельщиков. Мы довольны и уровнем визуализации матчей, которые транслировались в социальной сети. Мы заключили и ряд других соглашений с телевидением в России. Например, это позволило транслировать «эль класико» по главному бесплатному каналу страны.



Дальше мы будем поддерживать контакт с российскими СМИ, так как считаем, что интерес к Ла Лиге большой и он растёт. Мы хотим проводить товарищеские матчи наших команд, мероприятия в парках, публичных местах, отправлять послов-легенд испанского футбола для продвижения Ла Лиги.

– Вы наверняка не скажете, за сколько были проданы права на трансляции в России, но с каким рынком можно сопоставить?

– Если я буду сравнивать, то вы догадаетесь! Но могу сказать, что российский рынок пока не соответствует Франции или Англии. В России вся спортивная отрасль, в частности индустрия футбола, ещё недостаточно развита: вам есть куда расти. Нам платят меньше, чем хотелось бы. Но мы довольны.



– Сколько получает каждая команда Ла Лиги с ТВ-прав?

– Каждый год по-разному. Но в целом за сезон получается 1600 млн евро, из них 600 млн евро приходят из-за рубежа. 10% уходят в Сегунду, остальные деньги распределяются между командами Примеры. «Реал» и «Барселона» получают примерно 150 млн евро, а минимальный заработок — около 50 млн евро.



– Что интересует зрителей за рубежом помимо «эль класико»?

– Мы очень упорно работаем над продвижения бренда. Можно привести в пример NBA: люди смотрят игры, потому что это просто NBA. Они могут даже не знать всех команд, но всё равно включат, потому что это лучший баскетбол в мире. Мы работаем над тем же самым: хотим, чтобы зрителям было неважно, какие команды играют, и они смотрели матчи просто потому, что это Ла Лига.

«Даже в «Барселоне» не все игроки поддерживали идею независимости Каталонии»

– Что вы будете делать, когда Месси и Роналду закончат карьеру?

– Конечно, наличие двух этих игроков – огромная удача для испанской лиги. Два лучших футболиста мира выступают у нас, в двух лучших командах мира! Глупо говорить, что ничего не изменится, когда они уйдут. Но мы работаем над тем, чтобы не пострадать, когда этот печальный день настанет. Хорошо, что у нас ещё есть 4-5 лет. Если бы это случилось прямо сегодня, надо признать, что это стало бы большим ударом.

– То есть вы не прогнозируете, что количество болельщиков уменьшится?

– Нет, потому что мы работает над тем, чтобы этого не произошло. Феномен Месси и Роналду неповторим. Не только в нашей лиге – вообще нигде.



Мы очень много работаем. Серьёзно планируем наше будущее. Три года назад у нас не было ни одного представительства в мире. Сейчас есть 10 офисов по всему миру, 50 делегатов в различных странах. Общий охват сотрудников, задействованных в разных точках планеты, – больше 100 человек. Они непосредственно живут в тех странах, где представляют нас, а это больше 60 государств. Благодаря им наше влияние распространяется на весь мир.



Ежедневная работа в тесном контакте со СМИ, с бродкастерами, с представителями местных лиг – на благо роста бренда Ла Лиги. Мы глубоко реформировали наш исполнительный комитет. Привели туда лучших профессионалов из мира развлечений. Йорис, наш директор по международным связям, пришел из Netflix. Мы наняли человека, работавшего в «Фейсбуке» на испанском и португальском направлениях, бизнес-аналитика из крупного банка. Всё это ради того, чтобы работать как крупный и успешный проект. Если Ла Лига хочет оставаться значимой, она не должна зависеть от двух игроков, даже великих.



К тому же есть объективные показатели нашего роста. «Эль класико» смотрят как никогда много людей по всему миру.

Хавьер Тебас Фото: Getty Images

– Вас беспокоит тема независимости Каталонии и будущего каталонских клубов?

– Нет. Тема юридически закрыта. Испания – правовое государство, в котором исполняются законы. А кто не исполняет, оказывается либо в тюрьме, либо в бегах. Большинство испанцев считает Каталонию частью своей страны. И даже большинство каталонцев думают о том же.



