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Открыты стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Алёна Сахарова
Фото: instagram.com/nefyodova_
В России открылись три новых суперстадиона. Видели?
Ещё три арены ЧМ-2018 вступили в строй. В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде теперь будет очень круто смотреть футбол.
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

«Екатеринбург Арена»

Вместимость: 35 696 (на время ЧМ), 25 000 — в дальнейшем.
Домашняя команда: «Урал»

Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»
Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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«Ростов Арена»

Вместимость: 45 000 (ЧМ-2018), 37 868 (после ЧМ-2018)
Домашняя команда: ФК «Ростов»

Фото: РИА Новости
Фото: fc-rostov.ru
Фото: fc-rostov.ru
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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«Нижний Новгород»

Вместимость: 45 000 мест
Домашняя команда: «Олимпиец»

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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