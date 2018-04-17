В России открылись три новых суперстадиона. Видели?

«Екатеринбург Арена»
Вместимость: 35 696 (на время ЧМ), 25 000 — в дальнейшем.
Домашняя команда: «Урал»
Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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«Ростов Арена»
Вместимость: 45 000 (ЧМ-2018), 37 868 (после ЧМ-2018)
Домашняя команда: ФК «Ростов»
Фото: РИА Новости
Фото: fc-rostov.ru
Фото: fc-rostov.ru
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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«Нижний Новгород»
Вместимость: 45 000 мест
Домашняя команда: «Олимпиец»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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