– Жерару Пике пора ударяться в бега, чтобы не попасть в тюрьму?

– Нет, ведь он не нарушал закона. Закон нарушало правительство Каталонии, которое начало процесс отделения. Но не забывайте, что даже в «Барселоне» не все игроки поддерживали идею референдума. Иньеста и Бускетс, например, выступали против.



– «Ла Лига» делает собственные игры для мобильных телефонов, удаётся ли зарабатывать на них?

– В настоящее время игры для мобильных, как и для Xbox или Nintendo, не дают значительной степени монетизации контента. Но каждый раз доход от них растёт. На серии игр FIFA мы регулярно зарабатываем больше и больше. Впрочем, все эти суммы очень далеки от доходов с ТВ-трансляций. Зато они дают больше информации о наших болельщиках. Через игры можно узнать больше о природе тех, кто следит за тобой через гаджеты. Как их поведение зависит от результатов и новостях о любимых командах. Всё это помогает разрабатывать стратегию поведения в работе с болельщиками.

Я уверен, что в ближайшем сезоне появится какая-нибудь новая игра о Ла Лиге и она будет адаптирована под Россию.



– Как удаётся увеличивать доходы во время матчей?

– Один из способов предложила компания Supponor, которая сейчас куплена испанским телевизионным гигантом Mediapro.

Их технология помогает менять рекламу со щитов стадиона непосредственно в трансляциях. Объясню, что это значит. Во время игры на стадионе есть биллборды, которые показывают рекламу. Но мы смогли добиться того, что в трансляции на разные регионы мы меняем картинку, делая рекламу актуальной для аудитории.



Своя картинка для Азии, для США, для Европы, для Африки и для Южной Америки. Пять различных сигналов. Сейчас это реализуется на всех матчах «Реала» и «Барселоны» плюс на домашних играх мадридского «Атлетико». В дальнейшем эта технология распространится на все клубы лиги.

«Способы доставки контента меняются, но рано уходить в Интернет»

– Для чего вы развиваете направление документальных фильмов о Ла Лиге?

– Мы ищем способы донести контент до той публики, которая не живёт футболом. Один из способов – рассказывать красивые истории. Недавно мы договорились о соглашении с Amazon о шести фильмах про нашу Ла Лигу, проекте Six Dreams. Это будут истории о шести разных людях: тренере, президенте, игроке. Наша цель, чтобы о Ла Лиге говорили постоянно. И не только о происходящем на футбольном поле



Одновременно с этим мы реализуем проект La Liga Cities – серия фильмов с историями о городах, в которых играют участники Ла Лиги. О местной кухне, болельщиках, стадионах. Эти фильмы обычно показывают перед матчами соответствующих команд. Они помогают лучше узнать культуру Испании – именно поэтому La Liga Cities мы создавали вместе с министерством туризма страны.



– Кто оплачивает производство этих фильмов?

– Как я сказал, La Liga Cities – практически национальный проект. Что касается Six Dreams, эти фильмы будут доступны только подписчикам Amazon Prime, они были заинтересованы в его создании. Мы пошли им навстречу – все права на контент принадлежат им.

– Насколько эти шаги помогли увеличить аудиторию?

– Проект Six Dreams запустится только после ЧМ-2018. La Liga Cities достаточно быстро стал популярным проектом, телеканалы стали просить нас делать больше новых видео, потому что они имели хорошие рейтинги.



Интерес публики к матчам вырос, с ним увеличилась стоимость лиги. В большинстве стран мира наша аудитория серьезно увеличилась. Стратегия работает.



– Вы планируете адаптироваться к тому, что всё больше людей смотрят футбол через смартфоны?

– Способы доставки футбольного контента к болельщикам меняются. Но нужно быть аккуратными со стоимостью на каждый из способов. Мы заработали 1,6 миллиарда евро за сезон – необходимо учитывать, что большинство этой суммы пришло за счет ТВ-аудитории. Если мы переведем все это в интернет или OTT, то мгновенно разрушим свою работу.



