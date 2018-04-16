(Почти) чемпионский дубль. Антон Миранчук – MVP 26-го тура

В 26-м туре Антон Миранчук заслуженно получил звание самого ценного игрока – футболист собрал все 12 голосов экспертов жюри и ещё 3 балла в голосованиях на странице спецпроекта «Чемпионата» и во «ВКонтакте».

Голосование неизменно и осуществляется по следующим правилам



По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.



После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Антон забил великолепный дубль в важном матче для «Локомотива». Ближайший преследователь «Спартак» оступился в Урале, и теперь только чудо помешает железнодорожникам достигнуть чемпионского титула. Вероятно, Антона вдохновляет этот факт, и он выдаёт потрясающую игру. По-другому быть не может, ведь «Локомотив» вырастил Миранчука и дал возможность проявить себя в большом футболе.

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Второе место занимает ещё один «дублёр» тура — Сердар Азмун. Сердар, наконец, разыгрался. В прошлом туре иранец отдал голевую передачу на Попова, а в нынешнем отметился дублем. Гол со стандарта и гол с игры отлично отражают крутость перформанс нападающего «Рубина». Заслуженное попадание в тройку лучших.

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Партнёр победителя тура – Антона Миранчука – Джефферсон Фарфан занимает третье место. В разгроме «Динамо» перуанец принял непосредственное участие. Забил отличный штрафной, заработал пенальти и начал атаку в моменте с четвёртым голом. Отличная игра от Джефферсона.

Без остановки в Химках. «Локомотив» разбил «Динамо» Лидер в порядке.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Антон Миранчук, Азмун, Бикфалви.

Валерий Гладилин, бывший игрок «Спартака»: Азмун, Смолов, Антон Миранчук.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Антон Миранчук, Сысуев, Классон.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Азмун, Антон Миранчук, Фарфан.

РФПЛ

Антон Миранчук, Эль-Кабир, Фарфан.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Антон Миранчук, Фарфан, Азмун.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Антон Миранчук, Азмун, Фарфан.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Антон Миранчук, Сысуев, Фарфан.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Антон Миранчук, Эль-Кабир, Азмун.

Денис Целых, «Чемпионат»: Антон Миранчук, Фарфан, Бикфалви.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Антон Миранчук, Паредес, Азмун.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Антон Миранчук, Бикфалви, Азмун.

Читатели

Антон Миранчук («Локомотив») – 250 – 3 дополнительных балла.

Сердар Азмун («Рубин») – 80 – 2.

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 54 – 1.

«ВКонтакте»

Антон Миранчук «Локомотив» — 2 761 голосов (45%) – 3 дополнительных балла.

Сердар Азмун «Рубин» — 633 (10.3%) – 2.

Джефферсон Фарфан «Локомотив» — 570 (9.3%) – 1.

Итоги 26-го тура РФПЛ

Антон Миранчук («Локомотив») – 18;

Сердар Азмун («Рубин») – 12;

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 8;

Эрик Бикфалви («Урал») – 3;

Дмитрий Сысуев («Уфа») – 2;

Отман Эль-Кабир («Урал») – 2;

Фёдор Смолов («Краснодар») – 1;

Леандро Паредес («Зенит») – 1;

Виктор Классон («Краснодар») – 1.

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