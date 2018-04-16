Как бесплатно перемещаться между городами чемпионата мира

16 апреля состоялась пресс-конференция гендиректора транспортной дирекции чемпионата мира — 2018 Кирилла Полякова. На ней было подробно рассказано, как владельцам билетов на матчи мундиаля бесплатно доехать до городов, принимающих главный турнир мирового футбола. Разбираемся, как правильно это сделать.

В чём суть?

На время чемпионата мира по футболу 2018 года будут организованы маршруты бесплатных поездов между 11 городами — организаторами турнира. Поезда начнут курсировать 12 июня, закончат 16 июля. Основным транспортным хабом станет Москва. Именно оттуда будет брать старт большинство поездов. Всего в перевозке пассажиров будет задействовано 728 поездов.

Для проезда в дополнительном поезде в Калининград гражданам Российской Федерации необходимо иметь действующий заграничный паспорт и разрешающий документ о возможности транзитного проезда через территорию Литовской Республики.

Что нужно сделать для этого?

Чтобы оформить бесплатный проезд в город, принимающий определённый матч чемпионата мира, нужно иметь билет на матч в этот город (или его номер) и паспорт болельщика – FANID (или номер заявки на него). Если болельщик располагает этим, то ему достаточно зайти на сайт tickets.transport2018.com и забронировать билет на любой понравившийся поезд.

Из каких городов отправляются поезда?

Из всех 11 городов — организаторов чемпионата мира плюс с 11 промежуточных остановок. В число этих остановок вошли: Москва Курская, Туапсе Пассажирская, Краснодар 1, Ростов Главный, Тверь, Владимир, Казань-2 (Восстание), Рузаевка, Казань, Нижний Новгород Московский, Саратов 1 Пассажирский.

Что за поезда повезут болельщиков?

Комфортабельные поезда высшего класса с купейными вагонами с кондиционерами и вагоном-рестораном. В вагоне-ресторане будут разливать пиво и вино, также возможно появление крепкого алкоголя. В штабном вагоне поезда будут располагаться купе для маломобильных пассажиров.

Что ещё будет организовано?

Помимо бесплатных поездов уже в самих городах-организаторах будут организованы бесплатные маршруты автобусов. Эти маршруты свяжут между собой аэропорты, вокзалы, стадионы и фан-зоны. Также проезд на всём общественном транспорте в дни матчей будет бесплатным во всех городах. Для этого надо иметь при себе билет на матч и паспорт болельщика.

Как опознать поезда и автобусы?

Все поезда и автобусы будут отмечены вот таким логотипом. Он достаточно яркий и запоминающийся, чтобы не запутаться.

К чему надо быть готовым?

К тому, что мест может на всех не хватить. На данный момент из 440 650 мест забронировано уже 250 000. Так что если вы собираетесь путешествовать во время чемпионата мира именно так, то поспешите.

Также стоит отметить, что для проезда в дополнительном поезде в Калининград гражданам Российской Федерации необходимо иметь действующий заграничный паспорт и разрешающий документ о возможности транзитного проезда через территорию Литовской Республики. При отсутствии разрешительных документов на транзитный проезд через Литовскую Республику будет предоставлена возможность получения разрешения транзитного проезда через территорию Литовской Республики (упрощенная форма пересечения границы Литовской Республики).