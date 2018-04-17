«При Левникове такого беспредела не было». Кого разозлил Будогосский

Андрей Будогосский уходит. Он руководил департаментом судейства и инспектирования РФС с октября 2016-го и успел за полтора года разозлить большое количество людей из мира футбола. Вспоминаем, кто его критиковал.

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Журналисты

Первым делом Будогосский настроил против себя прессу. На третий день после своего назначения он своеобразно прокомментировал интерес журналистов к теме ухода Станислава Сухины. «Будет он работать или не будет — это не ваше дело и не дело ваших читателей. Это дело сугубо департамента судейства и инспектирования РФС. Почему вас так интересует, что Сухина покинул свой пост? Почему вас не интересует, кто он? Какой у него опыт работы? Какой это судья? Почему раньше об этом не писали? Простите меня, но такая журналистика — дерьмо, когда такие события выходят на первый план», – выдал Будогосский и вскоре заговорил о бойкоте СМИ в ответ на критику судейства.

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«Зенит»

Потом вопросы к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС стали возникать у руководителей клубов, тренеров, игроков, профессионалов футбола и даже простых болельщиков. Мирча Луческу увидел «руку Москвы», когда москвич назначал на матчи «Зенита» столичных арбитров. А в марте 2017-го после скандальной игры «Амкар» – «Зенит» фанаты петербургской команды купили телевизоры для Будогосского и Евгения Турбина. Судья не увидел гол в ворота пермяков, а босс встал на защиту подчинённого.

Московская коллегия судей

В те же дни председатель Московской коллегии судей Сергей Французов заявил, что не согласен с изменениями при новом начальнике. «Противостояние руководства департамента судейства и инспектирования и судейского комитета с Московской коллегии судей идёт с момента прихода Будогосского и Бутенко. Их работа направлена на разрушение той системы, которую строили Роберто Розетти и Валентин Иванов, и делается это в угоду одному человеку — Будогосскому. Это беда. С нами никто не хочет считаться и прислушиваться к тому, что есть иные взгляды», – сказал Французов.

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»

Через некоторое время Будогосский выступил против системы введения видеоповторов. Нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмутился: «Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стёклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всём мире технологии идут вперёд, всё меняется, а мы будем жить в XV веке».

Евгений Гинер, президент ЦСКА

В августе прошлого года Будогосский навлёк на себя гнев Евгения Гинера. Причиной снова стал незасчитанный гол – в матче «Ахмат» – ЦСКА (1:0). «То, что сейчас происходит — настоящий произвол, – подчеркнул президент ЦСКА. – Причём произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Мы видим, что наших арбитров нет на серьёзных международных соревнованиях, это о многом говорит. Помню, ругали Николая Левникова, когда он руководил арбитрами, но такого беспредела при нём точно не было».

Комментатор Василий Уткин на своей странице в «твиттере» добавил с иронией: «Когда Андрея Будогосского уволят из судейских начальников, то немедленно возьмут в институт психиатрии учебным пособием». Ещё один комментарий Уткина – по окончании ноябрьского дерби «Локомотив» – ЦСКА (2:2): «Удар локтем Вернблума все видели. Это было бесспорное удаление. Данный случай произошёл в удобный момент. По моменту с Вернблумом мы поняли, что Андрей Будогосский сошёл с ума. Если он говорит, что это жёлтая карточка, то это должен быть цвет того дома, в котором его нужно содержать».

Алексей Матюнин и Сергей Карасёв, судьи

Судья Алексей Матюнин ждал, но не дождался поддержки руководителя после октябрьского матча «Анжи» – «Зенит» (2:2). Тогда владелец клуба из Махачкалы Осман Кадиев обвинил арбитра в убийстве команды. Говоря о том, что было для него более обидным – обвинения Кадиева или молчание Будогосского, – Матюнин признался: «Конечно, молчание. Досаду Кадиева можно понять: его клуб был близок к победе. Это эмоции».

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Один из лучших российских судей Сергей Карасёв достаточно долго не получал при Будогосском назначения на важные матчи. Даже президент РФС Виталий Мутко, будучи в марте в гостях у «Чемпионата», назвал эту ситуацию странной: «Я и сам удивлён. Назначения судей — не моё дело. Но когда смотрю, на какие матчи кого ставят, понимаю: странный список. Специально, что ли, Карасёва назначают на малозначимые игры, чтобы не ошибся где? Да он должен судить все топовые встречи — такие как «Спартак» — «Локомотив»! Есть восемь рефери ФИФА, которые должны нести на себе всю основную нагрузку».

Наталья Авдонченко, член судейского комитета РФС

Нападающему «Краснодара» Фёдору Смолову стало «всё понятно с нашим судейским корпусом» после того, как не отменили его жёлтую карточку, полученную в матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом». Оценивая в интервью эпизод со Смоловым, член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко жестко раскритиковала Будогосского.

«Методы Будогосского устарели, – оценила работу 67-летнего экс-судьи Андонченко. – У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берёт — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете. Все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3-4 человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас, мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство».