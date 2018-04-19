День абсолютного счастья. Кубок России — потрясающий

Я живу в Курске. По моим подсчётам, на работу сегодня в городе не вышел примерно никто.



Я родился не в Курске. Это не земля моих предков, я лишён сентиментального патриотизма без поводов к нему, но я люблю этот город странной любовью. Здесь живут мои люди. Хорошие и плохие, умелые и ленивые, добрые и хитрые, трезвые и не очень (ну ладно, сегодня трезвых тут нет) — все они мои. И все они пережили день абсолютного счастья.

Наш клуб, наш «Авангард» вышел в финал Кубка России. В три часа дня компании немолодых людей начали подготовку к игре, доставая из рукавов бутылку водки в кафе, где нельзя со своим. Тема для разговоров одна — футбол, смогут ли наши сделать этот шаг, который уже не кажется невозможным. Ближе к шести о футболе говорят все в центре города, рядом со мной мужчина в солидном синем пиджаке и безупречно выглаженной рубашке нервно курит и смотрит в телефоне билеты до Волгограда. Мы разговорились: он знает ровно две фамилии в нынешнем составе «Авангарда», но на финал собирается обязательно.



Ближе к восьми вечера, когда финал становится штукой осязаемой, город Курск утопает в благородном шуме автомобильных клаксонов. Где-то запускают салют. Мужчина предупредительного веса с рыком бросается на меня и заряжает мне в ухо одно слово: «Фина-а-а-а-ал!». После этого он резко снимает с шеи шарф «Авангарда» и вылетает на проезжую часть, в море клаксонов. Он со всей удалью размахивает розой, как пропеллером, и водители отвечают взаимностью — звуки становятся ещё громче.

Ближе к 10 вечера город превращается в карнавал. Денис Глушаков не забивает с игры, затем не забивает с точки, за столами слышится призыв сделать Дениса почётным жителем Курска — мы получили в финале «Тосно», и сумасшествие, если оно и не случилось до этого по каким-то странным причинам, накрывает всех. Я вылетаю на улицу: парень лет 25-28 натурально плачет. Я спрашиваю его, что такое, а он говорит: «А как надо реагировать? Блин, я просто таких эмоций не испытывал, чувак!».



(Осторожно, сейчас я даже и пытаться не буду избежать пафоса!)

Конечно, с футбольной точки зрения Кубок России не имеет большой ценности. Конечно, для большинства людей в городе нынешний состав незнаком — он обновляется раз в год, а то и раз в полгода. Конечно, кто-то ещё раз поворчит на тему того, какой слабый клуб попадёт от России в еврокубки. Всё это так.

Но гораздо важнее другое. К сожалению, в городе, расположенном в шести часах на поезде от Москвы, нет достаточно развлечений, возможности провести досуг и просто расслабиться. Провинциальные комплексы берут своё начало здесь — мы копим в себе негатив, мы становимся ещё более зажатыми. Кубок страны по футболу — едва ли не единственная возможность для нас почувствовать себя важными. Почувствовать, что мы часть очень большой страны, которая продолжается там, за километрами полей и бездорожья. Почувствовать, что счастье есть. Простое, как пять копеек, внезапное и, возможно, не всегда заслуженное, но есть.



Мне сложно подбирать слова, потому что я, как и любой человек в Курске, до конца не осознал, что вообще произошло. Но одно я скажу с гордостью и буду повторять это до 9 мая.

Мы в финале Кубка России. Обалдеть.