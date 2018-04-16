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Антон Миранчук стал MVP 26-го тура РФПЛ

Антон Миранчук
София Михайлова
Фото: fclm.ru
(Почти) чемпионский дубль. Антон Миранчук – MVP 26-го тура
«Чемпионат» совместно с РФПЛ продолжает выявлять самого яркого футболиста по окончании очередного тура.
Футбол / РФПЛ

В 26-м туре Антон Миранчук заслуженно получил звание самого ценного игрока – футболист собрал все 12 голосов экспертов жюри и ещё 3 балла в голосованиях на странице спецпроекта «Чемпионата» и во «ВКонтакте».

Голосование неизменно и осуществляется по следующим правилам

По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.

После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

Антон забил великолепный дубль в важном матче для «Локомотива». Ближайший преследователь «Спартак» оступился в Урале, и теперь только чудо помешает железнодорожникам достигнуть чемпионского титула. Вероятно, Антона вдохновляет этот факт, и он выдаёт потрясающую игру. По-другому быть не может, ведь «Локомотив» вырастил Миранчука и дал возможность проявить себя в большом футболе.

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Второе место занимает ещё один «дублёр» тура — Сердар Азмун. Сердар, наконец, разыгрался. В прошлом туре иранец отдал голевую передачу на Попова, а в нынешнем отметился дублем. Гол со стандарта и гол с игры отлично отражают крутость перформанс нападающего «Рубина». Заслуженное попадание в тройку лучших.

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Партнёр победителя тура – Антона Миранчука – Джефферсон Фарфан занимает третье место. В разгроме «Динамо» перуанец принял непосредственное участие. Забил отличный штрафной, заработал пенальти и начал атаку в моменте с четвёртым голом. Отличная игра от Джефферсона.

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Лидер в порядке.

Специалисты

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара»: Антон Миранчук, Азмун, Бикфалви.
Валерий Гладилин, бывший игрок «Спартака»: Азмун, Смолов, Антон Миранчук.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Антон Миранчук, Сысуев, Классон.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Азмун, Антон Миранчук, Фарфан.

РФПЛ

Антон Миранчук, Эль-Кабир, Фарфан.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Антон Миранчук, Фарфан, Азмун.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Антон Миранчук, Азмун, Фарфан.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Антон Миранчук, Сысуев, Фарфан.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец": Антон Миранчук, Эль-Кабир, Азмун.
Денис Целых, «Чемпионат»: Антон Миранчук, Фарфан, Бикфалви.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Антон Миранчук, Паредес, Азмун.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Антон Миранчук, Бикфалви, Азмун.

Читатели

Антон Миранчук («Локомотив») – 250 – 3 дополнительных балла.
Сердар Азмун («Рубин») – 80 – 2.
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 54 – 1.

«ВКонтакте»

Антон Миранчук «Локомотив» — 2 761 голосов (45%) – 3 дополнительных балла.
Сердар Азмун «Рубин» — 633 (10.3%) – 2.
Джефферсон Фарфан «Локомотив» — 570 (9.3%) – 1.

Итоги 26-го тура РФПЛ

Антон Миранчук («Локомотив») – 18;
Сердар Азмун («Рубин») – 12;
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 8;
Эрик Бикфалви («Урал») – 3;
Дмитрий Сысуев («Уфа») – 2;
Отман Эль-Кабир («Урал») – 2;
Фёдор Смолов («Краснодар») – 1;
Леандро Паредес («Зенит») – 1;
Виктор Классон («Краснодар») – 1.

Лучшие игроки в сезоне-2017/18

ИгрокСумма
Квинси Промес («Спартак»)112
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)62
Александр Кокорин («Зенит»)62
Алексей Миранчук («Локомотив»)58
Фёдор Смолов («Краснодар»)52
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)43
Понтус Вернблум (ЦСКА)40
Фернандо («Спартак»)35
Александр Головин (ЦСКА)35
Антон Миранчук («Локомотив»)32
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