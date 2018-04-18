Парикмахер Наингголан и Салах за стенкой. Лучшие клубные видео в YouTube

В мировом спорте для клубов сейчас есть две главные развлекательные площадки среди социальных сетей. Первая – «Инстаграм», который за последний год совершил невероятный прорыв в популярности и пользе. Из приложения, в котором просто можно было разглядывать фотки, он стал платформой с видео, режимом «сториз» и быстрым размещением ссылок для переходов. При этом индивидуальные аккаунты спортсменов продолжили быть небольшим окном в их жизнь за пределами футбольного поля. Тем, которое они добровольно открывают. Именно поэтому, например, у Криштиану Роналду в «Инстаграме» 124 млн подписчиков, а у его «Реала» – 57,2. У аккаунта всей Ла Лиги – 6 млн. Клубы популярнее лиг, но уступают личным историям спортсменов.

Как правильно можно использовать популярность «Инстаграма», показала мюнхенская «Бавария». Во время её матча с «Бешикташем» в Лиге чемпионов на поле выбежал кот. Немцы тут же сделали его главным героем игры. Они на короткое время даже изменили официальный хештег: вместо #MiaSanMia получился #MiaSanMeow. А в завершении глума запостили такое фото:

Помимо того что это смешно, этот пост получил рекордное количество взаимодействий (просмотров, шэров, комментариев) – около 600 тыс. Больше полумиллиона человек аудитории, значительный процент которой мог вообще услышать о «Баварии» впервые. Идеально. Болельщику не обязательно вести «инстаграм» (нет, правда, многие фотографии лучше бы никогда не появлялись), но следить с его помощью за любимым клубом сейчас, возможно, удобнее всего.



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«Барселона» вдесятером упустила победу. Ей забили рукой Третий по цене игрок мира наконец-то забил в Примере. Но «Барсе» это не помогло выиграть – судья засчитал нечестный гол.

При этом главной развлекательной площадкой всего мира остается YouTube. Пока традиционное ТВ бьётся в агонии кризиса идей и неловкой пропаганды (и речь о телевидении всего мира), интернет-видео захватывает мир. 1,5 млрд пользователей ежемесячно смотрят YouTube в среднем по 40 минут в день. Если вы вдруг не смотрите совсем, знайте: я смотрю и за вас тоже. Не благодарите.

К 2017 году «Манчестер Юнайтед» был единственным топ-клубом Европы без аккаунта в YouTube. Англичане отлично прокачали собственное телевидение и считали, что обойдутся без новой платформы. Сдались, создали YouTube-канал, собрали уже 30 млн просмотров на всех своих видео с 19 декабря. Заглавный ролик начинается с приветствия от Хуана Маты и короткой экскурсии по базе клуба.



Дальше идёт описание всей концепции канала: много деталей о жизни игроков; скрытые герои «МЮ»: от бабушек на ресепшн до чистильщика бутс; лучшие голы.

Сейчас в спортивном YouTube сформировалось какое-то количество классических форматов. Например, традиция пафосно и зрелищно презентовать новую форму. Любимое в этом жанре – от «Валенсии»:

Или рождественские видео, главная цель которых – напомнить болельщикам об ассортименте клубных магазинов. Прошедшей зимой тему идеально отыграл «Тоттенхэм»:

Всегда отлично заходят челленджи, и не только футбольные. На канале NFL есть видео, где Гарри Кейн и Ландон Коллинс из «Нью-Йорк Джайентс» соревнуются, кто круче в регби. Спойлер – форвард «шпор» в порядке. Но ещё привлекательнее, когда вызовы вообще не имеют отношения к спорту. Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан как-то стриг мужчин в барбершопе:

Абсолютно гениальный канал у «Манчестер Сити». В клубе есть целое подразделение, занимающееся развитием YouTube. Англичане первыми в футболе получили миллион подписчиков (прошлой осенью). Главное достоинство канала «МС» – они отыгрывают все тренды площадки. И даже если в YouTube популярны видео со вскрытием посылок, «Сити» сработает в этом жанре. Но мой любимый ролик на века – поездка рыжего пацана в такси с Хосепом Гвардиолой. Парень в полном порядке и задаёт правильные вопросы («Когда ты уже привезёшь к нам Месси?»).

Парнишка Брэйдон настолько восхитил команду «Сити», что позже они сделали с ним отдельный проект, отправив его в США. Получилось пять отдельных эпизодов шоу с названием «Braydon Captains America» (если вдруг захотите нагуглить).



Вообще, лучшее, что есть на клубных каналах, – розыгрыши. Осенью игроки «ПСЖ» записывали поздравление с Хэллоуином для болельщиков. Но не знали, что за их спиной ходит «зомби»:

Месяц назад «Ливерпуль» позвал детей комментировать голы Салаха. Угадайте, что происходило в самый ответственный момент: