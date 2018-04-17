«Были люди, которым не нравилось, что я стою на вышке». Ультрас ЦСКА vs Баста

Вчера днём появилась информация о конфликте между рэпером Бастой (Василием Вакуленко) и фанатами ЦСКА. Активным болельщикам «армейцев» не понравилось, что музыкант не только ходит на их сектор, но и поднимается на место «заряжающего». О конфликте сообщил «Царьград», в спортивной редакции которого работает известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов.

По информации «Царьграда», перед матчем ЦСКА – «Арсенал» на фанатов «армейцев» «напали спортивные молодые люди, возглавляемые другом и по совместительству личным телохранителем Басты, профессиональным бойцом». Спустя некоторое время «свите рэпера» ответили более подготовленные болельщики ЦСКА, в результате чего пострадал тот самый охранник Басты.



Полную версию заметки можно прочитать здесь.



«Чемпионат» связался с музыкантом и узнал его версию событий.



— Вас обвиняют в конфликте с ультрас ЦСКА…

— (Перебивает.) Да нет никакого конфликта. Есть конкретные люди, на которых напали? Кто-то пострадал, есть заявление в милицию?

— Неизвестно. В заметке написано: «по данным «Царьграда» и «как сообщили свидетели конфликта».

— Интересно, а почему они не написали фамилии ребят, которые геройски прыгнули на Михаила и избили его? Всё это напоминает слухи про слухи.

— На этом канале работает Андрей Малосолов, известный болельщик ЦСКА. У него должна быть проверенная информация.

— Взаимоотношения на секторе – отдельная история. Просто Миша мой друг, поэтому моё имя и всплыло.

— Миша, о котором вы говорите, это ваш охранник, который участвовал в конфликте?

— Нет, это мой друг.

— У вас нет телохранителя?

— Нет, я езжу и на метро. Мне нечего переживать. Если что-то случится, сам разберусь – без журналистов или кого-то ещё. Я взрослый парень, знаю цену словам и поступкам. За всё нужно отвечать.

– Вы уверены, что у вашего друга не было конфликта с ультрас ЦСКА перед матчем с лондонским «Арсеналом»?

– Я не знаю. Оценки надо давать в правовом поле. Есть заявление от потерпевших? Тот, кто опубликовал эту статью, сделал самое плохое, что можно сделать для ЦСКА. Происходящее на секторе, где сидит ультра, это сугубо личное дело групп, болеющих за ЦСКА. Мне непонятен смысл этой публикации. Я максимально удивлён, что такое мог написать болельщик ЦСКА. Если честно, разочарован немного… В его словах.

– Перед матчем с «Арсеналом» Михаил выложил в «Инстаграм» фото с билетами и сопроводил его довольно унизительной подписью, обращённой к некоему Демьяну.

– Я даже не знаю, кто такой Демьян.

– Один из лидеров движения CSKA ULTRAS, обладающий авторитетом на фанатской трибуне. И фото в «Инстаграме» говорит о том, что конфликт всё-таки был.

– Михаил высказал в «Инстаграме» своё личное отношение. Это же можно воспринимать как прикол. На секторе, бывает, вывешивают и поют такое, что, если воспринимать это как руководство к действию, а не иронично, можно сойти с ума.



Непонятно вообще, о чём мы говорим. Нужно взять Демьяна, чтобы он рассказал суть вещей: что там было, как его били? Благодаря журналистам этот винегрет теперь в публичном пространстве. Нужно взять Демьяна, снять ток-шоу. Если Миша его избил, покалечил или изуродовал, он должен написать заявление в органы. Но, судя по статье «Царьграда», это Демьян и его люди напали на Мишу, который был один. И это, типа, моя свита. И в итоге, якобы, он убежал.



Получается, что во всём виноват Миша. Странная история. Зачем-то попытались выставить меня в этой статье… Человека, который один раз зашёл на фанатский сектор, когда пели песню «Сансара» по согласованию со всеми движениями. Ситуация выглядит нелепо и смешно.

– Насчёт ток-шоу – приглашаете Демьяна к себе в Gazlive?

