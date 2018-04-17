У «Зенита» изменилась тактика. С новой схемой – 7 очков из 9

Теперь 3-5-2 – основная схема «Зенита»

Роберто Манчини пока отрицает факт: «Это одна из наших игровых схем. Мы можем действовать и в три, и в четыре защитника. Сегодня решили в три, чтобы сохранить компактность». Но очевидно, что модуль 3-5-2 комфортен для «Зенита» и Манчини, и дело даже не в темпе набора очков (7 за три весенних матча со схемой 3-5-2). Шутки долой, работа над защитой и игрой без мяча – позитивное тренерское качество Манчини. И если контратаки, длинные передачи и переходы могут разбить «Зенит», то в позиционной защите с низким блоком команда чувствует себя комфортно (примеры – матчи с «Краснодаром» в гостях, «Реалом Сосьед» и «Селтиком»). Более того, и в трансферной политике «Зенита» игроки, полезные без мяча, явно были важной целью клуба – Полоз, Ерохин, Оздоев.

Вдобавок 3-5-2 – схема, которую Манчини явно любил использовать ранее как «план Б» в проблемных ситуациях. Он использовал 3-5-2 в «Манчестер Сити», делая одним из тройки центральных крайнего защитника (Пабло Сабалету), а правым латералем ставил Джеймса Милнера – и тогда Манчини мало кто понимал. «3-5-2 – то, что мы мало тренировали, – говорил Мика Ричардс, когда «Сити» проигрывал «Аяксу» в Лиге чемпионов после перехода на непривычную схему. – Мы дважды переходили на пятёрку защитников и уступали, но тренеру нравится такая расстановка. Игроки предпочитают 4-4-2, но он менеджер, и мы выполняем то, что он говорит».

С подбором защитников для 3-5-2 в «Зените» Манчини давно определился. Свой Сабалета в расстановке «Зенита» – Доменико Кришито. Попадание что надо: с первым пасом, с опытом игры в центре обороны, умеющий создать численное преимущество включением из глубины. Стиль «Зенита» при этой схеме тоже очевиден – игра команды становится более вертикальной, затачивается под Антона Заболотного и включения латералей. Проще, надёжнее, интенсивнее без мяча – кредо весеннего «Зенита» в трёх коротких тезисах.

Важно, что схема раскрывает заново одних (Смольникова, Заболотного, Ивановича) и маскирует недостатки других. Это, конечно, о Леандро Паредесе. Даже недорабатывая без мяча, против «Анжи» Леандро Паредес выдал 6 удачных отборов и выиграл 79% единоборств. Схема 3-5-2 не устраняет тактические ошибки Паредеса, но делает их менее серьёзными – Леандро чаще вёл единоборства ближе к левому флангу, где вместе с ним зону уплотняли Жирков и Кришито, плюс включался на подстраховку Краневиттер (наличие страхующего опорника – явный плюс для игры в тройке полузащитников). Это стратегически менее важная зона, так что недоработки слева не приводили к плачевным последствиям.

Диагонали Кришито и Ивановича на смене направлений

Явно наигранная штука, заточенная под сильный первый пас защитников (Кришито – лучший по Packing вообще в РФПЛ, Иванович – 3-й в «Зените» после Кришито и Паредеса). Оба защитника получали мяч от Мевли или Паредеса, продвигали его за центральную линию и выпиливали диагонали на дальний фланг, резко меняя направление атаки: то есть Кришито забрасывал мячами Смольникова, а Иванович – Жиркова. Характерен язык тела крайних центральных до передачи: когда Иванович готовил первую такую диагональ в матче, он показывал Жиркову сделать забегание. Серб был заранее заточен на такой вариант, хотя рядом открыт Смольников, а рывок под лонг-болл уже начал Заболотный.

Ещё важный момент: под такие диагонали Жирков и Смольников подстраивались только в полуфлангах. «Анжи» не успевал за резкими переводами, и «Зенит» при удачном приёме передач создавал ситуации 2 в 1 в зоне – оставалось только правильно пользоваться численным перевесом в зоне. У Жиркова в конце первого тайма не вышло, его скидка головой под забегание Дриусси не получилась. У Смольникова после перерыва получилось лучше.

«Динамо» готовилось к стандартам «Локо». Но подготовиться было сложно Тактический разбор дерби, где «Локомотив» стал ещё ближе к золоту.

«Урал» разбил «Спартак» движением без мяча

Петрюс Бумаль пропускал матч со «Спартаком» из-за перебора карточек, и «Уралу» это пошло только в плюс. Влияние Бумаля на пасовую игру «Урала» весной снизилось, а его недоработок без мяча стало чуть больше, так что главной задачей пары опорников Фидлер-Емельянов было уплотнение центра поля и агрессивное давление на хавбеков «Спартака» – Фернандо и Глушакова. Агрессию обеспечивал Роман Емельянов (8 попыток отбора – лучший результат в команде, 5 из них успешных, 9 овладеваний мячом), а Фидлер именно уплотнял центр и провоцировал потери движением без мяча.

Что важно, агрессия Емельянова была направлена на Ханни, Зе Луиша (3 попытки отбора против Зе) и часто делалась со спины – то есть когда позиция уже проиграна. Фидлер выгодно выделялся на фоне напарника более грамотным движением: Артём постоянно прессинговал Глушакова, как только он получал мяч, и вынуждал Дениса поскорее избавляться от мяча. Именно в прессинг Емельянов тоже вылетал грамотно, но своими отборами нивелировал ошибки, допущенные ранее.

Сильный матч по движению без мяча выдали и игроки первой линии прессинга «Урала» – такое бывает нечасто. Владимир Ильин активно работал по центральным защитникам и Фернандо, редко вступая в отбор, но перекрывая своего игрока как вариант паса. А агрессия Эрика Бикфалви 5 раз спровоцировала «Спартак» на потери, помогла создать лучший момент без удара (контратака, где Бикфалви сам затянул с пасом) и лучший удар без гола – когда Ильин выходил 1 в 1 против Кутепова. Тогда Максимовича накрыл с мячом как раз Бикфалви.

У Массимо Карреры снова проблемы с управлением игрой

В Екатеринбурге «Спартак» собрал все привычные проблемы в матчах, когда пропущенный гол рушит впечатление об игре. Из лидеров красно-белых взял на себя ответственность только Квинси Промес – ну, вы знаете, как это бывает, с бесполезными дальними ударами вместо адекватного продолжения атак. Другие игроки «Спартака» сбавили или совсем пропали с поля (как Глушаков). Лишнюю проблему добавил Массимо Каррера – он грамотно дёргает нити игры через раз, и в Екатеринбурге был тот день, когда тренер только ошибался с заменами.

1. Педро Роша вместо Ханни. Каррера наступил на те же грабли, что и в матче со СКА, – убрал лучшего игрока «Спартака» в первом тайме по движению и поиску свободных зон, чтобы выпустить узкопрофильного футболиста. Тогда тренер выпускал Мельгарехо, чтобы усилить давление вверху, в Екатеринбурге (скорее всего, это догадка) – чтобы персонально ловить на ошибках Кулакова. В центр же уходил Промес, от которого мало толка в таких матчах и в таком эмоциональном состоянии.

2. Самедов вместо Петковича. Понятная по логике замена, опять же направленная на усиление фланга, которая тоже не сыграла. Это из-за плотного персонально-ориентированного прессинга «Урала»: Михаил Меркулов вцепился в Самедова и не дал развернуться. Всего 1 навес, ни одной острой передачи за полчаса – слишком печально.

3. Пашалич вместо Глушакова. Очевидно, что и Денис Глушаков, съеденный в центре поля, выдал плохой матч – но Пашалич со своим обрезом его переплюнул. Замена только ослабила «Спартак», как и предыдущие две.

«Краснодар» продолжает курс на персональные ориентировки

Как и в Санкт-Петербурге, против «Арсенала» «Краснодар» использовал man-oriented-прессинг в голландском стиле – все игроки, кроме Смолова и двух центральных защитников, получили персональных соперников, по которым включались в момент приёма и выключались после паса. Движение «Арсенала» при таком прессинге не было слишком сложным и позволяло «Краснодару» легко перестраиваться. Даже если Петрова удавалось вытащить на дриблинге из своей зоны (а Кангва часто так делал – Петров продолжал преследовать 1 в 1), другие варианты перекрывались такими же ориентировками. Скриншот – как типичная история для «Арсенала»: проигрышны все варианты.

