От «Деревни дураков» до Балу. Как шутят про новый логотип РФПЛ

В понедельник РФПЛ объявила о сотрудничестве со Студией Артемия Лебедева, которая разработала новый логотип лиги. Вот что говорится на официальном сайте: «Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем, — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе. Это начало большой и приятной работы».

Фото: Официальный сайт Студии Артемия Лебедева

В Сети тут же появилось множество шуток, так или иначе высмеивающих новый логотип РФПЛ. Кто-то предлагает альтернативный вариант.

Кто-то заменил медведя на того, что был в видеокомиксе «Деревня дураков». Весьма тонко.

А вот оригинальная трактовка нового логотипа: тут и про косолапость, и про красные глаза, и даже про нос в форме бутылки.

Пожалуй, обойдемся без комментариев.

И еще немного креатива.

Самые внимательные подметили, что цвета на фоне, которые позиционируются как цвета российского флага, расположены немного не в той последовательности.

Клубы тоже не остались в стороне. «Тосно», например, в качестве логотипа представил лося – своего маскота.

«Химки» тоже предложили свой вариант, только не особо понятно, что это. Мешок с деньгами? Горшок с медом?

Хорошая шутка от спортивного комментатора Ильи Казакова…

…и Владимира Стогниенко.

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