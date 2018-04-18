«Локомотив», ЦСКА и «Зенит» продолжат борьбу за медали РФПЛ, а «Спартак» попробует выйти в финал Кубка России.

Кубок России и РФПЛ. «Спартак» сражается за кубок. LIVE!

Кубок России. 1/2 финала

«Спартак» — «Тосно». 18.30 мск.

«Авангард» К – «Шинник». 18:00 мск

РФПЛ. Отложенные матчи 23-го тура

«Локомотив» — «Ахмат». 19:30 мск

«Зенит» — «Динамо». 19:30 мск

ЦСКА — «Амкар». 20:30 мск

19:10. Павел Погребняк заменён из-за травмы на 34-й минуте. Вместо него вышел Никола Труич.

Фото: Галина Козлова, «Чемпионат»

19:08. Немного антуража из Курска от нашего коллеги из «МК» Алексея Лебедева.

19:05. А в Курсе начался второй тайм.

19:00. Всё тоже самое в матче «Спартак» — «Тосно». Хозяева атакуют, гости обороняются.

18:52. «Спартак» давит, но пока без особо стопроцентных голевых моментов. Почти 20 минут позади.

18:50. Превью матча «Спартака» в одной картинке Дмитрия Егорова.

18:47. А в Курске тем временем завершён первый тайм. Нули. Первый тайм прошёл с преимуществом «Авангарда» — куряне больше владели мячом и чаще били по воротам.

18:45. С точки зрения календаря, конечно, сегодня происходит нечто странное. В одни день полуфиналы Кубка и три важных матча чемпионата. Более того, игры накладываются по времени.

18:38. Матч «Спартак» — «Тосно» начался.

18:35. «Спартак» поздравляет с 7-летием Георгия Ярцева.

Ярцев: многие пытались поссорить меня с Романцевым. Не дождётесь! Бывший тренер «Спартака» и сборной России, а ныне гендиректор «Тамбова», празднующий сегодня 70-летие, — о своей богатой карьере.

18:30. Баннер спартаковских фанатов.

Фото: «Чемпионат»

18:20. Стал известен стартовый состав «Спартака» на полуфинальный матч Кубка России с «Тосно».



«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Промес, Ханни, Луис Адриано.



Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Миронов, Глушаков, Фернандо, Бакаев, Тимофеев, Педро Роша, Зе Луиш.

18:15. Дмитрий Егоров умеет найти интересный ракурс. Скоро начинается матч на «Открытие Арене».

18:10. Рассказ о самых неожиданных финалистах Кубка России. Сегодня он точно пополнится одной, а может быть и двумя командами.

Самые неожиданные финалисты Кубка России Сегодня этот список пополнится ещё одним клубом. А может, и не одним.

18:00. Первый кубковый полуфинал стартовал, «Авангард» принимает «Шинник».

А по традиции приглашаем вас принять участие в опросе.

Вы также можете проголосовать перейдя по ссылке.

17:30. Добрый день всем читателям «Чемпионата». Приглашаем вас вместе с нами понаблюдать за сегодняшним игровым днём в российском футболе, который ожидается очень насыщенным. В рамках полуфинала Кубка России сыграют «Спартак» — «Тосно» и «Авангард» К — «Шинник».

СЕТКА КУБКА РОССИИ СЕЗОНА-2017/18

А также пройдут отложенные игры 23-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ахмат», «Зенит» — «Динамо» и ЦСКА — «Амкар». «Железнодорожники» имеют сегодня возможность увеличить отрыв от «Спартака» до 8 очков, у ЦСКА и «Зенита» есть возможность обойти «Краснодар» и подняться на третье место, которое даёт право участвовать в Лиге чемпионов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