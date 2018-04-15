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Перес, Манчини, ЦСКА, Буффон – комментарии читателей

Джанлуиджи Буффон
Андрей Панков
Фото: Etsuo Hara/Getty Images
«Буффон просто хотел сказать, что он капитан команды»
Жеребьёвка полуфиналов ЛЧ, ещё одно обвинение в расизме, Манчини говорит о Заболотном. Это и другое — в комментариях читателей.
Футбол

Фотограф Reuters сообщил о проявлениях расизма в матче ЦСКА — «Арсенал»

bodhi: — Снег, покрывший русскую землю, — это проявление расизма. Он закрыл собой чёрный цвет в угоду белому.

Гвардиола: «Манчестер Сити» преуспел в Лиге чемпионов

alloniron: — До этой стадии даже Слуцкий доходил с Нецидом в качестве лучшего нападающего.

Президент Ла Лиги Тебас — о телекартинке российских матчей: это очень плохо!

InspektorSpartak: — Надо было Тебасу перед просмотром сказать, чтобы он для начала промокод получил, а иначе не покажут!

ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма

alladin1004: — Cкоро белую форму запретят вообще!

Московский «Арарат» назначил шестого наставника с лета

krokodilrena: — Шести звёздный «Арарат».

Результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18

zizuizpitera: — Молодец Перес, всех самых слабых соперников в плей-офф купил для «Реала». «ПСЖ», «Ювентус» и теперь «Бавария!

«Бавария» подтвердила назначение Ковача на пост главного тренера

qvertyk: — Кто наш коач? — Нико Ковач.

Манчини: чтобы забить, Заболотному надо ещё много работать. Возможно, годы

kornelius888: — Ну да, ему всего 26 лет, к 33 наберет форму.

Геркус — об удачной игре «Локо» в столичных дерби: короли Москвы! Великий сезон!

cska-mosk: — А «Амкар» — короли Черкизово.;)

Оздоев: ощущение такое, будто я в «Зените» много лет

qvertyk: — Оздоев: Провел на лавке «Зенита» ещё слишком мало времени, но ощущение такое, будто здесь я уже много лет.

Набабкин вошёл в команду недели в Лиге Европы

KOOPERATIV-OZERO: — Кирилл Карвахаль жжёг.

Манчини объяснил, зачем летал в Рим 8 апреля

empty-netter: — Лучше бы спросили, зачем вернулся...

Орлов: Паредес будет выбирать между «Реалом» и «Ювентусом»? Да скорее бы он ушёл

Dimanh: — Чемпион вселенной по скоростному переобуванию.

Кафельников: я на 98% уверен, что «Челси» летом купит Головина

ugroza666: — Лауреат премии Арустамян года!

Президент Ла Лиги не исключил возможность проведения матча в России

paradral: — Источник, близкий к президенту испанской Ла Лиги Хавьеру Тебасу сообщил, что основной площадкой рассматривается пермский стадион «Звезда». Игра ориентировочно состоится в начале марта.

Сборная России опустилась на 66-е место в рейтинге ФИФА

corpseburst: — По инерции что ли уже опускаются.

Буффон впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов

capog: — Буффон просто хотел сказать, что он капитан команды.

ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и не смог выйти в полуфинал Лиги Европы

poison: — Страшно представить, что бы с этим «Арсеналом» сделало московское «Динамо».

Под ЧМ в Шереметьево супер-терминал. Первые фото и видео

micki22: — Не знаю, откуда наши будут летать, но вылетать будут из группы.

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