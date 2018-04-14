Дриусси ответил на критику Манчини. «Зенит» остаётся в гонке за ЛЧ

Манчини обошёлся без боллбоев

Домашнее поражение «Зенита» в прошлом туре от «Краснодара» открыло нам нового Роберто Манчини. Итальянский главный тренер сине-бело-голубых сделал то, чего не позволял себе раньше: раскритиковал руководство и аргентинских легионеров команды, которых сам же привёз в Петербург. «Я очень разочарован Эмилиано Ригони и Себастьяном Дриусси, – заявил Манчини. – В большей степени Ригони. У Дриусси высокий потенциал, и у него есть время, чтобы его реализовать – он ещё молод. Если будет много работать, станет большим футболистом. Но сегодня я разочарован нашей линией атаки… Если взять мальчиков, которые подают мячи, то наверняка любой из них забил бы в тех ситуациях, в которых не смогли забить наши нападающие».

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С учетом слов Манчини, стартовый состав «Зенита» на матч с «Анжи» особенно интриговал. Казалось, в 26-м туре будет установлен антирекорд по количеству аргентинцев в основе. Эмануэль Маммана травмирован, Матиас Краневиттер остаётся в запасе даже тогда, когда заняты не все шесть легионерских мест, а Ригони с Дриусси «очень разочаровали». Вне критики у итальянского тренера лишь Леандро Паредес. По крайней мере, Мистер не наезжает публично на самую дорогую свою инвестицию.

Тем не менее, Дриусси и Краневиттер начали игру в основе. В составе, конечно же, оказался и Паредес, которого его старательные агенты отправляет теперь ещё и в «Манчестер Юнайтед» помимо «Реала» с «Ювентусом». В доверии было отказано только Ригони. Боллбои в заявку сине-бело-голубых почему-то не попали.

«Зенит» переходит на три защитника

Тактическая система «Зенита» не то чтобы удивила, но стала в какой-то степени сюрпризом. Манчини решил сыграть с тремя центральными защитниками, как и в гостевых встречах с «Ростовом» и «Уфой». Тогда казалось, что итальянец просто отзеркаливает схему соперника, а матч с «Анжи» наводит на другую мысль: тренер считает модель 3-5-2 оптимальной с нынешним подбором игроков. Впрочем, сама по себе смена тактики не гарантируют изменения качества футбола. «Зенит», несмотря на высочайшую мотивацию в борьбе за Лигу чемпионов, не сумел втоптать команду Скрипченко в газон в дебюте, как до этого «Спартак». Кроме удара головой в исполнении вернувшегося после дисквалификации капитана Доменико Кришито, ничто не напугало голкипера гостей Георги Лорию. Почти двукратное преимущество по владению мячом было бесполезно в виду отсутствия идей у команды Манчини в атаке. Кое-как подготовленные кроссы да стандарты – традиционный набор приёмов этого «Зенита» для вскрытия сверхплотной защиты противника. Безусловно, надёжности обороне южан добавили Мирал Самарджич и Владимир Полуяхтов, которые тоже отбывали дисквалификацию в прошлом туре.

Аргентинец – странный выбор Скрипченко

Кислый первый тайм вполне мог закончиться со счётом 0:0, если сине-бело-голубые не реализовали свой шестой или седьмой угловой, заработанный до перерыва. Наконец-то сработала задумка Манчини: Александр Ерохин сбросил мяч на дальнюю штангу, где хорошо открылся Дриусси. Вообще умение открыться – одно из сильных качеств Себастьяна. Получилось, что аргентинец реализовал первый же удар хозяев в створ. Теперь Манчини вряд ли захочет смешать с грязью Дриусси, ведь молодой игрок справился с главной задачей нападающего.

Между тем, Скрипченко тоже надеялся впереди на легионера из Аргентины. Немного удивило, что роль единственного форварда гостей досталась Хуану Лескано. Всё-таки ведение единоборств и способность цепляться на мяч – это, мягко говоря, не козыри Лескано, а выбегать в контратаку низом «Анжи» было тяжело из-за прессинга «Зенита» на чужой половине. Кажется, логичнее выглядела бы ставке на острие на кого-то высокого и мощного – Филиппа Будковского либо Амура Калмыкова. Оставалось надеяться, что что-то придумают на флангах шустрые Арсен Хубулов с Олегом Данченко. Они действительно нагнетали, но махачкалинцы нанесли до перерыва только один неточный удар.

Очередная травма Лунёва

Интересно, что во втором тайме Манчини сменил обоих форвардов. Сперва Заболотного, продлившего свою сухую серию в «Зените», а потом и Дриусси. Редкий шанс выпал Дмитрию Полозу. Причём в единственной, пожалуй, по-настоящему подходящей для него системе с двумя нападающими. По крайней мере, в петербургской команде. Играть одному впереди Полозу тяжело, а в 4-3-3 на фланге он в «Зените» малоэффективен. Кандидат в сборную России имел шанс забить в первой же атаке, которую здорово развернул на пару с Дриусси, но ни Полозу, ни Игорю Смольникову в том эпизоде не повезло. После чего Дмитрий привычно ушёл в тень.

Третья замена «Зенита» была вынужденной. К сожалению, очередную травму получил Андрей Лунёв, а, может, усугубил старую. Юрий Лодыгин неожиданно для себя вышел на работу – заработал «горчичник».

При всём старании игроков «Анжи» бросалось в глаза, насколько команда Скрипченко слабее других, которые приезжали в Петербург в последнее время. У гостей почти не было коллективных ходов, ставивших бы в тупик защиту «Зенита». Хотя хозяева делали подарки южанам – совершали индивидуальные ошибки и под не самым серьёзным прессингом. Кришито раза три позволял себя обыгрывать у штрафной, Краневиттер столько же обрезал. Главный тренер «Анжи» выпустил на концовку Прудникова, Маркелова и Будковского, видимо, чтобы перейти как обычно на навал при угрозе поражения. Однако для навала требовалось прижать зенитовцев к штрафной – для этого не хватило класса.

«Зенит» выдавил из себя «обязательную» победу. Как минимум на несколько часов опередил «Краснодар» и ЦСКА. Манчини всё ещё в борьбе за Лигу чемпионов.