«Зениту» надо было купить Месси или Роналду». Что на уме у Манчини

«Моя поездка в Рим прошла довольно неплохо»

После поражения от «Краснодара» неделю назад Роберто Манчини, кажется, дал самое резонансное интервью за время работы в Петербурге. После победы над «Анжи» главный тренер «Зенита» был куда спокойнее.

— Хорошо, что практически на протяжении всей игры мы не давали возможностей «Анжи», — начал итальянский специалист. — И они их и не создавали до самых последних минут, когда начали навешивать в штрафную. Но и эти ситуации нам удалось нейтрализовать.

Дриусси ответил на критику Манчини. «Зенит» остаётся в гонке за ЛЧ «Зенит» не смог разорвать «Анжи», как «Спартак» в Каспийске, но Манчини должен быть доволен.

— Сегодня «Локомотив» вновь выиграл, отставание составляет уже десять очков. Вы все ещё настаиваете, что «Зенит» борется за чемпионство?

— Я бы сказал, что сейчас шансов выиграть чемпионат уже практически нет. Последние были потеряны во встрече с «Краснодаром», который мы должны были обыгрывать. Догнать «Локомотив» сейчас будет сложно.



— Что случилось с Лунёвым?

— Думаю, он выбыл до конца чемпионата. У него довольно серьёзная травма.



— Встречались ли вы после возвращения из Рима с руководством «Зенита», чтобы обговорить планы на будущее?

— Моя поездка в Рим прошла довольно неплохо, у меня были кое-какие дела. Мне иногда нужно видеть детей, двое из которых там живут. Также навестил Кокорина и Мамману, которые восстанавливаются в итальянской клинике. После возвращения встречи с руководителями «Зенита» не было. Считаю, мы уже довольно много говорили, и сейчас говорить нам не о чем.



— В последнее время вы часто критикуете Заболотного. Не кажется ли вам, что психологически это может и навредить?

— Не считаю, что много критикую Заболотного. Разве я его критикую?



— Вы критикуете всех нападающих, а он — один из них.

— Я никогда не критиковал конкретно его. Я говорил, что у нас проблемы с нападением, что мы не можем забить голы. Да, такое было. Что касается Заболотного, сегодня вы его упомянули. Для Заболотного РФПЛ — новый опыт, он сыграл не так много времени в этом турнире, и ему нужно еще очень много и много работать, чтобы повышать уровень. «Тосно» — его первая команда в чемпионате.

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини Главный тренер «Зенита», кажется, передал «месседж» своему работодателю.

— Но Заболотный воспринимает ваши слова про нападение и мальчиков, подающих мячи, и на свой счёт. Или он не должен этого делать?

— Мягко говоря, мне всё равно, что думает Заболотный и принимает ли он это на свой счёт. Мне важно, что и он, и Дриусси делают на тренировках, где я с ними работаю, и в матчах. Им нужно расти с каждым днём, и я стараюсь им это объяснить. Чтобы улучшить атакующую линию, «Зениту» надо было взять Месси или Роналду.

«Манчини лично меня не критиковал»

Игроки «Зенита» не горели желанием говорить даже после победы. Аргентинцы прошли мимо журналистов с грустными лицами. Игорь Смольников вообще тащил какой-то ящик, напоминающий переноску для животных. Кришито вышел с сыновьями, сказал пару банальных фраз и ушёл.

Наиболее разговорчивым оказался Антон Заболотный. Форвард призвал не верить слухам об уходе Роберто Манчини из «Зенита».

— Самое главное, победили, — признался Заболотный. — Игра есть, но есть и куда стремиться.

— Что нужно улучшить?

— Надо прибавлять во всех компонентах, прежде всего в командной игре.



— То, что Манчини практически точно уйдёт, влияет на команду?

— Откуда такие слухи? Я ничего не знаю, у нас в раздевалке нет таких разговоров.

— Вас заменили из-за повреждения?

— Да, лёгкое повреждение, но незначительное.



— Вы из-за этого расстроились, даже скамейку пнули?

— У нас была хорошая игра, хотел продолжить. К сожалению, здоровье не позволило.



— Сильно расстроились, прочитав слова Манчини о вашей игре?

— Я не читаю прессу, у нас в раздевалке совсем другое настроение. Он может говорить в прессе что хочет, но в раздевалке он говорит совсем другое, подбадривает нас.



— Какая атмосфера в команде? Тренер постоянно кого-то персонально ругает.

— Нормальная, рабочая атмосфера, у тренера всегда есть претензии к игрокам, чтобы они лучше играли. Думаю, это обоснованные претензии. Когда он объясняет какие-то нюансы, мы слушаем и стараемся выполнять указания.



— Вас лично Манични критиковал?

— Нет.