В Григоряна швырнули петуха. Как это понимать?

Что происходит

Болельщики «Луча-Энергии» в открытую травят главного тренера Александра Григоряна. Во время воскресного матча в Воронеже с «Факелом» конфронтация достигла апогея: один из фанатов бросил в Григоряна петуха. Если вы ещё не видели это видео, посмотрите – выглядит это довольно дико.

«Купить петуха в Воронеже – 500 рублей, купить билет на центр – 200, назвать петуха Григоряном, заклеить его скотчем и пронести, чтобы запульнуть его на поле, – бесценно!» — такой текстовкой с претензией на остроумие сопроводили видео инцидента в «Инстаграме» пользователи. В то же время сам метатель был задержан полицией. А вот Григоряну по ходу матча стало плохо, и он не пришёл на послематчевую пресс-конференцию.

Это далеко не первая атака болельщиков на специалиста. В последнее время Григорян получил множество смс с угрозами, из-за чего ему даже пришлось сменить номера телефона. Судя по записям в социальных сетях, останавливаться фанаты не собираются. В группе «Луч Ультрас» была опубликована запись разговора фаната с Григоряном, в котором тот предложил тренеру встретиться. Послушать её можно по ссылке, но имейте в виду – слишком много мата.

Почему так происходит

«8-й сектор» не может простить Григоряну уход из «Луча» по собственному желанию в декабре 2014 года ради работы в «Тосно»: у дальневосточного клуба как раз начались первые финансовые проблемы. Кроме того, болельщики по сей день в обиде на Григоряна за то, что тренировал их «заклятых оппонентов из Хабаровска». Вот что сказано в заявлении владивостокских ультрас в их блоге: «Да, мы знаем и чтим историю нашей команды. Александр Григорян – великолепный специалист, добивавшийся с «Лучом» наивысшего успеха в последнее десятилетие (выход в полуфинал Кубка России). Но точно так же мы знаем и чтим наши принципы. Мужчина должен отвечать за свои слова. Нельзя прийти к нам тренировать после Хабаровска и заявлять о мести, затем вернуться… в Хабаровск, говорить то же самое, теперь уже о Владивостоке, а потом, потеряв работу в Махачкале и «Арарате», снова, как ни в чём не бывало, вернуться в наш город.

«Луч» — это не площадка, где сбитый лётчик мог бы пересидеть сезончик, прежде чем уехать в более «статусную» команду. В качестве главного тренера мы хотим видеть человека, который способен отвечать за свои слова, который уважает болельщиков и который видит своё будущее именно с нашей командой. Если бы Александр Витальевич уважал наше мнение, он не стал бы возвращаться во Владивосток. А если он нас не уважает, то почему мы должны отвечать ему тем же?

Чего же мы добиваемся? Мы не настолько наивны, чтобы ожидать, что клуб пойдёт у нас на поводу и повернёт всё вспять. Увы, в современном футболе это невозможно. Мы не враги своей любимой команде и обещаем, что наш негатив по отношению к Григоряну не будет сказываться на поддержке футболистов. Мы, как и прежде, будем посещать все игры нашей команды дома и на выезде. Мы не будем оказывать психологическое давление на игроков и призывать их «слить тренера». Думаем, что он «сольётся» сам. Вряд ли Григорян продержится у нас дольше, чем полсезона. Сезон – максимум. Всё, что мы хотим, это чтобы всё это недолгое время он понимал: ЕМУ ЗДЕСЬ НЕ РАДЫ.

Задача-максимум – показать руководству, что нельзя игнорировать мнение фанатов и менять тренеров как перчатки в угоду своим личным интересам.

Наш тренер – Жолт Хорняк. Мы уверены, что рано или поздно он вернётся в наш клуб. И по мере своих возможностей мы будем приближать этот момент».

Есть ли реакция со стороны РФС?

Да, есть. На прошлом заседании КДК закрыл оба восьмых сектора на домашнем стадионе «Луча» — и южный, и северный. А ещё оштрафовал клуб на 10 тыс. рублей. Член комитета по этике Андрей Созин предположил, что Григоряну помогут хорошие результаты, но, если он обратится в РФС с просьбой о помощи, ему, конечно, постараются помочь. На этом пока всё.

Что говорит Григорян?

«Когда один из председателей по этике высказался, что господину Григоряну нужно думать о футболе, будут играть хорошо, то всё забудется. Сразу на мой телефон (я поменял номер) посыпались сообщения: «Виктория», «Салют», «Победа». Он этим высказыванием дал зелёный свет на самый настоящий экстремизм. Они даже не изучили суть дела. Я даже не знаю, что делать, меня загнали в угол, но и жаловаться мне в этой ситуации особо не хочется», — сказал Григорян в интервью Sport24.