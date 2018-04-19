Погребняк: сказал Юрченко, что он возьмёт два пенальти

В середине 1-го тайма Погребняк получил травму. Но «Тосно» победил «Спартак» и без своего лидера. «Чемпионат» пообщался с Павлом после игры.

— Как здоровье?

— Завтра МРТ сделают. Но я думаю, плохо всё.

— Что именно?

— Ахилл.

— Как это случилось?

— В центре поля принимал мяч и подумал, что кто-то ударил меня сзади. На повторе видно, что никого рядом нет. В тот момент я по-футбольному жёстко напихал судье. Спросил, как он мог не увидеть этот эпизод. Хотел бы извиниться перед ним за это. Реально меня никто не трогал, а я что-то почувствовал в ахиллесовом сухожилии и поэтому упал.

— Что было дальше?

— Дальше я не смог продолжить игру. А если я не могу играть, значит, это что-то серьёзное.

— Когда вы шли по краю поля мимо трибуны «Спартака», фанаты кричали оскорбительные слова. Что вы чувствовали в этот момент?

— Мне было без разницы, хоть кирпич на голову кидай. Скорее было не по себе, что не могу продолжить матч. Полуфинал мы выиграли, хоть и большую его часть пришлось играть без меня. Расстроился из-за будущего. Чувствую, что выбыл надолго.

— Пропустите финал?

— Возможно.

— После замены вы ушли в подтрибунку. Там следили за развитием событий?

— Ушёл на 42-й минуте, чуть-чуть до перерыва осталось. Естественно, следил. Потом вместе с командой был на скамейке. Поддерживал, подсказывал партнёрам.

Враг, а не герой. Болельщики «Спартака» уже против Глушакова Капитан промахнулся: теперь его оскорбляют, как Погребняка, кидают шарфы под ноги и требуют продать.

— Подсказывали?

— Ну не как Криштиану Роналду в финале Евро, а чуть поспокойнее.

— «Тосно» во втором тайме стал больше атаковать, но на 62-й минуте забивает Зе Луиш. Если бы не Галиулин, в финал бы прошёл «Спартак». Вы могли представить такую развязку?

— Не сомневался, что мы забьём. Мы играли очень терпеливо. Большую часть времени пришлось обороняться, но свой момент мы всё-таки получили и его использовали. Хоть он и был единственный.

— «Тосно» забил за минуту до конца основного времени. О чём вы подумали в этот момент?

— Что такие матчи не отдаются. Если на 90-й сравниваешь, то в большинстве случаев выигрываешь матч.

— Как вы переживали серию пенальти?

— Сильно. Сказал Юрченко, что он возьмёт два пенальти. Хотя он первый начал, кричит: «Два возьму!». Я уточнил, что как раз хотел ему об этом сказать. В итоге так и случилось. Поэтому очень все рады, естественно. Парням огромный респект, что выдержали 120 минут и не дрогнули в серии пенальти.

— Ключевой момент — промах Глушакова на последних секундах матча?

— Думаю, Глушаков ещё долго будет помнить этот промах. Естественно, он должен был забивать и выводить «Спартак» в финал.

— Когда он подошёл к точке, не было мысли: «Сегодня точно не день Глушакова»?

— Нет, пенальти — это лотерея. Плюс ворота были рядом со спартаковским сектором. Это дополнительный стресс. Глушакову не повезло — блестяще сыграл наш вратарь. Юрченко — один из лучших игроков матча. Тащил всё! Просто Юрчище!

— Предчувствие, когда к мячу подошёл Нуна Роша, было?

— Я почему-то думал, что он забьёт, и сказал всем ребятам: «Бегите поздравляйте. Так как я не могу, то жду вас здесь!».

— Что творилось в раздевалке?

— Все кричали, орали, поздравляли друг друга с победой. Думаю, вы ещё в «Инстаграме» всё это увидите.

«Готов к увольнению». Каррера – о поражении от «Тосно» Парфёнов потроллил журналистов, а Массимо Каррера заявил, что это не самый плохой день в его жизни.

— Что говорил Парфёнов?

— Ничего особенного. Дмитрий Владимирович просто очень доволен.

— Он всё время стоял на углу технической зоны в лёгком свитере. Вы не опасались, что тренер простудится?

— Простудится? (Смеётся.) Нет, было жарко — эмоции зашкаливали. Это как искупаться голым в проруби на Крещение, точно не заболеешь.

— Для вас имело значение обыграть «Спартак» в день его 96-летия?

— «Спартак» с праздником, но за кубок поборется «Тосно»!

— В финале вам играть с командой из Курска. «Тосно» — «Авангард» — самая неожиданная вывеска финала Кубка России?

— Никто не ждал такого финала. Нам остался один шажок, чтобы завоевать кубок. Почему бы это не сделать, ведь уже обыгран «Спартак». Само собой, до начала матча — шансы 50/50. Что мы и доказали сегодня. В финале уровень команд нивелируется и шансы всегда равны.

— Насколько для вас важно выиграть Кубок России, в целом не самый престижный трофей?

— Дело в том, что в России я выиграл всё, кроме кубка. Конечно, это важно для меня.

— После этого можно заканчивать?

— Почему бы и не поиграть, пока силёнки есть? Если бы не эта травма… Эх, признаюсь, выбила она меня из колеи. Но в любом случае о том, чтобы заканчивать, я не задумываюсь.

— Что вы готовы сделать, если «Тосно» возьмёт кубок? С Погребняком или без него в финале.

— Давайте не будем опережать события. Пока просто хочу поздравить весь Питер и Тосно с этой победой. Пацанам респект — выстояли!