– Нет, вы что. Для этого шоу его история не представляет интереса. Если она вообще есть. Хочу увидеть или услышать прямую речь: «Да, меня избил Миша. Он меня покалечил. Потом мы с ребятами решили ему отомстить. Когда он пришёл на сектор, мы на него напали. Он убежал». Пока всё это информация с чужих слов. Ещё раз, я решил выступить, потому что моё имя оказалось замазано. Подчёркиваю, это не моя свита, не мой охранник. Люди, с которыми я работаю, в первую очередь мои друзья. У меня нет никаких армий.

– Михаил утверждает, что не участвовал в драке?

– Ну о чём вы говорите? Повторюсь — есть конкретные претензии? Поймите, таких статей про меня в день публикуют по 20 штук. Последняя про Децла интересная. Пишут, что с него взыскали деньги за коммунальные услуги из-за меня. Просто какой-то Брюс Всемогущий получается.



Ещё раз объясню, почему я отреагировал на это. Я болею за ЦСКА и помогаю всеми своими возможностями любимому клубу. Естественно, я очень болезненно реагирую на такие вещи. Прошёл бы мимо, если бы не ЦСКА. Мишу все знают в фанатском движе: кто он такой, как живёт. Всё это очень странно.

Если будет какой-то конкретный разговор, тогда посмотрим. А пока хочу найти человека с канала «Царьград», мы с ним поговорим: почему он так написал? Да ещё и в таком непонятном формате: «телохранитель», «свита». Подано это было «очень не очень».

– Считаете, что если были претензии, нужно было высказать их лично?

– Конечно. Найти Мишу и спросить. Взрослые ребята, сами разберутся. Мне неприятен привкус этой истории. Когда я приходил на сектор, у меня не было никакой свиты. Я приходил туда со своими друзьями, которые болеют за ЦСКА. Другие там оказаться просто не могут.

— Обычно это сколько человек?

— Последний раз было трое.

— Вы видели Михаила после матча с «Арсеналом»?

— Сегодня видел (беседа состоялась в понедельник, 16 апреля. — Прим. «Чемпионата».) — он свеж, бодр и светел.

— Ещё недавно строчка из вашей песни была написана на баннере, закрывшим полтрибуны, а теперь скандал.

— Спокойно к этому отношусь. Для меня ЦСКА – не люди, идея. Цвета, схожие взгляды. Но в любой, даже самой светлой идее всегда найдутся те, кто готов поспекулировать за счёт других, набрать баллы.

— Насколько вам важно поддерживать ЦСКА с вышки заряжающего?

— Это серьёзное дело. Я никогда не хожу в VIP-ложи, только на обычный сектор. Очень бережно отношусь к ЦСКА. Это то, что связывает меня с верой моих военных родителей, дедов. Не понимаю сути претензий. Как все могут быть против меня, если я делал с фанатами «Сансару», приходил на сектор? Без решения большинства такие мероприятия проводиться не могут. Это же очевидно.

Потом якобы возник какой-то конфликт. Я не понимаю, на почве чего? Если он вообще был, а не так, что это фантазии и желание хайпануть. Давайте отталкиваться от фактов: будут заявления, видеоролики, фотографии – тогда поговорим. Меня просто там не было, трудно сказать.

– На трибуне нашлись недовольные тем, что вы стояли на вышке и заряжали?

– Конечно были те, кому это не нравилось. Подходили, разговаривали прямо на секторе.

– Что вы им отвечали?

– Ничего. Они спрашивали: «Чего ты здесь делаешь?» Люди не знали, что я болею за ЦСКА. Большинство просто подходили, фотографировались и радовались тому, что мы вместе. Было круто! Я давно занимаюсь своим делом и привык к тому, что всегда будут люди, которые тебя ненавидят. Каким бы ты ни был. Даже если ты станешь таким же, как они, возненавидят ещё больше. Спокойно к этому отношусь. Всегда есть довольные и недовольные.

– Как, по-вашему, будет развиваться эта ситуация?

– Она сформирована только на сайте «Царьграда». Её просто нет, есть субъективный рассказ журналиста. Ни фактов, ничего – мыльная опера, расписанная в формате слова «свита». Один человек — ну что это за свита (смеётся)? Хотя они говорят, что наших ребят на секторе было 10, а их меньше. И, типа, что в итоге наши «ретировались». Тупо вбросили, что на «свиту» Басты напала «свита» Демьяна. Конское побоище, блин: выяснили, чья «свита» сильнее. Ну, смешно всё это обсуждать, тем более в публичном пространстве. В общем, как будет – так и будет. ЦСКА – чемпион!