ФИФА расследует расистские выкрики в Питере. Что нам грозит?

1. О чём речь?

27 марта сборная России провела товарищеский матч против французов в Санкт-Петербурге (1:3). После игры фотограф AFP рассказал, что слышал обезьянье уханье от фанатов в адрес Дембеле, идущего подавать угловой. Кроме того, в трансляции отчётливо слышно, как несколько человек «ухают» в адрес Погба, когда таймер показывал 72 минуты 42 секунды. Выкрики слышал и корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, который находился во время матча у поля.

«Я единственный, кто слышал крики обезьян в адрес Погба?» Что пишут во Франции Французская пресса довольна победой над «хрупкой» сборной России, но возмущена отношением местных фанатов к темнокожим игрокам.

2. «Уханье» – это точно расизм?

Да. Гул «уууу» и ритмичное «у-у-у-у» имеют принципиально разные трактовки. Одно является допустимым, другое – нет. Этим руководствуются, как международные организации (в том числе ФИФА), так и наш РФС (а точнее КДК РФС).

3. Как это расследуют?

Если называть вещи своими именами, то расследование ведёт не столько ФИФА, сколько российское МВД. Со стороны ФИФА и РФС был сформулирован запрос. Именно расследованием уполномочены заниматься как раз российские службы правопорядка. К их большому сожалению билеты на Россия – Франция продавались без fan id. Эта система позволила бы намного быстрее идентифицировать «ухающих» фанатов. Хотя и так можно вычислить болельщиков. На стадионах ЧМ-2018 камеры безопасности покрывают 100% трибун.

4. Что говорят те, кто должны говорить?

Исполнительный директор FARE («Футбол против расизма в Европе») Пиара Поуар рассказала «Чемпионату»:

– Несомненно в России присутствует вопрос расизма. Это проблема присутствует в РФПЛ. Хотя я уверен, что на ЧМ-2018 с этим не будет трудностей. Алексеем Смертиным проделана большая работа.

А вот что сказал сам Алексей Смертин – офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией:



– ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования. В свою очередь, РФС готов принять в нём активное участие, в частности уже ведётся внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России.

«Поймите, у меня нет личных интересов». Как в России борются с расизмом Большое интервью Алексея Смертина, после которого вы узнаете все о расизме в нашем футболе.

5. Что нам грозит?

Именно нам с вами, скорее всего – ничего. Слава богу, практика в таких случаях двигается от коллективной ответственности (закрытие трибуны/стадиона) к персональной ответственности (штраф и бан на посещение матчей). Пока в РФПЛ отсутствуют значительные наказания за проявления расизма, в РФС продемонстрировали готовность работать совместно с ФИФА и не игнорировать «уханье».

Смертин упомянул словосочетание «несколько личностей». Похоже, за 20 дней МВД удалось идентифицировать нескольких хулиганов. Они будут оштрафованы и отлучены от футбола на несколько лет. Речь идет не только о мачтах сборных, но и чемпионате России.