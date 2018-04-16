От «Деревни дураков» до Балу. Как шутят про новый логотип РФПЛ

В понедельник РФПЛ объявила о сотрудничестве со Студией Артемия Лебедева, которая разработала новый логотип лиги. Вот что говорится на официальном сайте: «Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами. Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем, — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе. Это начало большой и приятной работы».
В Сети тут же появилось множество шуток, так или иначе высмеивающих новый логотип РФПЛ. Кто-то предлагает альтернативный вариант.
Кто-то заменил медведя на того, что был в видеокомиксе «Деревня дураков». Весьма тонко.
А вот оригинальная трактовка нового логотипа: тут и про косолапость, и про красные глаза, и даже про нос в форме бутылки.
Пожалуй, обойдемся без комментариев.
И еще немного креатива.
Самые внимательные подметили, что цвета на фоне, которые позиционируются как цвета российского флага, расположены немного не в той последовательности.
Клубы тоже не остались в стороне. «Тосно», например, в качестве логотипа представил лося – своего маскота.
«Химки» тоже предложили свой вариант, только не особо понятно, что это. Мешок с деньгами? Горшок с медом?
Хорошая шутка от спортивного комментатора Ильи Казакова…
…и Владимира Стогниенко.
Проголосовать также можно перейдя по ссылке.