Эволюция неизбежна, через 10 лет доходы будут идти через OTT, но к этому надо прийти без потери своей ценности. Иначе нечего будет платить клубам, они не смогут поддерживать контракты Роналду и Месси, и те уйдут.



– Мы сейчас покажем вам три матча России, которые были сыграны в последние месяцы. Прокомментируйте качество трансляции и условия, в которых они сыграны.

– О'кей, давайте.

– Очень важно, чтобы та центральная трибуна, которая постоянно в кадре трансляции, была заполнена. Мы можем наложить штрафные санкции на клуб, который не заполняет трибуну и портит таким образом вид трансляции. Обычно спортивные каналы идут подряд, человек переключает. «О, Бундеслига, посмотрим. О, Ла Лига, отлично». А что он сделает, если попадёт на трансляцию РФПЛ? Тут же переключит! Но, поверьте, несколько лет назад в Испании было так же. Это можно изменить. Если трансляция плохая, она не может понравиться людям.



– У нас нет Роналду и Месси.

– На матчи Сегунды ходит больше людей, чем на матчи РФПЛ. Там тоже нет Роналду и Месси. Важно, чтобы стадионы были отремонтированы. Пять лет назад в Испании была полная катастрофа, но мы выработали единый регламент, который помог справиться со многими проблемами.



– А ещё в российском футболе есть проблема с деньгами и чиновниками.

– Поверьте, мы тоже через это прошли. Но в Ла Лиге с этим покончили. Если не начать работать, никакого результата не будет. Сейчас мы помогаем многим лигам по миру: поставили своего человека во главу лиги Эквадора, например. Но помимо коррупции в России есть и другая проблема – насилие.



– Насилие?

— Да. Ультрас на трибунах.



– А в Испании такого нет? Возьмите хотя бы матч «Атлетика» со «Спартаком».

– Ультрас «Атлетика» существовали всегда, и они очень опасны. Но это произошло в Лиге Европы. В Ла Лиге автобусы с ультрас никуда не могут приехать. Их просто разворачивают.

«Почему все плохие и жестокие люди собираются только на футболе?»

– Почему вы так уверены в жестокости российских болельщиков? Из-за статей в европейских газетах?

– Нет, и я не говорю, что агрессивные ультрас есть только в вашей стране. Во Франции тоже – недавно они чуть не избили своих же игроков! Там это проблема. А в Испании эта проблема решена. У нас постоянно ведётся работа с клубами по контролю поведения болельщиков.



– Что конкретно?

– Клубы отвечают за всё, что делают их болельщики. Жгут пиротехнику, ломают кресла, оскорбляют судью или кого-то из футболистов – виноват клуб. Мы можем наказать финансово, можем закрыть трибуну.

– В России всё это есть, но не работает.

– Решения нужно не только принимать, но и исполнять. В своё время я вообще ходил с телохранителями, потому что ультрас искали мой дом и угрожали мне. Они были против наших мер контроля. Однажды утром я вышел кататься на лыжах, а вдоль всего спуска были развешаны мои фотографии с нарисованной мишенью. Жутко, но это уже история. Главное, что сейчас уровень насилия на стадионах практически нулевой. Ультрас просто нет на матчах. Мы следим за ними, за их социальными сетями – знаем все их перемещения даже вне стадионов.



– У нас говорят, что без ультрас футбол станет скучным.

– Послушайте, это всё глупости. У нас четыре года назад говорили так же. Воодушевить зрителей можно и без агрессии. На футбол должны ходить семьи с детьми. Из 42 клубов Примеры и Сегунды у 35 вообще нет никаких ультрас. Крупных столкновений болельщиков в Ла Лиге не было уже много лет.



– Дайте совет российским клубам, как добиться того же?

– Я просто скажу, что ответственность за это должны нести контролирующие органы. Почему ультрас нет в теннисе? Почему их практически нет в баскетболе? Почему все плохие и агрессивные люди собираются только на футбольные матчи? Виноваты те, кто организует и контролирует их.



– Последний вопрос: Мостовой или Карпин?

– Карпин.



– Почему?

– Нет, ребята, свой последний вопрос вы уже задали.