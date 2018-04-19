Вопрос дня. «Авангард» — «Тосно» — вам нравится такой финал?

«Спартак» рано начал примерять медали Кубка России, которые ему подарил Дмитрий Егоров. «Тосно» выбил красно-белых из второго по значимости турнира в стране. Теперь в финале он встретится с курским «Авангардом». Мы любим истории, когда команда из третьего дивизиона Англии доходит до финала английского Кубка. А когда в финале Кубка России встречаются два явных аутсайдера? Одному из финалистов нужно будет представлять Россию в Лиге Европы. Вам нравится такой финал?

Финал Кубка России: «Авангард» – «Тосно». Вам это нравится?

Гаджи Гаджиев, экс-наставник «Амкара», проигравшего «Авангарду» в 1/4 финала Кубка:

— Такой финал – успех для российского футбола. Ведь и «Локомотив», и «Зенит» вылетели из Кубка, играя основными составами. Хорошо, что футбол такой непредсказуемый.

Владимир Пономарёв, бывший защитник сборной СССР:

— А мне «Тосно» и «Авангард» в финале Кубка России абсолютно не нравятся. Команды, занимающие высокие позиции в чемпионате, проигрывают в Кубке — это удивительно. В России безобразное отношение к Кубку. На него уже никто внимания не обращает, никому не нужен этот Кубок дурацкий, он скончался к чёртовой матери. Пара «Тосно» — «Авангард» полностью описывает отношение команд к этому трофею.



Вячеслав Колосков, почётный президент РФС:

— Ничего плохого я в этом не вижу. Всё по спортивному принципу. Что на первых этапах вылетают клубы Премьер-Лиги – это беда, и надо с этим бороться. Пока лидеры не считают важным КР, ну, кроме «Спартака». Понятно, что хочется видеть в финальном матче «Спартак» и ЦСКА или «Локомотив» и «Зенит». Но мы знаем, что клубы из низших лиг частенько высоко проходят. К примеру, «Орехово-Зуево» в своё время доходило до финала Кубка Советского Союза.

День абсолютного счастья. Кубок России — потрясающий Подтверждаю это из Курска.

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России:

— Если финал «Авангард» — «Тосно» дискредитирует наш Кубок, то что говорить о Кубке Франции? Там в полуфинале встречались две команды третьего дивизиона, которые находятся на 9-м и 15-м месте. Здорово, что у нас такой непредсказуемый Кубок. Выход в финал Кубка России для Курска – это вообще величайший футбольный успех. С другой стороны – есть недооценка турнира. Хочется, чтобы «Тосно» или «Авангард» пошумели в Европе, но они должны быть готовы к тому уровню.



Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы»:

— «Авангард» и «Тосно» выиграли по спортивному принципу. Они сильнейшие в этом розыгрыше Кубка России. Вот и всё. Правильный турнир или неправильный, но он требует какого-то другого подхода. Может быть, стоит снова две игры проводить.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Раньше к Кубку России относились серьёзнее. Сейчас он стал несколько второстепенным турниром. Хотя Кубок очень интересен сам по себе, даже матч «Авангард» — «Тосно», финал есть финал. Если у меня будет время, я посмотрю. Что касается попадания одного из этих клубов в еврокубки, то это неплохо. Если «Авангард» выиграет, может, стадион построят. Сделают что-нибудь хорошее для курского футбола. Какой-то плюс во всём этом будет.



Валерий Непомнящий, бывший главный тренер «Томи»:

— Финал «Авангард» — «Тосно» — это однозначно несправедливо и неправильно. Но это наш футбол, и никуда от этого не деться. Над турниром нужно думать, чтобы к нему серьёзнее относились. Что касается попадания победителя Кубка в Лигу Европы, то ему нужно семь игр провести. А это расходы, и неизвестно, выиграет ли он седьмой матч. Если проиграет, то никуда не попадёт. Расходы команды несут серьёзные, а коммерческого интереса нет.

Глушаков — это похороны. Свои же! «Спартак» вылетел из Кубка России. Глушаков дважды похоронил «Спартак» — не использовал супермомент в концовке и не забил решающий пенальти.

Игорь Лебедев, член исполкома РФС:

— «Прекрасный» финал! С иронией говорю. Когда переходили с системы двух матчей на один, все утверждали, что это возможность пробиться в финал или даже выиграть его таким командам, как «Тосно» или «Авангард». С точки зрения развития футбола подобные финалы дадут какой-то положительный импульс для нашей страны. Но есть один нюанс. «Тосно» или «Авангард», выиграв Кубок, напрямую попадают в еврокубки. Первая выездная игра в Европе, и откуда у этих команд деньги поехать туда? Получается, что их выступление в ЛЕ закончится в кассе «Аэрофлота» при покупке билета на самолёт, потому что тупо нет денег.

Мнения читателей

baddy:

— Да плевать на этот финал. Кому он нужен?



doc87doc:

— Ну, заишачили: «Не буду финал смотреть», «Не поеду», «Пердив в ЛЕ, о ужас!..» Зажрались вы в столицах, все провинциалы рады, всё по-честному!



96lifes

— Какая красота! Волгоград примет нормальный финал, где не будет нашествия «кб», приедут адекватные любители футбола, где не будет гор мусора, бутылок и блевотины. Отличный финал будет.



tipson

— «Севилья» и «Боруссия» всю жизнь мечтали приехать в Курск.



sotha-sil:

— Нравится, ибо заслужили. Уверен, оба клуба и их болелы будут только рады показать себя в Лиге Европы.



virtorsvet:

— Я хотел финал «Шинник» — «Тосно». Но и так неплохо.

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