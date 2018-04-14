Из-за чего на самом деле выигрывает «Локомотив»

Чемпионат России сбалансирован как никогда. Сегодня есть пять топ-клубов примерно равного уровня. Уберём за скобки стал ли этот уровень выше (нет) за последние годы. Суть в том, что у нас не Бундеслига с их стабильным гегемоном «Баварией». И это классная зрелищная конфигурация.

Без остановки в Химках. «Локомотив» разбил «Динамо» Лидер в порядке.

При такой конкуренции большое значение имеет удача. К кому отлетит мяч? Пройдёт он чуть левее или правее штанги? Вы же помните матч «Зенит» – «Локомотив?.. Питерцы в первом тайме имели шикарные моменты, но мяч удивительным образом не заходил в ворота Гилерме.

Юрий Сёмин часто говорит про везение. Пожалуй чаще, чем любой другой тренер: «Удача была на нашей стороне», «Когда-то и нам должно было достаться немного удачи», «Удача от нас отвернулась».

Чтобы притянуть удачу, Юрий Сёмин соблюдает ряд традиций. Самая обсуждаемая в последнее время – белые футболки. В начале сезона болельщики «Локо» умоляли руководство играть в зеленых майках – именно этот цвет был представлен в качестве основного для домашних матчей.

ФК «Локомотив» представил форму на сезон-2017/18

Несмотря на это, «Локомотив» по возможности всегда играет белом – и дома, и на выезде. Президент клуба Илья Геркус ещё в сентябре ответил на вопрос болельщиков про отсутствие зеленых маек: «Это решение главного тренера. На удачу».

Геркус: «Локомотив» постоянно играет в белой форме по решению Сёмина — на удачу

Перед матчем «Динамо» – «Локо» в «железнодорожной» тусовке шутили: «Динамо» на правах хозяина забрало себе белые футболки. Футболисты Сёмина бегали в зеленых майках, но под них наверняка были поддеты белые».



А знаете, что самое смешное? Болельщики «Локо» изображают Сёмина именно на белом фоне. Это совпадение, но выглядит символично.

Фото: «Чемпионат»

В прошлом году Сёмин произнес фразу, из которой напрашивается вывод, что суеверия влияют даже на селекцию «Локо». Безусловно, это не так. А фраза была такая: «У нас грузины всегда хорошо играют. Как грузин приходит – обязательно что-нибудь выигрываем!».



На недавнем матче «Амкар» – «Локомотив» в Черкизово Сёмин внезапно выбрал дальний край скамейки. Хотя раньше на этом стадионе располагался на ближнем к центру. Это было достаточно внезапно, потому что запасные «Локо» уже расположились на привычных местах, но Семин их согнал. Похоже, такое поведение на псевдовыездном матче также вызвано определенными убеждениями 70-летнего тренера.



Многие знают про желание Семина играть в белом. Мало кто слышал о другой «фишке» тренера. Для него принципиально, чтобы на предматчевую разминку вышли только футболисты основы. И больше никто! Перед матчем с «Амкаром» на поле оказался ещё один сотрудник «Локо». Когда «железнодорожники» уступили, Сёмин доступно объяснил ему, чтобы он больше не ступал на газон на предматчевой разминке.

«Жёсткая, даже жестокая игра». Хохлов и Сёмин – о дерби Тренер «Локо» объясняет отсутствие Ману Фернандеша, тренер «Динамо – уверяет, что его команда ни в чём не уступила «Локо».

Очень много гипотез, почему Сёмин перестал носить шапку-петушок. Тут интереснее другое. Один из спонсоров «Локо» – Icon. Компания предоставляет футбольному клубу одежду, но Сёмин её принципиально не носит. Предпочитает проверенные варианты (по крайней мере на матчах).



Любопытно, что в поисках удачи многие игроки «Локо» также следуют суевериям. Едва ли не половина состава, выходя на поле, касается газона рукой. Нападающий Эдер, ступая на траву, несколько раз прыгает на одной ноге.

Только страшный секрет в том, что удача не приносит «Локомотиву» успеха.



Взять хотя бы штанги и перекладины. Они четыре раза в этом сезоне спасли «Локо». И именно столько же раз помогали соперникам. Матч «Динамо» – «Локо» ещё раз доказал, что дело не в цвете маек. В зелёном тоже можно выигрывать. И при том весьма уверенно.

«Локо» не везет глобально больше, чем другим. Если ты убедил себя, что удача на твоей стороне, то стал чуть сильнее. Это медицинский факт. Вы ведь слышали про эффект плацебо? Больным дают таблетки-пустышки со словами «это поможет выздороветь». Пациенты верят, и их показатели действительно улучшаются.



Так и здесь. В команде учитываются даже детали, не имеющие никакого значения. В такой ситуации в действительно важных вещах уже никто не усомнится. Люди посвящают себя всем мелочам – реальным и несуществующим. В конце концов, следить, чтобы не было посторонних на разминке, – часть профессионализма. Пускай даже подход немного искажен. Если бы у «Амкара» выиграли, тому сотруднику перед каждым матчем пришлось бы заступать на газон.



Довольно шаткая конструкция, но она работает. Здесь главное – не дойти до маразма. Пока присутствуют достаточно цивилизованные рамки. Смешные, конечно, но результат на табло. А точнее в таблице.