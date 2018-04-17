«При Левникове такого беспредела не было». Кого разозлил Будогосский

Андрей Будогосский уходит. Он руководил департаментом судейства и инспектирования РФС с октября 2016-го и успел за полтора года разозлить большое количество людей из мира футбола. Вспоминаем, кто его критиковал.
Журналисты
Первым делом Будогосский настроил против себя прессу. На третий день после своего назначения он своеобразно прокомментировал интерес журналистов к теме ухода Станислава Сухины. «Будет он работать или не будет — это не ваше дело и не дело ваших читателей. Это дело сугубо департамента судейства и инспектирования РФС. Почему вас так интересует, что Сухина покинул свой пост? Почему вас не интересует, кто он? Какой у него опыт работы? Какой это судья? Почему раньше об этом не писали? Простите меня, но такая журналистика — дерьмо, когда такие события выходят на первый план», – выдал Будогосский и вскоре заговорил о бойкоте СМИ в ответ на критику судейства.
«Зенит»
Потом вопросы к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС стали возникать у руководителей клубов, тренеров, игроков, профессионалов футбола и даже простых болельщиков. Мирча Луческу увидел «руку Москвы», когда москвич назначал на матчи «Зенита» столичных арбитров. А в марте 2017-го после скандальной игры «Амкар» – «Зенит» фанаты петербургской команды купили телевизоры для Будогосского и Евгения Турбина. Судья не увидел гол в ворота пермяков, а босс встал на защиту подчинённого.
Московская коллегия судей
В те же дни председатель Московской коллегии судей Сергей Французов заявил, что не согласен с изменениями при новом начальнике. «Противостояние руководства департамента судейства и инспектирования и судейского комитета с Московской коллегии судей идёт с момента прихода Будогосского и Бутенко. Их работа направлена на разрушение той системы, которую строили Роберто Розетти и Валентин Иванов, и делается это в угоду одному человеку — Будогосскому. Это беда. С нами никто не хочет считаться и прислушиваться к тому, что есть иные взгляды», – сказал Французов.
Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»
Через некоторое время Будогосский выступил против системы введения видеоповторов. Нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмутился: «Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стёклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всём мире технологии идут вперёд, всё меняется, а мы будем жить в XV веке».
Евгений Гинер, президент ЦСКА
В августе прошлого года Будогосский навлёк на себя гнев Евгения Гинера. Причиной снова стал незасчитанный гол – в матче «Ахмат» – ЦСКА (1:0). «То, что сейчас происходит — настоящий произвол, – подчеркнул президент ЦСКА. – Причём произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Мы видим, что наших арбитров нет на серьёзных международных соревнованиях, это о многом говорит. Помню, ругали Николая Левникова, когда он руководил арбитрами, но такого беспредела при нём точно не было».
Комментатор Василий Уткин на своей странице в «твиттере» добавил с иронией: «Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием». Ещё один комментарий Уткина – по окончании ноябрьского дерби «Локомотив» – ЦСКА (2:2): «Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать».
Алексей Матюнин и Сергей Карасёв, судьи
Судья Алексей Матюнин ждал, но не дождался поддержки руководителя после октябрьского матча «Анжи» – «Зенит» (2:2). Тогда владелец клуба из Махачкалы Осман Кадиев обвинил арбитра в убийстве команды. Говоря о том, что было для него более обидным – обвинения Кадиева или молчание Будогосского, – Матюнин признался: «Конечно, молчание. Досаду Кадиева можно понять: его клуб был близок к победе. Это эмоции».
Один из лучших российских судей Сергей Карасёв достаточно долго не получал при Будогосском назначения на важные матчи. Даже президент РФС Виталий Мутко, будучи в марте в гостях у «Чемпионата», назвал эту ситуацию странной: «Я и сам удивлён. Назначения судей — не моё дело. Но когда смотрю, на какие матчи кого ставят, понимаю: странный список. Специально, что ли, Карасёва назначают на малозначимые игры, чтобы не ошибся где? Да он должен судить все топовые встречи — такие как «Спартак» — «Локомотив»! Есть восемь рефери ФИФА, которые должны нести на себе всю основную нагрузку».
Наталья Авдонченко, член судейского комитета РФС
Нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову стало «всё понятно с нашим судейским корпусом» после того, как не отменили его жёлтую карточку, полученную в матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом». Оценивая в интервью эпизод со Смоловым, член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко жестко раскритиковала Будогосского.
«Методы Будогосского устарели, – оценила работу 67-летнего экс-судьи Андонченко. – У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берёт — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете. Все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3-4 человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас, мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство».