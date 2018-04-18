Глушаков — это похороны. Свои же!

Последнюю неделю обсуждали ребрендинг РФПЛ, хотя что-то менять нужно скорее в Кубке России. Не будем в тысячный раз проговаривать, с какой скоростью вылетели фавориты. Суть в том, что одному из наших топ-клубов Кубок России всё-таки нужен. Даже несмотря на то, что ему фактически гарантировано место в еврокубках по итогам РФПЛ.

Матч начался с обращения ветерана «Спартака» Георгия Ярцева. Ему на днях исполнилось 70 лет. У «Спартака» свой праздник – 96 лет со дня основания.



– Поздравляю вас! Огромное спасибо за поддержку фанатам. Вы остаетесь с командой и в тяжелые минуты. Наш прекрасный стадион! Верим в команду! Ждем от нее побед!

После этих слов Ярцев разыграл мяч в центральном круге и убежал с газона так, как мало, кто способен в 70 лет. И все это на фоне трибуны, на которой теперь выложили из кресел надпись: «96 лет».

С большой вероятностью матч определял не просто финалиста, а победителя Кубка Росси. Все-таки в другом полуфинале победил курский «Авангард», который значительно слабее и не обладает бюджетом РФПЛ (хотя есть ли он у «Тосно» – тоже не совсем очевидно).



У гостей с первых минут выделялся экс-спартаковец Погребняк. Он агрессивно вступал в отбор, а на 3-й минуте после фола на Зобнине, наорал на судью в лучших традициях Вернблума. Болельщики свистели в адрес нападающего, даже несмотря на то, что первые 5 минут договорились молчать в память о скончавшемся от рака болельщике Евгении. Он занимался визуальным оформлением трибуны.



Уже в первом тайме Погребняк на ровном месте подвернул ногу и ушел с поля. Гостям даже пришлось 4 минуты играть в меньшинстве, пока не появился Труич. У «Спартака» прослеживалась явная тенденция. Когда красно-белые раскатывали соперника, играли в пас – сразу возникали моменты. Как только атаки трансформировались в навесы, то защитники «Тосно» спокойно разбирались с угрозой. В первом тайме после комбинаций трижды на ударной позиции оказывался Промес – на 14-й, 15-й и 40-й минутах. Впрочем, затем уже и навес позволил Ханни опасно пробить головой с 9 метров.



Второй тайм начался с того, что «Спартак» заработал штрафной. Фернандо с этой точки забивает каждый второй или третий раз. Однако полузащитника на поле не оказалось, поэтому со стандарта приложился Промес – выше ворот.



А затем стало страшно за «Спартак». У гостей было три отличных момента. Хозяевам повезло, что они не пропустили на старте второго тайма. Сразу вспомнилось, насколько напряженными получились оба предыдущих матча против «Тосно».



Каррера почувствовал, что на этот раз замену стоит произвести раньше обычного. Уже на 54-й минуте появился Зе Луиш. И это был один из ключевых моментов матча!



Зе Луиш – футболист, который сильно зависит от настроения. Сегодня от него исходила мощь. Он сразу же создал шикарный момент для Пашалича, который не попал в створ с 10 метров. Затем уже форвард взял игру на себя и забил. И вовсе даже не головой! Зе исполнил с левой под самую штангу – 0:1.



Спартак сел в оборону. Каррера со скамейки громко призывал нападающих отрабатывать в обороне и вроде спартаковцы справлялись с соперником. И все же на 89-й минуте Галиулин на замахе обвел Максимовича и неотразимо пробил под перекладину. Стадион так замолчал, что даже было слышно радость игроков «Тосно».



Матч перешел в дополнительное время. К этому моменту ситуация получилась противоречивая. Вроде «Спартак» играл лучше, но при таком развитии событий мог и рассыпаться.



Когда счетчик минут перевалил за сотню, игроки «Тосно» сконцентрировались на защите и тянули время. Если третий тайм получился упорным, то в четвертом «Спартак» люто давил соперника. Едва ли не каждую минуту возникали моменты у ворот Юрченко. Последний шанс был у Глушакова, который вышел один на один с голкипером, но не использовал шикарнейшую возможность.



В результате матч пришел к серии пенальти:

1:0 – Адриано идеально исполнил под штангу.

1:0 – Селихов упал в нужную сторону и отбил удар Дугалича!

2:0 – Комбаров пробил в один угол, а Юрченко прыгнул в другой.

2:1 – Галиулин ударил под перекладину.

2:1 – Фернандо пробил не очень сильно – Юрченко справился.

2:2 – Труич не ошибся.

3:2 – Зе Луиш пробил хорошо, хотя Селихов почти дотянулся.

3:3 – Жигулев нарочно слабо исполнил по центру верхом и угадал

4:3 – Селихов был фантастически близок к тому, чтобы отбить удар Промеса, но чуть-чуть не повезло.

4:4 – Буйволов положил мяч под правую штангу. Без шансов.

4:4 – Глушаков пробил слабо по центру – Селихов справился!

4:5 – Нуну Роша переиграл Селихова!

«Тосно» – в финале!!!

Что мы получили в итоге? От России в групповой этап Лиги Европы попадет команда не из РФПЛ – достаточно редкая ситуация. Радует, что речь идет о путевке сразу в групповой этап. То есть отечественная скромная команда не вылетит в стыковых матчах. Там будут биться наши топ-клубы с хорошим рейтингом (что важно для попадания в число сеянных).



Ну а что касается «Спартака», то команда Карреры в этом сезоне была близка к победе в двух турнирах. Но, похоже, останется без трофеев. Без Кубка России – точно.