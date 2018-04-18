«Готов к увольнению». Каррера – о поражении от «Тосно»

Парфёнов потроллил журналистов. а Массимо Каррера заявил, что это не самый плохой день в его жизни.

Несколько минут журналисты слушали, как из подтрибунного помещения доносятся истошные крики счастливых тосненцев. Когда звуки немного стихли, в зале для пресс-конференций появился Дмитрий Парфёнов. Наставник команды из Ленинградской области старался сдерживать эмоции и даже подтрунивал над представителями СМИ.

— Две недели назад у меня был недобрый вечер, а сегодня добрый. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, — сразу начал Дмитрий Владимирович, видимо, имея в виду поражение от «Спартака» в 24-м туре чемпионата. – Тяжелейшая игра, и мы это понимали, когда ехали к действующему чемпиону. За счёт самоотдачи и тактики старались играть в футбол. Все 120 минут сложно это делать против «Спартака». Нам в какой-то степени повезло, но мы тренируемся каждый день, сложа руки не сидим. Заслужили сегодня…

Глушаков — это похороны. Свои же! «Спартак» вылетел из Кубка России. Глушаков дважды похоронил «Спартак» — не использовал супермомент в концовке и не забил решающий пенальти.

— Что творилось сейчас в раздевалке? Было очень шумно.

— Это эмоции, нормальная ситуация. В другой раздевалке было то же самое.

— Насколько серьёзна травма Погребняка?

— Сложно сказать, будет медобследование. Не только у него сегодня достаточно проблем. Это показатель того, что ребята — герои. Играли через боль, через не могу.

— Показалось, что по ходу матча вы уже готовились к серии пенальти.

— А вы хотели, чтобы мы прессинговали ещё и в дополнительное время? Это стратегический момент, у ребят заканчивались силы. Разумнее было играть не на встречных курсах, а грамотно расходуя силы.

«Спартак» проиграл в полуфинале Кубка России, «Локо» потерял очки. LIVE! «Локомотив» теряет очки в РФПЛ, а «Спартак» вылетел из Кубка России, в финале которого сыграют «Тосно» и «Авангард».

Главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере, несмотря на поражение, было адресовано гораздо больше вопросов, чем его коллеге. Все удары прессы ему удалось отразить с завидным хладнокровием.

— Кубок был одной из главных целей «Спартака» в этом сезоне, ведь в чемпионате практически потеряны шансы. Вы готовы к увольнению?

— Да, конечно, готов и к такому. Выполняю свою работу, какая бы участь ни ждала.

— Как в таких случаях поступали римские императоры?

— Они сразу вставали с колен. Поражения оставались в прошлом. Нужно всегда смотреть вперёд.

— Насколько довольны действиями своей команды при счёте 1:0?

— Не было баланса во втором тайме. Были три возможности, чтобы забить. Но когда в футболе ты не пользуешься своими шансами, соперник может воспользоваться твоими ошибками. Мы старались выиграть, но не получилось.

— Как оцените игру Глушакова? Незабитый пенальти в серии и не реализованный момент в концовке…

— В пенальти не ошибается тот, кто не бьёт. Это может случиться с каждым. Проблема не в незабитом пенальти, потому что это лотерея.

— Не кажется ли вам, что в ситуации, когда Глушаков не забивает на последней минуте, не стоит давать ему бить пенальти?

— Нет, почему? Это профессионал, он прекрасно знает, что может играть или не играть. На тренировке он хорошо бил пенальти. То, что он не забил гол на последней минуте, не значит, что он не должен бить пенальти.

— Ханни не доиграл все 90 минут, с его предшественниками на той же позиции было то же самое. В чём причина, на ваш взгляд?

— Сегодня после первого тайма я выпустил Зе Луиша, потому что он был нужен в штрафной, когда шли навесы. Ханни поменял не потому, что он плохо играл. Это была тактическая замена.

— Мы привыкли к тому, что вы – победитель. Этот день – самый неудачный в России?

— Нет, потому что в том году мы вылетели из Кубка в первом же матче. Это не самый плохой день. Каждый имеет то, что заслуживает. «Тосно» боролся с первой и до последней минуты. Они смогли довести матч до пенальти и выиграли – тут не важно, зовут тебя «Спартак» или «Тосно».

— Нужны ли вам в дальнейшем Пашалич и Максимович?

— Это неподходящий момент для данной темы, — отрезает Массимо.

— В двух последних матчах вы говорите, что соперники боролись, а у «Спартака» проблемы с концентрацией и настроем. Игроки почувствовали себя слишком сильными после мартовского старта? В чём причина?

— Если бы я знал! (Смеётся.) Но шутки в сторону. Победить — доступно практически каждому. Сделать это многократно — трудно для любой команды. Нужно всегда выкладываться, команда должна привыкнуть к этому и понимать, что она делает. Тренер всегда старается дать мотивацию, правильный заряд. Потом на поле выходят игроки. Не думаю, что какому-либо игроку нужна дополнительная мотивация в полуфинале.

— Знали ли вы перед игрой, что на «Спартаке» лежит «чёрная метка» – 24 года команда не побеждает в серии пенальти? Не стоило доводить до этого.

— Я тоже к этому не стремился. Если не забиваешь, так случается. О серии я не знал, мне не говорили.

— Понятно, что решать надо было в основное время. Но возникло ощущение, что Промес, будучи лидером, чрезмерно жадничает там, где нужно отдать. Не было с ним разговора?

— Нападающие – все такие. Когда у них мяч, в девяти случаях из 10 они стараются забить сами. Квинси провёл хороший матч, как и вся команда. У нас была игра. Но в футболе надо забивать– если нет злости для гола, может случиться всё, что угодно.