Пока «Краснодар» активно использует такой прессинг, но считать его тренерской фишкой Мурада Мусаева рано. Да, при Игоре Шалимове «Краснодар» так не прессинговал, однако пока «Краснодар» играл только с командами, использующими треугольник в центре поля (4-3-3 или 4-2-3-1). Характерно также, что после выхода Шишкина команда отошла от man-oriented-прессинга, единственной явной ориентировкой была игра Шишкина по Ткачёву, и даже она исчезла с переходом «Арсенала» на 4-4-2.

Такой прессинг «Краснодара» – скорее под соперников, чем под свой стиль, но велика вероятность увидеть подобную структуру давления и в следующем матче, с ЦСКА. Если Дзагоев вылечится к матчу, ЦСКА снова сыграет гибрид 3-4-3 и 3-5-2 с гибкой ролью Алана: тогда man-oriented-прессинг «Краснодара» получит максимальную проверку.

Смолов подыгрывает гораздо чаще, чем раньше

Фёдор Смолов окончательно избавился от жёсткой роли центрфорварда, насаждаемой клубной философией, и выдал 10 острых передач за игру – его лучший результат за последний год. Фёдор очень много для себя принимал мяч в глубине поля, давая забегать на свою позицию Классону, Вандерсону или Жоаозиньо, и находил решения, как быстро обострить атаку. Особенно сильно у Смолова получилось подыгрывать Сергею Петрову – правый защитник забил после паса Смолова, а потом попал в штангу (в моменте на скриншоте).

Матч с «Арсеналом» – доказательство важного тезиса: в «Краснодаре» из Смолова делали наконечника с минимальным полётом фантазии, но это неверный подход к нападающему. Он был хорош в подыгрыше и в «Динамо», и у Олега Кононова (тогда Смолова ещё не прибивали философией), и в 3-5-2 сборной Черчесова. Ограничивать Фёдора не стоит, от такой игры Смолова позитив получает вся команда – возрастает её вариативность перед штрафной. Важно, что у Смолова порядок с таймингом решений: 3 острые передачи из 10 он сделал в касание и ни разу явно не затянул с моментом паса.

Минутка ненужной статистики. В последний раз 10 острых передач Смолов делал почти год назад – в апреле 2017-го. И тоже против тульского «Арсенала».

Бистрович мастерски помогает атаке ЦСКА открываниями

Пока Кристиян Бистрович редко подключается вперёд, концентрируясь на базовых функциях, но уже очевидно – хорват грамотно выбирает точки, откуда стоит бить из-за штрафной. При стандартах Бистрович располагается на радиусе и ждёт отскока (оттуда бил и «Арсеналу», и «Уфе»), туда же Кристиян включается в позиционных атаках, когда центр поля соперника пуст. Удар Бистровича по воротам «Уфы» с двойным рикошетом – как раз после умного включения в «зону 14»: пока Игбун бросил хорвата и засмотрелся на мяч, а Пауревич вжался в свою штрафную, Бистрович оказался в опасной зоне совсем один.

У Бистровича говорящая жестикуляция при открывании: Кристиян чувствует, что его точка – подходящая для удара, и добегает до «зоны 14». Говорящая статистика тоже есть. В этом сезоне, если считать чемпионат Хорватии, у Бистровича 14 ударов по воротам. Из «зоны 14» нанесены 7. Голов нет, но Бистрович точно знает, как бить издали правильно. Александру Головину этих знаний не хватает.

Парадокс: Бистрович сыграл слабо по оборонительной статистике (всего 37,5% выигранных единоборств, ни одного удачного отбора), но без хорвата центр поля ЦСКА снова начал валиться. Повторился тот же эффект, что и в матче с «Арсеналом»: уфимцы выдали 6-минутку, где создали три момента и дважды взламывали ЦСКА за счёт движения. Мишенью становился как раз вышедший вместо Бистровича Бибрас Натхо – его вытаскивали из опорной зоны и закидывали передачу в пространство, которое он в идеале должен контролировать. Плотность центра поля с Натхо теряется, и на фоне игры с Бистровичем это особенно заметно.

В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».