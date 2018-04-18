Кубок России и РФПЛ. «Спартак» сражается за кубок. LIVE!

Кубок России. 1/2 финала
«Спартак» — «Тосно». 18.30 мск.
«Авангард» К – «Шинник». 18:00 мск
РФПЛ. Отложенные матчи 23-го тура
«Локомотив» — «Ахмат». 19:30 мск
«Зенит» — «Динамо». 19:30 мск
ЦСКА — «Амкар». 20:30 мск
19:10. Павел Погребняк заменён из-за травмы на 34-й минуте. Вместо него вышел Никола Труич.
19:08. Немного антуража из Курска от нашего коллеги из «МК» Алексея Лебедева.
19:05. А в Курсе начался второй тайм.
19:00. Всё тоже самое в матче «Спартак» — «Тосно». Хозяева атакуют, гости обороняются.
18:52. «Спартак» давит, но пока без особо стопроцентных голевых моментов. Почти 20 минут позади.
18:50. Превью матча «Спартака» в одной картинке Дмитрия Егорова.
18:47. А в Курске тем временем завершён первый тайм. Нули. Первый тайм прошёл с преимуществом «Авангарда» — куряне больше владели мячом и чаще били по воротам.
18:45. С точки зрения календаря, конечно, сегодня происходит нечто странное. В одни день полуфиналы Кубка и три важных матча чемпионата. Более того, игры накладываются по времени.
18:38. Матч «Спартак» — «Тосно» начался.
18:35. «Спартак» поздравляет с 7-летием Георгия Ярцева.
18:30. Баннер спартаковских фанатов.
18:20. Стал известен стартовый состав «Спартака» на полуфинальный матч Кубка России с «Тосно».
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Промес, Ханни, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Максименко, Петкович, Таски, Боккетти, Миронов, Глушаков, Фернандо, Бакаев, Тимофеев, Педро Роша, Зе Луиш.
18:15. Дмитрий Егоров умеет найти интересный ракурс. Скоро начинается матч на «Открытие Арене».
18:10. Рассказ о самых неожиданных финалистах Кубка России. Сегодня он точно пополнится одной, а может быть и двумя командами.
18:00. Первый кубковый полуфинал стартовал, «Авангард» принимает «Шинник».
А по традиции приглашаем вас принять участие в опросе.
Вы также можете проголосовать перейдя по ссылке.
17:30. Добрый день всем читателям «Чемпионата». Приглашаем вас вместе с нами понаблюдать за сегодняшним игровым днём в российском футболе, который ожидается очень насыщенным. В рамках полуфинала Кубка России сыграют «Спартак» — «Тосно» и «Авангард» К — «Шинник».
СЕТКА КУБКА РОССИИ СЕЗОНА-2017/18
А также пройдут отложенные игры 23-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Ахмат», «Зенит» — «Динамо» и ЦСКА — «Амкар». «Железнодорожники» имеют сегодня возможность увеличить отрыв от «Спартака» до 8 очков, у ЦСКА и «Зенита» есть возможность обойти «Краснодар» и подняться на третье место, которое даёт право участвовать в Лиге чемпионов.