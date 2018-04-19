Враг, а не герой. Болельщики «Спартака» уже против Глушакова

Капитан промахнулся: теперь его оскорбляют как Погребняка, кидают шарфы под ноги и требуют продать.

Легионеры «Спартака» сбежали со стадиона через чёрный ход. Зачем им вообще кому-то объяснять поражение от «Тосно»?! Они созданы для карнавала: для игры, для финтов, для красивых голов, которые в этому году им хочется закатывать самым изысканным образом. При счете 1:0 «Спартак» мог забивать хоть 10 раз, но проиграл. Конечно же, из-за Глушакова, три провальных действия которого лишили команду финала Кубка.

Первый

Начальную фазу атаки «Тосно» на 89-й минуте Денис встречал, сидя на заднице и качая головой. Он проигнорировал сброс Комбарова, не сразу вскочил и успел напихать судье, упустил пас на фланг, а потом и подбор. Уже после этого последовала неточная подача, вторым темпом преобразованная Жигулевым и Галлиулиным в красивейший гол через стенку.

И можно сколько угодно говорить о том, что с момента привала Глушакова до гола прошла почти минута. Можно признать, что Максим Палиенко действительно сфолил на Денисе. Можно отметить, что судья Галимов находился в двух метрах, но не свистнул (впрочем, как и пенальти после руки Мирзова в первом тайме). Но разводить руками и вырубаться из эпизода может кто угодно — только не главный боец и капитан команды, которую от финала Кубка отделяет примерно две минуты. Этот эпизод в 99 случаях из ста мог закончиться ничем, но этот день должен был стать грязным для Глушакова.

«Готов к увольнению». Каррера – о поражении от «Тосно» Парфёнов потроллил журналистов. а Массимо Каррера заявил, что это не самый плохой день в его жизни.

Второй

«Спартак» отвратительно и уныло играл в овертайме. Он мог скорее пропустить в контратаке, чем забить в позиционной. И здесь совершенно непонятно, каким образом именно Глушаков на 120-й минуте оказался на острие. Ещё более сказочно, что до него, сквозь десяток ног, дошла передача Фернандо. Рядом как назло не оказалось никого, Юрченко не успевал сократить дистанцию, а Денис сделал то, что не характерно для игрока его статуса – он просто испугался. Увидел пустые ворота, качнулся как пьяный, вывернул стопу и ковырнул мяч на 5 метров мимо. Это психология — в нормальном состоянии игрок такого не сделает.

Глушаков — это похороны. Свои же! «Спартак» вылетел из Кубка России. Глушаков дважды похоронил «Спартак» — не использовал супермомент в концовке и не забил решающий пенальти.

Третий

Глушаков ведь не должен был исполнять пенальти шестым. Он был третьим в списке, но согласился поменяться с Фернандо. Бразилец ведь играл не лучше и тоже не забил точку, но его срединный промах никто не вспомнит. «Спартак» исполнял точки отвратительно: Юрченко угадал и достал практически всё.

С голом повезло и Адриано, и Зе Луишу, а особенно Промесу, который пробил прямо по центру. Серия должна была закончиться на Квинси, но давайте вспомним – кто должен был собрать на себя всю грязь.

Денис подошел к отметке и сделал «ничего». Не ударил сильно, не подрезал, не попал в угол – это была какая-то промежуточная конвульсия. Явно не движение героя, от которого для команды и десятков тысяч людей, собравшихся в Волгоград на финал Кубка, зависит примерно всё.

Враг

Матч «Спартака» с «Тосно» стал трагедией одной личности. Москвичи ведь легко могли выиграть. Роман Павлюченко, например, спокойненько ушёл за 10 минут до конца и дал пару комментариев о победе.

«Спартак» мог и проиграть в овертайме. Ведь вся команда играла не так, как надо.

Но судьба оставила в стороне команду и наказала капитана.

— Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что не выиграли в день рождения клуба, — вышел Глушаков к прессе. — Я понимаю, взрослый человек – всё из-за меня.

— А зачем вы берёте вину на себя, если вся команда не использовала моменты и не очень хорошо играла?

— Это не оправдание. Проиграли из-за меня, потому что я не реализовал момент на последней минуте и не забил пенальти.

— Так и остальные промахивались с пенальти.

— Хочу взять на себя всю вину. Это будет правильно.

Глушаков уже слышал, как после матча его оскорбляли. Он уже поднял шарф, выброшенный к его ногам. Он еще не знал, что болельщики собрались у автобуса и требовали выдать им его как нового врага.

И, возможно, эта личная жуть спускается на Глушакова вовремя. Ему нужно оценить обстановку: себя, свою нынешнюю игру и своё место в «Спартаке». Людей, которые его окружали в период успеха. Болельщиков, которые со временем легко могут забросать его монетами так же как Погребняка.

— Деньгами же кидали, всё хорошо. Поздравляю весь Питер с победой, — смеялся Павел, хоть и не сыграет в финале Кубка из-за тяжёлой травмы.

Погребняка не пронять — слишком толстая кожа. У Глушакова – ещё нет. Для него, главного героя и счастливчика прошлого сезона, похоже, начинается тяжелое время.

И пусть он с ним справится.

P.S. Я тоже облажался и проиграл очередной спор. До последнего тура выберу вариант и исполню.