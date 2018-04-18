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«Динамо» — 95 лет! Статьи из советских газет, которые вы вряд ли читали

18 апреля 1923 года на учредительном собрании ГПУ поступило предложение создать пролетарское спортивное общество, которое будет отвечать на все современные вызовы спорта и сможет составить сильную конкуренцию ведущим зарубежным клубам. Учредительное собрание всеобщим решением выбрало своё название, а также своего спортивного лидера — Фёдора Фёдоровича Чулкова. Именно так началась история одного из великих советских и российских клубов – московского «Динамо», которому сегодня исполняется 95 лет.

«Чемпионат» подготовил для вас обзор величайших достижений в истории «Динамо». Мы решили вспомнить, что и как о «Динамо» писала советская пресса в годы величайших триумфов клуба.

Первый чемпионат СССР – первая победа!

Первый чемпионат СССР по футболу проводился в два этапа: весенний и осенний. Так как первым шёл весенний чемпионат, первым чемпионом СССР по футболу считаются именно московские динамовцы. Проходил чемпионат с 22 мая по 17 июля 1936 года.

Турне московского «Динамо» по Туманному Альбиону

Почти сразу же после окончания Великой Отечественной войны московское «Динамо» отправилось на дружественный турнир к союзникам по коалиции – Великобритании. Москвичи провели четыре матча с британскими командами, среди которых были «Челси», «Арсенал», «Кардифф» и «Глазго Рейнджерс». Динамовцы ни разу не уступили родоначальникам футбола.

Нестабильные времена, возрождение под руководством Пономарёва

Свою лучшую игру «Динамо» показывало в 40-50-х годах. Тогда москвичи были практически непобедимыми, а их главными конкурентами были московские спартаковцы. После великого отрезка в 60-х годах «Динамо» переживало нестабильное время, из которого великую команду вывел Александр Семёнович Пономарёв. Он привёл «Динамо» к чемпионству в 1963 году.

Лев Яшин – символ «Динамо»

Без тени сомнений можно сказать, что главным героем и символом «Динамо» стал Лев Иванович Яшин, лучший вратарь ХХ века века и единственный страж ворот, который получил престижную награду «Золотой мяч», учреждённую в 1956 году и вручаемую журналом France Football.

Эра великого Константина Бескова

Кубок СССР 1970 года

При Константине Ивановиче москвичи дважды брали Кубок СССР (1967 и 1970 год), но победа 1970 года была более знаковая в истории «Динамо» — после этой победы команда получила право участвовать в Кубке обладателей кубков.

«Камп Ноу» был неблагосклонен

И своим шансом динамовцы воспользовались сполна. Москвичи дошли до финала КОК, сокрушив на своём пути греческий «Олимпиакос», белградскую «Црвену Звезду», турецкий «Эскишекирспор» и одноклубников из Берлина. Финал был ознаменован крупным скандалом, о котором более подробно вам расскажут советские корреспонденты.

Последнее чемпионство СССР

Свой последний чемпионат «Динамо» выиграло под руководством Александра Александровича Севидова в 1976 году. Главным конкурентом москвичей за титул были футболисты ереванского «Арарата». Борьба была ожесточённой и продолжалась вплоть до последних туров.

Последний Кубок СССР

А вот дела в Кубке страны у «Динамо» складывались куда лучше. Последний свой Кубок СССР команда выиграла за несколько лет до распада Советского Союза, и проводником москвичей в этой победе выступил всё тот же Александр Александрович Севидов. Финал с ленинградским «Зенитом» получился захватывающим, а решающие голы в дополнительное время записали на свой счёт Александр Бородюк и Валерий Газзаев. Финал состоялся 24 июня 1984 года на ЦС им. Ленина (ныне «Лужники») при 43 500 зрителях.

Завершающий аккорд Бескова – последний титул «Динамо»

Второе пришествие Константина Ивановича в «Динамо» принесло клубу последний титул в истории. В сезоне-1994/95 динамовцы завоевали свой первый и последний трофей в истории современного российского футбола обыграв волгоградский «Ротор» в серии пенальти со счётом 8:7. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 0:0.